



圣迭戈国际动漫展福利不断 卡梅隆揭开第二支预告片神秘面纱





《阿丽塔：战斗天使》剧照 《阿丽塔：战斗天使》此次圣迭戈国际动漫展将在7月20日晚在圣迭戈霍顿广场举办。活动当天，导演罗伯特·罗德里格兹、制片人乔恩·兰道以及主演罗莎·撒拉扎尔等人将空降现场并与粉丝互动。为了激发粉丝的热情，所有粉丝将参与一场大型的“寻宝活动”来赢得进场门票。参与者搜集在Loot Crate里获得的通行证，收集6张以阿丽塔为主题的贴纸以赢取奖品，精彩不断福利多多。





当然，如果粉丝们觉得漫展活动还不过瘾，那么更重磅的福利已经上路！以此次漫展为契机，在之后的7月23日晚8点《阿丽塔：战斗天使》主创人员将进行全球直播互动。届时，制片人乔恩·兰道将全程主持直播，除了主创团队参与互动外。粉丝们心心念的卡梅隆确定将会参加此次直播并正式揭晓《阿丽塔：战斗天使》第二支预告片！划重点，卡梅隆将在直播中透露什么重磅消息？第二支预告片又将给观众带来怎样惊艳的体验呢？





经典动漫搬上银幕牵动粉丝 卡梅隆把控核心不可辜负





去年先行版预告的“大眼睛”特效引发热议 《阿丽塔：战斗天使》改编自日本漫画家木城雪户的漫画作品《铳梦》。影片发生在未来的26世纪，艾德博士在钢铁之城的垃圾场发现一个少女机械残躯，艾德博士将其重塑生命后并命名为阿丽塔。失去记忆的阿丽塔善良、单纯，但在这个弱肉强食的城市中却难于自安。一次偶然的机会，阿丽塔发现自己竞有着惊人的战斗天赋，为了保护亲人好友，在一次次战斗中她迅速成长，一场解开自己身世之谜并不断前行的冒险之旅就这样展开。原作《铳梦》凭借宏大的末世观、精彩的格斗场面、以及性格迥异且造型独特的人物，在当时吸粉无数。卡梅隆很早就将这部作品列入投拍计划中，但终因时间精力不够而一次次搁浅。









据悉，《阿丽塔：战斗天使》将于2018年12月21日北美上映，敬请期待。