主办方还安排了一场“心动”游戏，“被撩弟弟战队”由北京篮球传统校二十二中的高中队队员组成，由八位不同类型的小姐姐分别去撩这些运动系弟弟。





“爱美之心，人皆有之。”当电影中的漂亮小姐姐真身出现在大家眼前时，发布会现场气氛值飙升。导演谈到拍摄这部电影的初衷：“翻拍这样的电影想要鼓励所有女生做出自己的特色，而且我本人还蛮希望这部电影能够尽快上映。”





影片中的男主角李狂龙是众多男生的羡慕对象，他有着五个美貌满分的姐姐，姐姐们虽个性不同但对狂龙的态度却是如出一辙：不准自己做决定，一切都是我们说了算。饰演女主角小梦的项婕如在现场表示：“如果我有弟弟的话，肯定也是一边爱护一边给他‘爱的教育’”。在影片中饰演四姐的高雋雅谈到弟弟狂龙时说：“在我眼里，他最大的优点就是‘耐打’，嗯，作为一个有姐姐的弟弟，这是一个必备的技能，能让我缓解压力。”





发布会现场，主办方还安排了一场“心动”游戏，“被撩弟弟战队”由北京篮球传统校二十二中的高中队队员组成，由八位不同类型的小姐姐分别去撩这些运动系弟弟。二姐刘奕儿作为“首撩”，临时将工作证当作道具，对弟弟进行了一系列教导主任式的强势“撩动”，被二姐气场镇住的弟弟瞬间开始手足无措。此外，不知是五姐太清纯还是学生弟弟太“套路”，当五姐问“你可以帮我洗一个东西吗？”之后，反而被反应极快的弟弟反将一局：“是喜欢你吗？”

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