《巨齿鲨》片方发布终极海报，以杰森·斯坦森、李冰冰为首的深海冒险小队全员集结，即将面对一场险象环生、生死难料的危机。





在此次发布的终极海报中，杰森·斯坦森手握钢枪目光坚毅，李冰冰身着潜水服全副武装，在两人身后，鲁比·罗丝、赵文瑄、雷恩·威尔森、克利夫·柯蒂斯和蔡书雅依次排开，现身海底科研站的隧道之中。科研站是人类的深海基地，也是遭遇巨齿鲨的最初战场。科研站外的深海之中，体态庞大的巨齿鲨张开巨口，正要吞噬撕咬一切。巨齿鲨身侧，两架深海潜水器正开足马力，将与这个史前庞然大物展开生死竞速。





定档预告片 《巨齿鲨》讲述了史前巨兽巨齿鲨意外逃离深海重现人间大开杀戒，乔纳斯·泰勒（杰森·斯坦森饰）联手张苏茵（李冰冰饰），带领众人抗击巨齿鲨，力求化解这场浩劫。在这个团队中，泰勒作为前美国海军陆战队成员，上天下海无所不能，多次与巨齿鲨展开殊死搏杀，是绝对的武力担当。身为科学家的张苏茵对于巨齿鲨有着深入的了解，不仅发挥特长大展智慧，还不畏危险下水斗鲨，堪称文武双全。除了这两位团队中的核心以外，其他成员也都有着不可忽视的重要作用：鲁比·罗丝饰演严谨的科研人员杰克斯，负责定位寻找巨齿鲨出没的踪迹。赵文瑄饰演的张博士头脑缜密，经验丰富，是深海科研项目的领头人，引领着团队的方向。





值得一提的是，组成这支“地表最强”小分队的卡司阵容堪称重量级。好莱坞动作巨星杰森·斯坦森凭借《速度与激情》、《机械师》、《敢死队》等大片成为中国观众最耳熟能详的外国男星之一，他霸气的硬汉形象早已深入人心，这一次与巨齿鲨近身“肉搏”更是引爆期待，此外，对于曾经是专业跳水运动员的杰森·斯坦森来说，大量的水下戏份也让他“如鱼得水”，展现给观众前所未见的另一面。李冰冰在国内影坛成为当仁不让的超一线女星后，拓展海外市场，先后出演了《变形金刚4》、《生化危机5》等大制作，是当今好莱坞最认可的中国女星，此次加盟《巨齿鲨》也是中国女星首次担任好莱坞A级怪兽大片的女主角。





除此之外，影片中其他几位主演的实力也不容小觑。个性帅气的鲁比·罗丝因出演热门美剧《女子监狱》而走红，随后，她凭借在《生化危机：终章》和《极限特工：终极回归》中的出色表现获得无数年轻影迷的喜爱。





赵文瑄曾出演过《大明宫词》、《舞乐传奇》等热播剧，后续接连出演《辛亥革命》、《钟馗伏魔：雪妖魔灵》、《绝地逃亡》等电影。雷恩·威尔森曾出演《朱诺》、《超级英雄》等电影，并凭借美剧《办公室》三次获得艾美奖提名。克利夫·柯蒂斯曾出演《钢琴课》、《史前一万年》等影片。凭借《有一个地方只有我们知道》被大家所熟知的童星蔡书雅，这一次在影片中饰演李冰冰的女儿，古灵精怪的她将成为巨齿鲨的意外发现者。





《巨齿鲨》将以2D、3D、IMAX、中国巨幕3D、杜比影院、杜比全景声、4DX等多制式登陆国内和全球各大院线。8月10日，共赴惊险刺激的深海冒险。

编辑：Joker