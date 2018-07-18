消暑合家欢电影《汪星卧底》于7月17日举办“不做单身狗”主题活动，近二十位单身男女携爱犬出席。





人狗皆脱单！群犬踢馆麦克斯挑战“汪星C位”





终极预告 活动当天，众位嘉宾纷纷牵着爱犬前来约会，围绕着自己和爱犬的喜好展开交流，开启了与众不同的约会方式。为了增加双方的了解，全方位展现狗狗的风貌，现场嘉宾还原了影片中弗兰克带着麦克斯T台走秀的场景，堪称“犬界101”大型出道现场。除此之外，狗狗们也身怀技能，在主人的陪伴下，进行忠诚度和默契值的考验，实力争做“汪星卧底”。在随后的“舔酸奶”比赛中，一只憨萌法国斗牛犬力压群雄勇夺冠军，其它各位狗狗也各显其能，分别获得“最佳吃货奖”“忠心耿耿奖”等奖项，现场气氛欢脱愉快。





现场嘉宾带着爱犬互动约会，体验“秀犬”和“警犬”技能。在电影中也同样如此，弗兰克带着麦克斯为了破获珍稀动物偷盗案，不得不参加全球知名犬展。麦克斯更是要作为秀犬“练习生”，在弗兰克的带领下，经历严酷的“选秀”考验。在这个过程中，不仅“笑”果频出，逗趣不断，二者还分别找到了自己的“有缘人”，实名表达不做“单身狗”的决心。





人狗情未了！主人集体告白上演“另类同框”





现场嘉宾们的真情告白又温馨十足，欢脱中增添几分感动。活动中，嘉宾们将自己的签名和狗狗们的爪印放在一起，并写下：“到2018年7月20号，你已经陪伴了我476天，你的陪伴就是我最大的温暖。”这种“你签名，我盖章”的另类同框方式也感染到其他人，大家纷纷打开话匣子，聊起自己与狗狗的暖心瞬间。现场有观众谈起曾经与狗狗的温馨往事：“有一次我身体不舒服，趴在马桶上吐苦水，我家狗狗就在旁边很焦急的看着我，呜呜的叫，让我特别感动”。













电影目前已在北美公映，映后好评如潮，有观众赞誉道：“本以为是狗狗届的《麻辣女王》，但是看完之后，被电影中曲折反转的情节和密集的笑点所吸引。堪称‘解压神器’。”在快节奏生活的今天，观众正需要这样一部轻松愉快的解压电影，来释放工作、生活中积攒的情绪。除此之外，主演威尔·阿奈特提到：这部家庭片非常的棒，妙趣横生，适合全家共赏。影片不仅能让成年人放松心情，释放压力，更适合家长带着孩子一同观看。他们可以在片中寻找到共鸣和趣味性，加强全家人情感上的联系，懂得勇敢、真诚的可贵。













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