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电影《大师兄》曝“报复校园”预告

揭秘主角身世 甄子丹用拳头教书吓傻王晶

2018-07-19 15:29:04 来源：Mtime时光网

当看到甄子丹带领学生一路逆袭，最后也将黑恶势力成功打出校园，我们才真正理解了王晶谈及甄子丹角色设定时说的：“回到学校，是想对自我的救赎，他教好了坏学生，也是救回了自己。”
　　时光网讯 今日，由阚家伟执导，甄子丹陈乔恩喻亢、骆明劼、汤君慈、汤君耀、李靖筠、刘朝健、林秋楠等联袂主演的动作电影《大师兄》全新发布了“报复校园”版预告。“超级教师”甄子丹竟被曝出曾是“校园一霸”，此次重回母校挑战最差班级，不仅武力指数Max将校园化为“战场”，更是“狠辣出手”把一群问题少年调教成“迷弟迷妹”。






    电影《大师兄》全新预告中，曝光了甄子丹饰演的陈侠老师在母校上学时作为“打架出名的坏学生”留下的种种“黑历史”，水球砸钢琴扰乱校园活动、悬空飞脚打崩校长雕像鼻子等等行为令人“瑟瑟发抖”。就连他本人都调侃小陈侠是比问题学生还“皮”的“熊孩子”。
 
　　当问题学生遇上曾经的“约架王者”，这群“熊孩子”绞尽脑汁使出各路奇招，把课堂变成游乐场、门上做整人小机关等“挖坑”举动让人疲于应对。甄子丹不得不做出“狮吼一声叫醒特困生”、“用拳头解决机器故障”、“大打出手处理学生纠纷”，可谓武力指数飙升。面对学生吸烟打架等不断升级的挑衅行动，甄子丹的处理方式也愈加“凶狠”，实施用铁盆反击学生、回答问题就能提前下课等突破常规的教育方式。据监制王晶透露，现场看到授课部分动作戏如此激烈直接吓傻：“用拳头教书，这样的老师真没见过！” 
 
    不仅接受“没有教师津贴、没有下班时间、上班不许迟到”的任教条件，还“重拳出击”调教一群即将被开除的不良少年，最后一课更是“以一敌十”带领熊孩们“打进校园”。这位学生时代“大名鼎鼎”的“暴力分子”一系列超乎寻常的行为很容易让人联想到他在报复母校。而当看到他带领学生一路逆袭，最后也将黑恶势力成功打出校园，我们才真正理解了王晶谈及甄子丹角色设定时说的：“回到学校，是想对自我的救赎，他教好了坏学生，也是救回了自己。”

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大师兄 预告片 视频 甄子丹 王晶
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