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《解码游戏》韩庚遭凤小岳宠溺摸脸

“解码危情”版预告片 揭秘好兄弟惺惺相惜

2018-07-19 15:24:43 来源：Mtime时光网

《解码游戏》曝光“解码危情”版预告片，韩庚所饰演的天才极客李浩铭，意外地被卷入一场国际犯罪阴谋当中，他与凤小岳饰演的特工临时组队，试图阻止神秘组织的网络犯罪。
       

《解码游戏》主海报

时光网讯安德鲁·摩根监制、李海龙执导，韩庚凤小岳李媛山下智久主演的电影《解码游戏》即将于8月3日登陆全国银幕。今日，该片曝光了一款“解码危情”版预告片，以韩庚、凤小岳二人搭档通关各项任务，对抗国际犯罪组织为视角，透露出影片更多的剧情线索。在预告片中，韩庚、凤小岳两人惺惺相惜，一起挑战神秘犯罪组织，最火爆的是预告片中韩庚竟然遭凤小岳宠溺摸脸，十足“惺惺相惜”。

       在《解码游戏》此次曝光的“解码危情”版预告片中，韩庚所饰演的天才极客李浩铭，意外地被卷入一场国际犯罪阴谋当中，与凤小岳饰演的特工乔飞临时组队，试图阻止神秘组织的网络犯罪。

       谈到韩庚和凤小岳的关系，导演李海龙表示：“我觉得惺惺相惜这个词，有两层意思，一层是认可彼此才华人品，另一层是彼此能感觉到可以一起挑战，一起经历挫折，一起扛过枪打过仗才是真朋友，电影里韩庚和凤小岳的关系应该可以让每个观众都有关于友情的共鸣。”

       在预告片中，韩庚与凤小岳两人不仅合作默契，联手对抗反派势力，更有不少“亲密互动”——明知前路危险韩庚也不愿抛下搭档独自逃生；凤小岳“宠溺”地摸韩庚的脸；预告片末尾，通过脑电波的检测，透露韩庚对凤小岳有感情。可见两人搭档通关了一个个危机与难关，建立了深厚的兄弟情谊。

       电影《解码游戏》将于2018年8月3日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 解码游戏 韩庚 凤小岳
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