时隔一年，慰安妇纪录片《二十二》同样选在8月14日世界慰安妇纪念日在韩国上映。





这支预告片中，1922年出生的韩裔“慰安妇”朴车顺面对镜头唱起了《阿里郎》。她在1945年，被日本人从农村骗至中国武汉，送进汉口的日军慰安所，同年8月她趁乱逃到孝感，改名毛银梅，再未返回家乡。





《二十二》记录了在2014年初公开身份的22位“慰安妇”制度受害者幸存老人的故事。该片于去年8月14日世界慰安妇纪念日在中国上映，最终收获惊人的1.7亿票房，达到制作成本的60倍之多，同时也创下了中国纪录电影的最高收益纪录。时隔一年，该片同样选在8月14日与韩国观众见面。





据韩媒报道，《二十二》由韩国“亚洲HOME娱乐”参与共同制作，该公司在2015年曾经拍摄过另一部“中韩合作”慰安妇题材剧情片《Tuning Fork》。



《二十二》韩国预告片





《她的故事》由曾经执导《我妻子的一切》、《奸臣》的闵奎东执导，汇聚了金海淑、金喜爱等一众实力派演员，虽然影片最终票房成绩并不理想，但还是收获了好评。而中国纪录片《二十二》又将在韩国市场有怎样的票房表现呢，值得关注。