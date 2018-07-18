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消暑合家欢《汪星卧底》成“脱单神器”

爱犬人士联名安利：暑期佳作 7.20内地上映

2018-07-18 16:54:32 来源：Mtime时光网

消暑合家欢电影《汪星卧底》于7月17日举办“不做单身狗”主题活动，近二十位单身男女携爱犬出席。
　　时光网讯 消暑合家欢电影《汪星卧底》于7月17日举办“不做单身狗”主题活动，近二十位单身男女携爱犬出席。活动中，他们打破常规一人一狗都要约会，真正将“不做单身狗”的宣言落实到了行动中，还大胆挑战影片中警犬麦克斯的独家技能，实力演绎“犬界101”C位出道的翻盘之路，力争秀犬特工两手抓，两手都要硬。

人狗皆脱单！群犬踢馆麦克斯挑战“汪星C位”

终极预告

　　活动当天，众位嘉宾纷纷牵着爱犬前来约会，围绕着自己和爱犬的喜好展开交流，开启了与众不同的约会方式。为了增加双方的了解，全方位展现狗狗的风貌，现场嘉宾还原了影片中弗兰克带着麦克斯T台走秀的场景，堪称“犬界101”大型出道现场。除此之外，狗狗们也身怀技能，在主人的陪伴下，进行忠诚度和默契值的考验，实力争做“汪星卧底”。在随后的“舔酸奶”比赛中，一只憨萌法国斗牛犬力压群雄勇夺冠军，其它各位狗狗也各显其能，分别获得“最佳吃货奖”“忠心耿耿奖”等奖项，现场气氛欢脱愉快。

　　现场嘉宾带着爱犬互动约会，体验“秀犬”和“警犬”技能。在电影中也同样如此，弗兰克带着麦克斯为了破获珍稀动物偷盗案，不得不参加全球知名犬展。麦克斯更是要作为秀犬“练习生”，在弗兰克的带领下，经历严酷的“选秀”考验。在这个过程中，不仅“笑”果频出，逗趣不断，二者还分别找到了自己的“有缘人”，实名表达不做“单身狗”的决心。

人狗情未了！主人集体告白上演“另类同框”

　　现场嘉宾们的真情告白又温馨十足，欢脱中增添几分感动。活动中，嘉宾们将自己的签名和狗狗们的爪印放在一起，并写下：“到2018年7月20号，你已经陪伴了我476天，你的陪伴就是我最大的温暖。”这种“你签名，我盖章”的另类同框方式也感染到其他人，大家纷纷打开话匣子，聊起自己与狗狗的暖心瞬间。现场有观众谈起曾经与狗狗的温馨往事：“有一次我身体不舒服，趴在马桶上吐苦水，我家狗狗就在旁边很焦急的看着我，呜呜的叫，让我特别感动”。

　　这种“人狗不了情”的温情瞬间在电影中也有体现：不论是麦克斯和弗兰克从最初的“相看两厌烦”到彼此信任协作破案，还是麦克斯的小女友——澳洲牧羊犬黛西和主人互相依赖、体谅，都在向观众传达人与狗狗之间的美好与温暖。如此用心的活动也赢得了现场嘉宾的赞美，纷纷表示：“有欢笑，有感动，暖到人心里去了。《汪星卧底》，爱狗人士必看！”

人狗合家欢！《汪星卧底》皮力十足成“消暑佳品”

　　电影目前已在北美公映，映后好评如潮，有观众赞誉道：“本以为是狗狗届的《麻辣女王》，但是看完之后，被电影中曲折反转的情节和密集的笑点所吸引。堪称‘解压神器’。”在快节奏生活的今天，观众正需要这样一部轻松愉快的解压电影，来释放工作、生活中积攒的情绪。除此之外，主演威尔·阿奈特提到：这部家庭片非常的棒，妙趣横生，适合全家共赏。影片不仅能让成年人放松心情，释放压力，更适合家长带着孩子一同观看。他们可以在片中寻找到共鸣和趣味性，加强全家人情感上的联系，懂得勇敢、真诚的可贵。

　　纵观整个暑期档，多为现实主义题材影片。《汪星卧底》这种美式好莱坞合家欢电影的出现，恰恰解决了暑期档题材单一的问题，为全家一起观影提供了最佳选择，让各年龄层的观众都可以从影片中感受到快乐。可以说，影片是暑期档最具“合家欢”特点的。

　　电影《汪星卧底》由美国环球之路娱乐公司、美国瑞弗史东影片公司联合出品，拉加·高斯内尔执导，威尔·阿奈特娜塔莎·雷昂主演，克里斯·卢达克里斯、乔丁·斯巴克斯、加布里埃尔·伊格莱西亚斯、沙奎尔·奥尼尔、艾伦·卡明、斯坦利·图齐联袂献声，将于7月20日暑期公映。

   编辑：吗

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关键词： 汪星卧底
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汪星卧底

汪星卧底 (2018)

0.0

导演：拉加·高斯内尔

主演：威尔·阿奈特

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