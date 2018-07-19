时光网特稿
在火热的七月暑期档，有一部名为《北方一片苍茫》
的文艺片显得格外独树一帜，这是蔡成杰
导演的处女作，仅用了9天时间拍摄，专业演员仅有两位，其余全部都是素人演员出演，投资也只有一百万左右。如此小成本的文艺片看起来毫不起眼，却获得众多奖项加持，该片在第11届FIRST青年影展一经首映，便斩获最佳剧情长片和最佳导演两项大奖，随后又将多项海外大奖收入囊中。
如果光听片名，你大概会觉得这是一部带着冷峻气质的文艺片，可能会有点闷，有点难懂。事实上这部电影80%的桥段，都能让人轻松笑出声，全片充满着荒诞又幽默的氛围，并以黑白色彩呈现，土掉渣的方言让人听了忍俊不禁。故事梗概用电影的原名《小寡妇成仙记》
就可以准确总结：死了三任丈夫的农村寡妇王二好，阴差阳错帮人看病驱邪，被逼无奈假装装神弄鬼，诚心相助的她治得了病，却拯救不了人心。
在《北方一片苍茫》
上映前，蔡成杰导演接受了时光网记者的专访。有人评价影片充满了魔幻现实色彩，而在蔡成杰眼里，魔幻是基于极端的现实，当下的现实，本身就充满了魔幻色彩。
只用9天拍完处女作的导演，到底什么来头？
蔡成杰导演只用了40天写完剧本，用9天就完成处女作的拍摄，但他并没有什么神秘的背景，为了将心中的“电影梦”变成现实，他足足准备了十多年，甚至做过一系列“曲线救国”的工作。
从做旅游卫视节目到成为央视普法栏目剧的编导，蔡成杰一边积累拍片经验，一边结识了不少志同道合的朋友，最重要的当属担任制片人、摄影师兼片尾曲演唱者的焦峰，这是他在央视时的老搭档。
和所有筹备处女作的青年导演一样，蔡成杰
最先面临的问题是“找投资”，谁会投资一个导演是新人、主演没明星的电影呢？刚刚赚到钱的焦峰，把爱车卖了赌上一把，蔡成杰也拿出了自己的积蓄。两人凑齐了一百万左右，轻装上阵准备开拍。“大家都来搞艺术了，就别聊钱了，从大年初八开始，在冰天雪地里拍了九天，像过年一样开心。”蔡成杰说。
在导演蔡成杰的老家河北承德平泉，他经常听闻老乡讲述一些离奇事件，这些带有传奇色彩的乡野轶事，激发起他最原始的创作欲望。“电影中的村庄我小时候就经常去，高中学绘画的时候经常去那儿写生，所以在创作剧本的时候脑海中会浮现出村庄的环境、人们的说话方式、还有生活方式等等，让整个故事显得更加真实。”
当然也有现实因素的考虑，在老家拍摄他熟悉环境，又有朋友帮忙，能节省不少成本。整部影片都是在冰天雪地的环境下拍摄完成的，寒冷的天气让摄影机的电池经常罢工，“电池只能踹在怀里，到现场用火暖暖再开拍”。为了营造真实的农村生活气息，电影中所用到的服装、被子、锅等道具，都是从当地村民家里借过来的。
黑白色彩+农村题材，这个艺术片竟然不闷？
提起黑白色彩+农村题材的电影，不少人都会以为这是部曲高和寡的艺术片，万万没想到，这部电影理解起来并不困难，甚至不少桥段都能让人轻松笑出了声，就像它原本的片名《小寡妇成仙记》
一样，既充满了魔幻现实色彩，又带着些轻松的黑色幽默。
片中的小寡妇王二好并不能真的成仙，她只能对着村民们怒吼：“别逼我，逼急了我还成仙儿呢。”她善良的本性和孤独的反抗，是全片的最大亮点。影片的整体风格是冷峻与温情的奇妙融合，越到后半段越让人欲罢不能。《心迷宫》
导演忻钰坤曾三次观看这部影片，并借用《大国志》中的话盛赞到：“荒诞就像是现实在呻吟，告诉你痛在哪里。”
由于投资有限，《北方一片苍茫》
选择了大量素人演员参与表演，这增加了影片质朴真实的气质，但素人演员的台词功底缺乏，同样也是无法回避的硬伤。
导演蔡成杰表示，为了展示出农村原有的生活状态，他在拍摄过程中做出了一定的取舍：“演员台词说错或者间断的地方没有去纠正，而是保留他们真实的说话方式，即使说错也可以重来，而不是打断他们直接喊停，打破氛围就得不偿失了”。
影片4:3的画面比例和以黑白色彩为主的呈现方式，呈现出独特的影像风格，片中的台词对白是导演老家原汁原味的方言，由于地处河北+辽宁+内蒙三省交界处，听起来很像大家熟悉的东北话，有种土掉渣的幽默感。
因为底色悲凉，所以才更要轻松以对。蔡成杰直言：“我希望能够给观众带来一种复杂的观影体验。在你感到伤心的时候能让你苦笑；而当你笑的时候，内心又带着酸涩的感觉。”
魔幻现实主义电影竟然能过审？
电影中充满不少“求仙拜神”的场景，充满魔幻现实主义色彩，最终影片顺利过审，让不少人颇感惊喜。据蔡成杰透露，“审查部门有一些意见，但还是挺理解这部电影的，他们也觉得电影不是在宣扬所谓的封建迷信，其实是在观察普世的人性情感。我们也很积极地和审查部门沟通，过审之后影片的主线并没有太大变化。”在导演看来，“魔幻是基于极端的现实，现实有的时候比魔幻还
更魔幻。”
影片中‘破损的镜子’、‘雪地里的白狐’、‘羽毛’等充满符号化的镜头多次出现，这些隐喻到底是何意义，蔡成杰并不想给观众一个标准答案。“影片中的非现实影像，也是我创作过程中的第一个动念，这样的表现形式非常有吸引力，通过这种方式折射现实，也能够更有力地表达叙事。”至于小寡妇到底是否“成仙”，蔡导同样认为这是一个开放式的答案。
这部小成本的艺术片只打算在全国艺联专线上映，在竞争激烈的暑期档，票房前景似乎并不乐观。不过，蔡成杰看得很坦然：“从筹备到开拍再到上映，每一个环节我都尽力了，能够有机会上院线让大家看到，已经很知足了。”
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独家对话《北方一片苍茫》导演蔡成杰
九天拍出处女作 魔幻现实主义不等于批判