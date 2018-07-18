《大轰炸》发特辑揭秘影片“茶馆线”上小人物间的人生百态和市井温情，范伟、车永莉、冯远征也在各自的角色中体味酸甜苦辣，演技精湛刻画入木三分，将大时代下的人物生存状态展现的淋漓尽致。





炮火下世井温情绽放乐观精神 硝烟中茶馆为家传递希望之光





“重庆大轰炸”是中华民族苦难历史中的一页，是永远不会忘记的一页，世界上没有一个国家曾像中国人民那样顽强承受了那么长时间的轰炸，那种不屈的信念是我们民族的精神堡垒，是我们意志的重要体现。





“不屈信念”特辑，将演员与角色的情感共鸣、戏里戏外的希望感都进行了直观的表现，崔三叔的饰演者范伟的一段话更是让人对电影《大轰炸》有了全新的认识“我们小人物这条线很幽默，而崔三叔这个角色挺有意思，是一群小人物当中的一个，在那个战争环境下茶馆就是家，表面上他虽然是个倔强的人，但心里特别善良。”幺姑的饰演者车永莉也表示：“大轰炸这个剧组很欢乐，幺姑这个角色，热情、泼辣、而且敢爱敢恨。”





在此次特辑中，“茶馆线”上的人物角色也第一次多角度呈现，范伟饰演的崔三叔与车永莉饰演的幺姑成了“冤家对头”，冯远征饰演的薛满贯是一个“耙耳朵”，夫妇二人共同经营着这家临江茶楼，角色们都是大时代下的小人物，身在战争年代感受人生百态，尝尽酸甜苦辣，感受悲欢离合。从特辑中可以看出演员们对角色都感触很深，正如冯远征所说“（薛满贯）这个人物写的很丰满，喜欢他在大环境下的那种生存状态”，不只是薛满贯，在《大轰炸》中，每一个角色，都是鲜活、生动的，都是有血有肉、有情有义的普通百姓。





抗日战争是苦难历程，是小人物的苦难，是百姓的苦难。从小人物着眼可以看到战争给中华民族带来了怎样的创伤，小人物会表现得更充沛，让所有人看了这是真实的生活，用小人物反映大历史。





戏骨重聚演绎重庆味道 小人物切角品百态人生





电影《大轰炸》作为一部国产历史战争大片，集合老中青三代演员，有大咖，有戏骨，有实力派，就连群众演员也是经过了严格筛选，不仅在创作上要体现民族精神、城市精神，而且在拍摄中要发挥出演员的精湛演技、各国顶级团队的制作优势。其中在“茶馆线”上崔三叔一角的扮演者范伟以憨厚老练、幽默智趣的形象广受观众喜爱，配上冯远征、吴刚这些北京人艺的实力派演员，以及在国际电影节上荣获了最佳女主角奖的车永莉，演起戏来更是如鱼得水，游刃有余，他们“一身都是戏”，使得影片观赏性十足，戏骨之间的“飙戏”足以另观众们看到过瘾。





从特辑中不难看出，电影《大轰炸》中的表演，每一处细节都精雕细琢，就连在视线的把握上要特别的准，要做到当光打到眼神上之后，显得特别生动，人物才能演活。车永莉回忆拍摄隧道惨案那场戏时说道：“200多个群众演员，在20平不到非常狭小的岩石空间演戏，为演出灾难的真实感，人们要相互间不停的挤，非常难受，有窒息的感觉。”





精益求精还原历史细节 独特视角再现市井温情





特辑开篇，就是冯远征对场景与道具的赞叹：“茶馆的置景让我很震撼，茶碗、麻将牌、盖碗的底托全是锡的，这些道具，服装每个细节都特别到位，都是符合历史的。”电影对历史的尊重与还原是多方面的，据片方负责人介绍，《大轰炸》美术组在前期筹备时，就进行了大量的走访与调研，收集了大量的史料与照片，以历史为原型进行设计与加工，自2015年1月建组前后在象山工作耗时6个多月，陆续设计并制作了数座场景，如：朝天门码头、茶馆、重庆民国街道、机场机库、废墟、教堂、防空洞等，并且大部分戏用道具均为团队自己设计制作，其中包含拍摄所用到的伊-15、伊-16、P40、零式战斗机，96轰炸机，96舰载战斗机等。





从此次与特辑一同曝光的场景照片不难看出整个剧组对于历史的尊重，1：1还原的朝天门码头，甚至连一个小小的店铺都是有历史有依；群众书写的口号，字体严格按照史料的样子；隧道惨案的画面，与重庆博物馆内的雕塑如出一辙；百姓的生活场景也与史料照片不出一二……





《大轰炸》这部电影是我们民族精神气质的一种象征和写照，它不仅着重描写重庆人的性格，还原了历史的真实，而且将以小人物的独特视角展现大时代下的民族精神，表现了抗战时期军人的顽强抗争意志，凸显了黎民百姓坚韧不屈。





电影《大轰炸》将于8月17日全国上映，这些大时代下的小人物命运将如何抒写？让我们拭目以待。