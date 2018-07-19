《心迷宫》导演忻钰坤表示自己是第三次观看这部影片，并借用《大国志》中的话盛赞到：“荒诞就像是现实在呻吟，告诉你痛在哪里。”





电影《北方一片苍茫》中，一位普通的农村寡妇王二好，因为三任丈夫陆续死去的悲惨遭遇而被家庭抛弃，无家可归的她只得跟自己的小舅子开车穿梭在寒冷的乡村，却意外获得了似有若无的“法力”，开始了颠沛流离的“算命”生活。





导演蔡成杰在现场分享：“影片最初是几条故事线在一起，后来发现二好的视角特别适合做为这一切故事的讲述者，最终，就用她的特殊身份串起所有的故事。”电影中村民表现出的冷漠和人性贪婪令人钝痛感强烈，而二好的暖心善举与他们的冷漠形成鲜明对比。在主演田天的眼中，二好是一个坚强、执着、倔强的人：“她从来不放弃自己的生活准则，不放弃自己善良。”





田天表示自己为了这个角色去学习了开金杯车、手语等，而在现场，她也小露一手为现场观众作简单的手语教学。除了用手语展示“王二好”的人物判词“普度众生苦，仙女下凡尘”外，田天还俏皮地用手语向现场观众安利“7月20日，看我”。





《北方一片苍茫》虽是导演蔡成杰的长片处女作，却有着不俗的表现。现场，《老兽》导演周子陽表示自己已经是二刷影片：“蔡成杰导演在这部魔幻现实主义题材电影中做了很多尝试和突破，包括镜头的设计，音乐、节奏还有黑白和彩色的交织表现。影片主题围绕深入挖掘人性来展现，非常了不起！”





《心迷宫》导演忻钰坤表示自己是第三次观看这部影片，并借用《大国志》中的话盛赞到：“荒诞就像是现实在呻吟，告诉你痛在哪里。”





北京大学电影与文化研究中心主任戴锦华表示：“第一次看影片，感觉影片节奏把握非常棒，从黑色幽默到荒诞，荒芜的感觉就突显出来。希望影片上映时可以赢得喜欢它的观众。”





《路边野餐》监制丁建国表达对片中演员的赞誉：“女主角悲喜剧的模式设定、非刻意的装束设定，美感十足。小石头、老豆腐的扮演者选角也非常正确。导演蔡成杰也已经形成了属于他的独特美学审美，同时也非常期待他的下一部影片。”





电影《北方一片苍茫》将于7月20日在全国艺术电影放映联盟专线上映。

编辑：en