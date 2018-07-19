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群星助阵"成龙国际动作电影周"开幕

成龙唱嗨演唱会 致敬"幕后英雄"动作电影人

2018-07-19 08:27:20 来源：Mtime时光网

"成龙国际动作电影周"在山西大同开幕，成龙以及孙楠、郑伊健等助阵。成龙在现场直言：“这个动作电影周不是属于我的，而是属于所有动作电影人的。”
       

第四届成龙动作电影周 开幕式

时光网讯 “第四届成龙国际动作电影周”7月18日晚在大同揭幕。开幕盛典以别出心裁的演唱会形式进行。除成龙以外，还有周华健孙楠常石磊、袁娅维，以及暌违20年再聚首的“古惑仔”郑伊健陈小春谢天华钱嘉乐林晓峰以及新生代偶像乐华七子等歌手亮相，带来精彩表演。成龙在现场直言：“这个动作电影周不是属于我的，而是属于所有动作电影人的。”

       在第四届成龙国际动作电影周开幕式上，电影频道节目中心曹寅主任肯定了成龙电影周在推广动作电影、扶植动作电影人方面发挥的重要作用。他表示：“成龙先生以诙谐幽默，潇洒飘逸，真人实拍的电影作品，向世界讲述中国故事、弘扬中国精神、传播中国声音，体现了中华民族的文化自信，成为中国与世界进行文化交流和对话的闪亮名片。”

     成龙国际动作电影周如今已经举办到第四届了，成龙在现场直言：“这个动作电影周不是属于我的，而是所有动作影人的，我不参加任何奖项，都是把奖项颁给动作男演员、动作女演员，还有很多幕后的动作影人、动作指导、还有那些非常辛苦的替身。动作人多数都是幕后英雄，行业对他们的关注和认可远远不够，希望我们可以通过电影周，影响更多人成为‘英雄’，这是我们每一个动作电影人的梦想。”

      成龙在现场为观众带来《男儿当自强》、《壮志在我胸》、《问心无愧》等多首歌曲，并与观众热情互动，“成龙国际动作电影周”今年首次移师山西大同，这段缘分的背后也有着成龙和整个主办团队的深思熟虑。

      2018两会期间，成龙提出了影视艺人应履行社会公益责任、带头参与扶贫攻坚的倡议，这和电影频道发动的脱贫攻坚战行动不谋而合。成龙说，“大同周边有6个标准的贫困县，所以我们决定将今年的活动放到大同，希望真正为脱贫攻坚做一些实事，比如也可以帮你们卖卖广告，大同的凉粉和枸杞都非常好吃。”
 
       除了成龙大哥的精彩演唱之外，当晚开幕式邀请到的嘉宾阵容同样星光熠熠：与成龙有着几十年交情的周华健带来了自己的经典歌曲《花心》、《让我欢喜让我忧》，两位老友还在现场互相爆料忆往昔，合唱《朋友》致敬友谊；孙楠同样连唱三曲，除了广为传唱的《不见不散》、《你快回来》之外，此番他还专门为成龙电影周全新创作了歌曲《幸福大同》，并在当晚的演出中首度演唱。

      成龙国际电影周开幕式上也有许多新鲜的血液出现。朱正廷、范丞丞、毕雯珺、黄新淳、李权哲组成的新人男团乐华七子NEXT成员亮相。另外一个备受瞩目的“组合”，要数时隔多年再度合体的“古惑仔”郑伊健、陈小春、谢天华、钱嘉乐、林晓峰。在开幕式现场，他们热血献唱了《一起来一起走》。此番将他们再度凑在一起的契机是新电影《黄金兄弟》的拍摄，成龙也参与了该片的投资，该片宣布9月21日上映。

       根据此前组委会公布的消息，入围第四届成龙国际动作电影周的中外佳片共计12部，分别是《红海行动》、《战狼2》、《绣春刀II：修罗战场》、《唐人街探案2》、《英雄本色2018》、《杀破狼·贪狼》、《追龙》、《引爆者》、《摔跤吧！爸爸》、《极盗车神》、《深海越狱》、《斩尽杀绝》。《A计划》、《醉拳》、《飞鹰计划》、《警察故事》系列和《英伦对决》等15部成龙经典作品则将作为展映影片亮相。

   编辑：隐饮

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关键词： 成龙
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