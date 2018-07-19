网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

美到犯规!海后艾梅柏希尔德生活照大赏

从性感美女到德普前妻再到海后湄拉

2018-07-19 15:24:08 来源：Mtime时光网

天生丽质难自弃，随便拍几张生活照都美得很，艾梅柏·希尔德厉害。
　　时光网讯 DC大作《海王》不久前发布了首款海报，片中扮演海后湄拉的艾梅柏·希尔德在社交媒体贴出她和海报的合影，虽然身穿便装但依旧美到"犯规"。事实上，希尔德经常在社交媒体晒自己的生活照，以上为大家精选了9张近期的私照。

　　对多数国内网友来讲，艾梅柏·希尔德最早是因为约翰尼·德普妻子身份为人所知，当然现在已然是前妻。2015年两人结婚后，秀过恩爱也闹过幺蛾子，在澳大利亚拍《加勒比海盗5》非法携带犬只入境差点被判入狱，2016年更因家暴疑云而离婚。

　　艾梅柏·希尔德生于1986年4月22日美国德克萨斯州奥斯汀市，家中有两个姐妹，父亲是一名成功的商人。脸蛋与身材俱佳的艾梅柏初入好莱坞时，只在一些电视节目和小制作的电影里扮演一些青春性感的配角，2008年，她参与了贾德·阿帕图的《菠萝快车》等片，渐渐被人认识。

　　2010年，她曾和摄影师女友Tasya van Ree一起出席了第25届GLAAD（反诽谤男女同性恋联盟），大胆出柜公开性取向。出柜并没有对她的事业造成负面影响，2011年成为了艾梅柏·希尔德的收获之年，与约翰尼·德普合作了新片《莱姆酒日记》，并在《狂暴飞车》中性感出场，饰演尼古拉斯·凯奇的火辣女友。

　　如今更多的观众通过“德普前妻”、“海后湄拉”也认识了艾梅柏·希尔德。

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 梅柏希尔德 海王 生活照 德普前妻
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

艾梅柏·希尔德

艾梅柏·希尔德

Amber Heard

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

海王

海王 (2018)

0.0

导演：温子仁

主演：杰森·莫玛

在线播放

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

《阿修罗》今日紧急宣布撤档停映

未说明原因 疑似由于票房太低所致

至于《阿修罗》停映之后会不会重映？以及片方后续还有什..
4

《碟中谍6》巴黎首映 全阵容群星云集

“阿汤哥”帅气抢镜 “大超”现场大秀拳脚

40
《碟中谍6》在巴黎举办全球首映礼，全阵容亮相群星云集..
5

色鬼，混蛋，也是电影大师

电影大师伯格曼诞辰百年

虽然伯格曼可能不喜欢这样的比喻，但她的电影，的的确确..

查看更多