时光网讯
7月18日， 郑伊健
、陈小春
、谢天华
、钱嘉乐
、林晓峰
“古惑仔”五兄弟集体亮相，助阵在山西大同举办的第四届成龙国际电影周开幕式，在开幕式上五兄弟除献唱一首新歌《一起来，一起走》外，还宣布五兄弟联合主演的最新影片《黄金兄弟》
，定档9月21日中秋档期上映，并发布定档海报。
电影《黄金兄弟》
五位主演郑伊健、陈小春、谢天华、钱嘉乐、林晓峰，“古惑仔”难得聚首，而提到兄弟五人再次合作的契机，钱嘉乐导演表示，“我们20年前一起拍戏，从1998年到2018年正好是我们五位兄弟最黄金的20年；20年后，要谢谢成龙大哥作为出品人的支持，这次合作也是对我们兄弟间情义的一个纪念与回顾”。
作为《黄金兄弟》
的投资人，成龙大哥也来到现场亲自为电影站台，他在现场表示，“20年来，这五个人的兄弟情不管是戏里戏外都依然这么浓厚，这是非常难得的，也是这个社会目前非常需要的正能量；电影中也有各种枪战和追车戏等动作大场面，也会让大家看得非常爽！”
从《98古惑仔之龙争虎斗》
开始，五兄弟为大家贡献了一部又一部经典的动作电影，从1998到2018，20年来，作为香港电影的黄金一代，郑伊健、陈小春、谢天华、钱嘉乐、林晓峰五位好兄弟虽然私下的感情情比金坚，但在大银幕上却鲜有五人一起合作的身影，这一部万众期待的回归之作，是20年后兄弟五子的大银幕再团圆，十分难得。
伴随成龙国际动作电影周开幕式，片方随之发布了定档海报，海报中五兄弟全副武装气势十足，身后背景火光冲天、危机四伏，五兄弟更是表情凝重，给人以一种大战在即之感。
据悉，电影《黄金兄弟》讲述兄弟五人执行一项绝密任务，却惨遭设局及利用，引发出了一场黄金劫案 。影片由钱嘉乐导演，曾志伟监制，郑伊健、陈小春、谢天华、钱嘉乐、林晓峰、曾志伟主演，将于9月21日中秋档期上映。
编辑：隐饮