时光网讯 “Why so serious?”不知不觉间,距这句台词出现在大银幕上已过了10年时间。

时至今日,“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最喜爱的电影类型之一,《蝙蝠侠:黑暗骑士》却仍是许多影迷心中的NO.1。

这种法律、道德与正义的纠缠,驱使诺兰在《蝙蝠侠:侠影之谜》之后再度回归这个项目,召集原班人马拍摄续集。时至今日,早已被影迷“封神”的诺兰,只为《蝙蝠侠》系列拍摄过续集。

从漫画书到大银幕,“蝙蝠侠”最大的变化就是更具侠义之心,诺兰表示:“他没有时间在那里闷闷不乐,他更不能自我放纵、随心所欲地发泄怒气,他不得不时刻稳固好自己的情绪。我们从第一部影片开始,就努力尝试着让他去面对和克服花样繁多的障碍,包括愤怒与踌躇。

所以到了这里,我们期待着有所变化,这个由克里斯蒂安·贝尔饰演的角色开始走出父母被杀死的痛苦阴影,但即使如此,他仍然是一个非常黑暗的角色,与那些阳光型的超级英雄有着天壤之别。”

在《黑暗骑士》中,贝尔无疑又一次出色地完成了蝙蝠侠这个角色,但仍免不了被抢走风头,因为蝙蝠侠那位宿命中的对手实在表现得太过惊艳。

为了能够更好地诠释“小丑”, 希斯·莱杰 独自一人在酒店的房间里待了一个月的时间,分析这个角色的心理状态、姿态和声音--他发现声音是最难模仿的。另外,莱杰还开始写日记,记录的都是他在这一个月体会到的“小丑”的想法和感觉,以方便他在拍摄的时候备用。莱杰还看了艾伦·摩尔创作的漫画系列(Batman:The Killing Joke)和《Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth》,并从1971年的影片《发条橙》中的亚历克斯以及已经去世的摇滚明星席德·维瑟斯那里借鉴了许多个性特征。