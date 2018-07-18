时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最喜爱的电影类型之一，《蝙蝠侠：黑暗骑士》却仍是许多影迷心中的NO.1。

时光网讯 “Why so serious？”不知不觉间，距这句台词出现在大银幕上已过了10年时间。









时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最喜爱的电影类型之一，《蝙蝠侠：黑暗骑士》却仍是许多影迷心中的NO.1。













这种法律、道德与正义的纠缠，驱使诺兰在《蝙蝠侠：侠影之谜》之后再度回归这个项目，召集原班人马拍摄续集。时至今日，早已被影迷“封神”的诺兰，只为《蝙蝠侠》系列拍摄过续集。













从漫画书到大银幕，“蝙蝠侠”最大的变化就是更具侠义之心，诺兰表示：“他没有时间在那里闷闷不乐，他更不能自我放纵、随心所欲地发泄怒气，他不得不时刻稳固好自己的情绪。我们从第一部影片开始，就努力尝试着让他去面对和克服花样繁多的障碍，包括愤怒与踌躇。





所以到了这里，我们期待着有所变化，这个由克里斯蒂安·贝尔饰演的角色开始走出父母被杀死的痛苦阴影，但即使如此，他仍然是一个非常黑暗的角色，与那些阳光型的超级英雄有着天壤之别。”





在《黑暗骑士》中，贝尔无疑又一次出色地完成了蝙蝠侠这个角色，但仍免不了被抢走风头，因为蝙蝠侠那位宿命中的对手实在表现得太过惊艳。





为了能够更好地诠释“小丑”， 希斯·莱杰 独自一人在酒店的房间里待了一个月的时间，分析这个角色的心理状态、姿态和声音--他发现声音是最难模仿的。另外，莱杰还开始写日记，记录的都是他在这一个月体会到的“小丑”的想法和感觉，以方便他在拍摄的时候备用。莱杰还看了艾伦·摩尔创作的漫画系列(Batman：The Killing Joke)和《Arkham Asylum： A Serious House on Serious Earth》，并从1971年的影片《发条橙》中的亚历克斯以及已经去世的摇滚明星席德·维瑟斯那里借鉴了许多个性特征。





希斯·莱杰的意外逝世，为《蝙蝠侠前传2：黑暗骑士》凭空笼罩了一层悲伤的面纱，而这部影片也成了他生前最后一部完整的作品……诺兰谈及“小丑”这个角色时，首先声明道，无论是在莱杰生前还是死后，他饰演的“小丑”永远是这部影片最大的亮点，也是人们争相讨论的焦点。





诺兰表示：“莱杰带给这个角色的是前所未有的体验，黑暗的性格来源于悲伤的过去，诡异中带着幽默。在莱杰的诠释下，‘小丑’不仅仅是一个银行抢劫犯或普通的犯罪分子，他的主要动机其实还在于根深蒂固的无政府主义……我和莱杰曾就这个角色聊过很多，还一起为剧本做过最后的加工，并达成了非常有默契的共识：正是由于现在的社会处于一种混乱的无政府状态，所以才出现了像‘小丑’这种单纯地只想伤害别人的邪恶代表。”





幕后花絮：

克里斯托弗·诺兰有一个名叫罗里的儿子，而影片曾使用过的一个假名字即来源于此--《罗里的初吻》(Rory's First Kiss)。

在希斯·莱杰得到角色之前，罗宾·威廉斯、雷奇·哈尔米(Lachy Hulme)、保罗·贝坦尼和亚德里安·布洛迪都曾表示，自己对饰演“小丑”很感兴趣。

因为凯蒂·霍尔姆斯在《蝙蝠侠：开战时刻》中的出色表现，《蝙蝠侠前传2：黑暗骑士》决定继续邀请她来饰演雷切尔·道斯这个角色，同时还将她的片酬大幅度提高，可霍尔姆斯却以“时间有冲突”为由，拒绝了这个邀请。

在玛吉·吉伦哈尔正式取代凯蒂·霍尔姆斯饰演雷切尔·道斯之前，瑞秋·麦克亚当斯和艾米莉·布朗特都曾被传会得到这个角色。

最初曾有传言“企鹅先生”将会出现在这部影片中，而鲍勃·霍斯金斯就成了影迷票选出来的最合适扮演者。霍斯金斯也表示，自己非常愿意饰演这个角色，而且很期待能够与克里斯托弗·诺兰一起合作，并称他为“梦幻导演”。随后，诺兰却声明自己并没有启用“企鹅先生”的想法，他觉得这个角色出现在这里不太合适、有点牵强。

这部影片有一部分是以IMAX的格式拍摄出来的，对此克里斯托弗·诺兰已经期盼了整整15年时间了，即使是现在，他也希望有机会可以用IMAX拍摄一部完整的电影。诺兰用IMAX拍摄了影片中的4组主要动作系列场景，而且还拍了许多静态的戏剧性时刻，绝对能够让观众的视觉体系得到最高端的享受。

2008年1月22日，希斯·莱杰的意外死亡引起了大家对这部影片的很多猜测，同一天，华纳公司发表了一个声明，表示莱杰已经完成了他所有的拍摄工作，影片也进入后期制作了，因此，“小丑”将会是莱杰生前最后一次在电影中完整呈现的角色。

芝加哥警局的警察，只要不当班的时候，都会来到片场，在影片中客串高谭市的警察。

在拍摄影片开头部分、伦敦巴特西发电站冲出的200英尺高的火柱时，火光引起了当地居民的恐慌，他们一致认为有人对这个已经被废弃的发电站实施了恐怖袭击。

场景经理罗宾·希格斯于2006年10月开始寻找拍摄地点，他探访了利物浦，并主要集中在城市的海滨。其他候选地点包括约克郡、格拉斯哥和伦敦的部分地区。

在《蝙蝠侠：黑暗骑士》中，韦恩企业的总部被改为理察·J·戴利中心，而不是前作中的芝加哥期货交易所大楼。

拍摄《蝙蝠侠：黑暗骑士》替芝加哥政府产生了4500万的收益，创造了上千个工作机会。

美术指导纳坦·克劳雷曾设计《蝙蝠侠：侠影之谜》中的蝙蝠车，这次也替首次登场的蝙蝠机车操刀。为了影片拍摄的撞車場景和可能的意外，克劳雷设计了六个机车模型做准备，并由特效总监克里斯·柯柏尔德打造。克劳雷在导演诺兰的车库建造蝙蝠机车的试作型，并在六个月后开始做安全测试。蝙蝠机车不是由手控制行进方向，而是由双肩，骑士的手臂同时受到两个护盾保护着。前后轮皆为508毫米（20英寸）宽，其中前轮拥有爪锚钩、榴弹炮、和机关枪等武器。引擎设置在前后轮的轮毂，皆距离中间的油箱1.67米。骑士的腹部朝下贴著油箱，而油箱可上下移动，让蝙蝠侠能立身或贴著车身骑，来闪避可能遭受的攻击。《蝙蝠侠：黑暗骑士》中骑乘蝙蝠机车的镜头，都是由特技演员珍·皮耶·戈伊替克里斯蒂安·贝尔完成。蝙蝠机车是一台非常不稳定的机车，戈伊是唯一能在车上保持平衡的特技演员。贝尔坚持要本人亲自骑乘蝙蝠机车拍摄，由于剧组担忧他的安全问题而不允许。

2007年9月，剧组在一间靠近英国彻特西小镇的特效机构设计蝙蝠车的特技，工作人员之一的康威·威克烈夫在此不幸被自己的车撞上身亡。

香港的拍摄工作于2007年11月6日开始在中环的各个地点取景，11月11日结束。地点包含在香港当时最高的国际金融中心，拍摄蝙蝠侠逮捕刘的现场。香港官员特别关切此电影拍摄时可能所造成的噪音污染和交通堵塞问题，剧组以信件回复香港市民，保证拍摄时造成的分贝大约只跟公车所发出的噪音一样。同时环境保护份子批评片商为了营造气氛与视觉效果，租下河岸旁的大楼开了整夜的灯，是浪费能源的行为。摄影师瓦利·费思特认为官员是个“恶梦”，最后诺兰只好用电脑合成影像制造蝙蝠侠从大楼一跃而下的镜头。

在影片中饰演市长的内斯特·卡博内尔(Nestor Carbonell)，曾在由漫画改编而成的真人电视剧《The Tick》中饰演“蝙蝠曼纽尔”，算是一个对“蝙蝠侠”进行恶搞的角色。

编辑：Nolan