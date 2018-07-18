悬疑剧情片《Searching》（暂译《网络谜踪》）在香港举办了放映活动。影片导演阿尼什·查甘蒂、制片人Sev Ohanian携主演约翰·赵等人抵港进行宣传。





13天拍出烂番茄95高分佳作 颠覆传统的叙事搭配经典悬疑的内核





故事从头到尾都是通过电脑的屏幕摄像头呈现，情节推进与信息获取都是观众与电影主人公一起通过网页和视频，而不是实际拍摄的场景或对话。采用如此新颖的方式，拍摄过程中自然是难题不断。主演约翰·赵就在现场“叫苦不迭”,他说这和他从前饰演的角色大不相同：“其他人都不在片场，更确切地说他们就在你的对面表演，特别像是我一个人面对着绿屏演戏。”





在现场提问环节，影片其他主创还分享了拍摄期间众多不为人知的幕后趣闻。影片拍摄周期只有短短13天，却花了两年时间进行剪辑。今年1月，《Searching》在独立制片电影节圣丹斯电影节进行首映，一举斩获“下一代观众奖”和“阿尔弗雷德·斯隆长片”两项大奖，成为本届电影节当之无愧的焦点影片。目前影片北美烂番茄新鲜度95%，MTC评分81分。





“科技控”导演先锋掌镜 屏幕搜索竟是亲情割裂











《Searching》讲述男主角大卫·金的16岁女儿离奇失踪，为寻找爱女而展开了一场分秒必争的网络搜索。在此过程中一位警探被派来调查此案，但37小时之后，仍然没有一点线索。大卫·金最终决定在没人涉及到的领域展开搜索。他打开了女儿的笔记本电脑，随着搜索的深入，他发现原来自己从未真正了解过女儿。与此同时，观众也通过这位父亲的搜索视角，目睹了真相不断反转与扑朔迷离。











影片的导演阿尼什·查甘蒂曾就职于谷歌的广告部门。早前他曾以Google Glass 的视角拍摄过一部两分半的短片，24小时内就迅速获得了超100 万的点击量。





他直言这次拍摄上的灵感得益于此前的工作经验：“我一直对以人们意想不到的方式去讲述原创的、感情充沛的或者惊悚的故事感兴趣，这促使我把科技当做媒介去讲述故事。可能我下一个项目会摒弃这样的拍法，不过目前为止，这是我和Sev（制片人、编剧Sev Ohanian）表达自我的方式。”













