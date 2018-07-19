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DC"小丑"、昆汀新片多部大片提档定档

"小妇人"定档冲奥 索尼大范围调整日期

2018-07-19 10:51:17 来源：Mtime时光网

华纳、DC《小丑》以及索尼旗下包括昆汀执导以及罗南、梅姨主演的多部重磅大片宣布改档，定档。
　　时光网讯　今日，多部影片宣布改档定档，华纳的《小丑》以及索尼旗下《好莱坞往事》《小妇人》《丧尸乐园2》《喋血战士》《瘦长鬼影》《网络迷踪》《白人男孩瑞克》多部影片宣布改档定档。

华纳、DC《小丑》电影定档2019年10月4日



　　该片脱离DC宇宙，将讲述小丑起源故事，由杰昆·菲尼克斯出演小丑，托德·菲利普斯（《宿醉》）执导。将与10月4日同期上映的派拉蒙出品、李安，威尔史密斯合作的《双子煞星》，以及福斯出品，艾米·亚当斯主演的《窗里的女人》同天竞争。期待《小丑》在本周末的SDCC上公布更多信息。

与此同时索尼影业也宣布旗下多部影片改档定档：

《好莱坞往事》提档至2019年7月26日（原定8月9日）


　　影片阵容空前豪华，由李奥纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特阿尔·帕西诺、玛格特·罗比、达科塔·范宁蒂姆·罗斯詹姆斯·麦斯登库尔特·拉塞尔、戴米恩·路易斯等联合出演。故事将以曼森杀人案发生的时代为背景，讲述过气演员Rick Dalton(莱昂纳多)和他的长期替身Cliff Booth(皮特)准备重回好莱坞的故事。

《僵尸之地2》定档2019年10月11日



　　丧尸喜剧片《僵尸之地2》正式定档，将于2019年10月11日北美上映。
影片上部主演伍迪·哈里森杰西·艾森伯格艾玛·斯通、阿比盖尔·布兰斯林和导演鲁本·弗雷斯彻将集体回归，距离上部影片已经过了十年。影片将定于2019年1月开拍。首部影片导演鲁本·弗雷斯彻将继续执导本片。

《小妇人》定档2019年12月25日


　　又是一部卡司阵容闪瞎眼的影片，西尔莎·罗南扮演主角乔、艾玛·斯通扮演梅格、梅丽尔·斯特里普扮演玛奇姨妈、蒂莫西·柴勒梅德扮演劳里·劳伦斯、弗洛伦斯·皮尤扮演艾米。电影改编自经典名著《小妇人》，以19世纪美国新英格兰地区的一个普通家庭四个姐妹之间的生活琐事为蓝本，讲述他们在母亲的帮助下成长为独立女性的故事。影片定档与19年圣诞节也是为了冲入当年奥斯卡。

《喋血战士》定档2020年2月21日


　　影片由范·迪塞尔主演，艾莎·冈萨雷斯、麦克·辛、山姆·修汉托比·凯贝尔妲露拉·莱莉、亚历克斯·埃尔南德斯等参演，埃里克·海瑟尔(《降临》)操刀剧本。戴夫·威尔森执导，故事讲述受重伤的士兵被高精尖技术救活并被赋予超能力的故事，据悉索尼将借鉴《死侍》《金刚狼》等影片的成功经验，将本部影片也打造长R级电影，并会带有类似《机械战警》80年代的经典影片的复古风格。

《白人男孩瑞克》定档2018年9月14日（并改成大范围公映）


　　该片由小规模上映改成大规模公映，故事讲述时年14岁的查德·沃舍成为了一名政府执法部门的线人后，阴差阳错的却变成了毒贩被判终身监禁的故事。影片由扬·德芒热执导，詹妮弗·杰森·李马修·麦康纳埃迪·马森等主演。

《瘦长怪人》改档2018年8月10日


　　影片讲述的是关于瘦长怪人的故事，瘦长怪人是一个身材高大瘦削、穿着黑西装、没有面部表情的男人，通常他会跟踪、绑架、伤害他人，尤其是孩童。随着时间推进，这一形象对流行文化产生了影响。2014年，一位12岁的女孩尝试刺杀一位同学，据称是受“瘦长怪人”的影响。

　　影片西尔维恩·怀特执导，大卫·伯克担任编剧， 乔伊·金 、安娜丽丝·巴索、茱莉亚·古丹妮·泰勒斯 、洁丝·辛克莱 、哈维尔·博泰特 、凯文·查普曼迈克尔·瑞利·伯克出演。

《网络谜踪》改档2018年8月24日


　　网络谜踪影片最早是在1月20日于圣丹斯电影节上映。故事聚焦于北加州圣荷西的韩裔金姓一家人，男主角大卫·金一直引以为傲的乖女玛戈特突然离奇失踪，没留下一丝线索。前来调查此案的女警探发现女儿的银行账户出现了可疑资金，于是怀疑女儿是离家出走。不满这一结论的父亲为了寻找真相，决定独自展开调查。他用女儿的笔记本电脑打开了社交网站，抽丝剥茧寻找爱女下落。影片由阿尼什·查甘蒂执导。 约翰·赵、黛博拉·梅辛 、约瑟夫·李、米切尔·拉、萨拉·米博·索恩出演。

   编辑：詹

关键词： 好莱坞往事 小丑 小妇人
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