华纳、DC《小丑》以及索尼旗下包括昆汀执导以及罗南、梅姨主演的多部重磅大片宣布改档，定档。





华纳、DC《小丑》电影定档2019年10月4日















与此同时索尼影业也宣布旗下多部影片改档定档：





《好莱坞往事》提档至2019年7月26日（原定8月9日）





























《小妇人》定档2019年12月25日

























《白人男孩瑞克》定档2018年9月14日（并改成大范围公映）





















影片讲述的是关于瘦长怪人的故事，瘦长怪人是一个身材高大瘦削、穿着黑西装、没有面部表情的男人，通常他会跟踪、绑架、伤害他人，尤其是孩童。随着时间推进，这一形象对流行文化产生了影响。2014年，一位12岁的女孩尝试刺杀一位同学，据称是受“瘦长怪人”的影响。









《网络谜踪》改档2018年8月24日









网络谜踪影片最早是在1月20日于圣丹斯电影节上映。故事聚焦于北加州圣荷西的韩裔金姓一家人，男主角大卫·金一直引以为傲的乖女玛戈特突然离奇失踪，没留下一丝线索。前来调查此案的女警探发现女儿的银行账户出现了可疑资金，于是怀疑女儿是离家出走。不满这一结论的父亲为了寻找真相，决定独自展开调查。他用女儿的笔记本电脑打开了社交网站，抽丝剥茧寻找爱女下落。影片由阿尼什·查甘蒂执导。 约翰·赵、黛博拉·梅辛 、约瑟夫·李、米切尔·拉、萨拉·米博·索恩出演。



