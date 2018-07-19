华纳、DC《小丑》电影定档2019年10月4日
与此同时索尼影业也宣布旗下多部影片改档定档：
《好莱坞往事》提档至2019年7月26日（原定8月9日）
丧尸喜剧片《僵尸之地2》
正式定档，将于2019年10月11日北美上映。
《小妇人》定档2019年12月25日
又是一部卡司阵容闪瞎眼的影片，西尔莎·罗南
扮演主角乔、艾玛·斯通
扮演梅格、梅丽尔·斯特里普
扮演玛奇姨妈、蒂莫西·柴勒梅德扮演劳里·劳伦斯、弗洛伦斯·皮尤扮演艾米。电影改编自经典名著《小妇人》，以19世纪美国新英格兰地区的一个普通家庭四个姐妹之间的生活琐事为蓝本，讲述他们在母亲的帮助下成长为独立女性的故事。影片定档与19年圣诞节也是为了冲入当年奥斯卡。
《白人男孩瑞克》定档2018年9月14日（并改成大范围公映）
影片讲述的是关于瘦长怪人的故事，瘦长怪人是一个身材高大瘦削、穿着黑西装、没有面部表情的男人，通常他会跟踪、绑架、伤害他人，尤其是孩童。随着时间推进，这一形象对流行文化产生了影响。2014年，一位12岁的女孩尝试刺杀一位同学，据称是受“瘦长怪人”的影响。
《网络谜踪》改档2018年8月24日
网络谜踪影片最早是在1月20日于圣丹斯电影节上映。故事聚焦于北加州圣荷西的韩裔金姓一家人，男主角大卫·金一直引以为傲的乖女玛戈特突然离奇失踪，没留下一丝线索。前来调查此案的女警探发现女儿的银行账户出现了可疑资金，于是怀疑女儿是离家出走。不满这一结论的父亲为了寻找真相，决定独自展开调查。他用女儿的笔记本电脑打开了社交网站，抽丝剥茧寻找爱女下落。影片由阿尼什·查甘蒂执导。 约翰·赵、黛博拉·梅辛 、约瑟夫·李、米切尔·拉、萨拉·米博·索恩出演。