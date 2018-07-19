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DC大作《海王》
不久前发布了首款海报，片中扮演海后湄拉的艾梅柏·希尔德在社交媒体贴出她和海报的合影，虽然身穿便装但依旧美到"犯规"。事实上，希尔德经常在社交媒体晒自己的生活照，以上为大家精选了9张近期的私照。
对多数国内网友来讲，艾梅柏·希尔德
最早是因为约翰尼·德普
妻子身份为人所知，当然现在已然是前妻。2015年两人结婚后，秀过恩爱也闹过幺蛾子，在澳大利亚拍《加勒比海盗5》
非法携带犬只入境差点被判入狱，2016年更因家暴疑云而离婚。
艾梅柏·希尔德生于1986年4月22日美国德克萨斯州奥斯汀市，家中有两个姐妹，父亲是一名成功的商人。脸蛋与身材俱佳的艾梅柏初入好莱坞时，只在一些电视节目和小制作的电影里扮演一些青春性感的配角，2008年，她参与了贾德·阿帕图的《菠萝快车》
等片，渐渐被人认识。
2010年，她曾和摄影师女友Tasya van Ree一起出席了第25届GLAAD（反诽谤男女同性恋联盟），大胆出柜公开性取向。出柜并没有对她的事业造成负面影响，2011年成为了艾梅柏·希尔德的收获之年，与约翰尼·德普合作了新片《莱姆酒日记》
，并在《狂暴飞车》
中性感出场，饰演尼古拉斯·凯奇
的火辣女友。
如今更多的观众通过“德普前妻”、“海后湄拉”也认识了艾梅柏·希尔德。
作者：aerosmith520 编辑：aerosmith