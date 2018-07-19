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慰安妇纪录片"二十二"韩国定档8.14

海报预告片曝光 韩裔"慰安妇"唱"阿里郎"

2018-07-19 15:02:21 来源：Mtime时光网

时隔一年，慰安妇纪录片《二十二》同样选在8月14日世界慰安妇纪念日在韩国上映。

《二十二》将于8月14日在韩国上映

　　时光网讯 去年在内地上映收获1.7亿票房的慰安妇题材纪录片《二十二》韩国定档8月14日，并曝光了韩版海报和预告片。

　　这支预告片中，1922年出生的韩裔“慰安妇”朴车顺面对镜头唱起了《阿里郎》。她在1945年，被日本人从农村骗至中国武汉，送进汉口的日军慰安所，同年8月她趁乱逃到孝感，改名毛银梅，再未返回家乡。

　　《二十二》记录了在2014年初公开身份的22位“慰安妇”制度受害者幸存老人的故事。该片于去年8月14日世界慰安妇纪念日在中国上映，最终收获惊人的1.7亿票房，达到制作成本的60倍之多，同时也创下了中国纪录电影的最高收益纪录。时隔一年，该片同样选在8月14日与韩国观众见面。

　　据韩媒报道，《二十二》由韩国“亚洲HOME娱乐”参与共同制作，该公司在2015年曾经拍摄过另一部“中韩合作”慰安妇题材剧情片《Tuning Fork》。

《二十二》韩国预告片

　　而韩国近几年慰安妇题材作品层出不穷，2016年独立剧情片《鬼乡》力压《死侍》、《疯狂动物城》等好莱坞大片，连续几周占据本土票房榜首，而刚刚又有一部聚焦“关釜裁判”真实历史事件的商业制作《她的故事》在韩国上映。

　　《她的故事》由曾经执导《我妻子的一切》、《奸臣》的闵奎东执导，汇聚了金海淑、金喜爱等一众实力派演员，虽然影片最终票房成绩并不理想，但还是收获了好评。而中国纪录片《二十二》又将在韩国市场有怎样的票房表现呢，值得关注。

   编辑：ruo

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关键词： 二十二 韩国上映
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