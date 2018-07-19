"成龙国际动作电影周"在山西大同开幕，成龙以及孙楠、郑伊健等助阵。成龙在现场直言：“这个动作电影周不是属于我的，而是属于所有动作电影人的。”





在第四届成龙国际动作电影周开幕式上，电影频道节目中心曹寅主任肯定了成龙电影周在推广动作电影、扶植动作电影人方面发挥的重要作用。他表示：“成龙先生以诙谐幽默，潇洒飘逸，真人实拍的电影作品，向世界讲述中国故事、弘扬中国精神、传播中国声音，体现了中华民族的文化自信，成为中国与世界进行文化交流和对话的闪亮名片。”





成龙国际动作电影周如今已经举办到第四届了，成龙在现场直言：“这个动作电影周不是属于我的，而是所有动作影人的，我不参加任何奖项，都是把奖项颁给动作男演员、动作女演员，还有很多幕后的动作影人、动作指导、还有那些非常辛苦的替身。动作人多数都是幕后英雄，行业对他们的关注和认可远远不够，希望我们可以通过电影周，影响更多人成为‘英雄’，这是我们每一个动作电影人的梦想。”









2018两会期间，成龙提出了影视艺人应履行社会公益责任、带头参与扶贫攻坚的倡议，这和电影频道发动的脱贫攻坚战行动不谋而合。成龙说，“大同周边有6个标准的贫困县，所以我们决定将今年的活动放到大同，希望真正为脱贫攻坚做一些实事，比如也可以帮你们卖卖广告，大同的凉粉和枸杞都非常好吃。”

除了成龙大哥的精彩演唱之外，当晚开幕式邀请到的嘉宾阵容同样星光熠熠：与成龙有着几十年交情的周华健带来了自己的经典歌曲《花心》、《让我欢喜让我忧》，两位老友还在现场互相爆料忆往昔，合唱《朋友》致敬友谊；孙楠同样连唱三曲，除了广为传唱的《不见不散》、《你快回来》之外，此番他还专门为成龙电影周全新创作了歌曲《幸福大同》，并在当晚的演出中首度演唱。





成龙国际电影周开幕式上也有许多新鲜的血液出现。朱正廷、范丞丞、毕雯珺、黄新淳、李权哲组成的新人男团乐华七子NEXT成员亮相。另外一个备受瞩目的“组合”，要数时隔多年再度合体的“古惑仔”郑伊健、陈小春、谢天华、钱嘉乐、林晓峰。在开幕式现场，他们热血献唱了《一起来一起走》。此番将他们再度凑在一起的契机是新电影《黄金兄弟》的拍摄，成龙也参与了该片的投资，该片宣布9月21日上映。





根据此前组委会公布的消息，入围第四届成龙国际动作电影周的中外佳片共计12部，分别是《红海行动》、《战狼2》、《绣春刀II：修罗战场》、《唐人街探案2》、《英雄本色2018》、《杀破狼·贪狼》、《追龙》、《引爆者》、《摔跤吧！爸爸》、《极盗车神》、《深海越狱》、《斩尽杀绝》。《A计划》、《醉拳》、《飞鹰计划》、《警察故事》系列和《英伦对决》等15部成龙经典作品则将作为展映影片亮相。

编辑：隐饮