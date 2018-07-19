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卡神将揭开《阿丽塔》新预告神秘面纱

为这部电影，卡梅隆已经准备了20多年

2018-07-19 14:17:01 来源：Mtime时光网

电影大师詹姆斯·卡梅隆将直播并正式揭晓《阿丽塔：战斗天使》第二支预告片。
　　时光网讯 由二十世纪福斯电影出品，电影大师詹姆斯·卡梅隆担任制片与监制的科幻动作电影《阿丽塔：战斗天使》（暂译），确定将于北美时间7月20日晚参加今年圣迭戈国际动漫展（SDCC）。活动当天，导演罗伯特·罗德里格兹、制片人乔恩·兰道以及主演罗莎·撒拉扎尔等人将空降现场并与粉丝互动。值得一提的是，以此次的漫展为契机，在之后的7月23日晚8点将进行全球直播互动。届时，乔恩·兰道将全程主持直播，除了主创团队参与外，电影大师詹姆斯·卡梅隆确定将会参加此次直播并正式揭晓《阿丽塔：战斗天使》第二支预告片。

圣迭戈国际动漫展福利不断 卡梅隆揭开第二支预告片神秘面纱

《阿丽塔：战斗天使》剧照

　　《阿丽塔：战斗天使》此次圣迭戈国际动漫展将在7月20日晚在圣迭戈霍顿广场举办。活动当天，导演罗伯特·罗德里格兹、制片人乔恩·兰道以及主演罗莎·撒拉扎尔等人将空降现场并与粉丝互动。为了激发粉丝的热情，所有粉丝将参与一场大型的“寻宝活动”来赢得进场门票。参与者搜集在Loot Crate里获得的通行证，收集6张以阿丽塔为主题的贴纸以赢取奖品，精彩不断福利多多。

　　当然，如果粉丝们觉得漫展活动还不过瘾，那么更重磅的福利已经上路！以此次漫展为契机，在之后的7月23日晚8点《阿丽塔：战斗天使》主创人员将进行全球直播互动。届时，制片人乔恩·兰道将全程主持直播，除了主创团队参与互动外。粉丝们心心念的卡梅隆确定将会参加此次直播并正式揭晓《阿丽塔：战斗天使》第二支预告片！划重点，卡梅隆将在直播中透露什么重磅消息？第二支预告片又将给观众带来怎样惊艳的体验呢？

经典动漫搬上银幕牵动粉丝 卡梅隆把控核心不可辜负

去年先行版预告的“大眼睛”特效引发热议

　　《阿丽塔：战斗天使》改编自日本漫画家木城雪户的漫画作品《铳梦》。影片发生在未来的26世纪，艾德博士在钢铁之城的垃圾场发现一个少女机械残躯，艾德博士将其重塑生命后并命名为阿丽塔。失去记忆的阿丽塔善良、单纯，但在这个弱肉强食的城市中却难于自安。一次偶然的机会，阿丽塔发现自己竞有着惊人的战斗天赋，为了保护亲人好友，在一次次战斗中她迅速成长，一场解开自己身世之谜并不断前行的冒险之旅就这样展开。原作《铳梦》凭借宏大的末世观、精彩的格斗场面、以及性格迥异且造型独特的人物，在当时吸粉无数。卡梅隆很早就将这部作品列入投拍计划中，但终因时间精力不够而一次次搁浅。

　　作为卡梅隆的一部情怀之作，他以制片人、监制、编剧等身份参与了影片制作，而且整部电影剧本核心是他耗时近二十年的心血。接替导演罗伯特·罗德里格兹曾执导了《杀出个黎明》电影及电视剧版、《罪恶之城》系列电影等诸多好评作品。之前两人一直未能达成合作，当得知卡梅隆没有充足的时间操刀这部作品时，作为原著粉的罗德里格兹感到非常遗憾。但卡梅隆表明如果能解读出自己想要表达的含义，就让他执导电影。事实上在之后评价电影时，卡梅隆对罗德里格兹毫不掩饰赞美之情，“他非常尊重我写的剧本，但也敢于表现自己的想法。”

　　据悉，《阿丽塔：战斗天使》将于2018年12月21日北美上映，敬请期待。

   编辑：Joker

关键词： 阿丽塔：战斗天使
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