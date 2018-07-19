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《我不是药神》主题曲MV温暖曝光

张杰、张碧晨唱响"只要平凡" 小人物坚韧散发光芒

2018-07-19 16:55:55 来源：Mtime时光网

《我不是药神》曝光了由张杰、张碧晨演唱的电影主题曲《只要平凡》的MV。
　　 时光网讯 7月19日，由文牧野导演、宁浩监制、徐峥监制并领衔主演的电影《我不是药神》，曝光了由张杰张碧晨演唱的电影主题曲《只要平凡》的MV。《我不是药神》作为“坏猴子72变电影计划”的力作，亦是宁浩徐峥五度联手、十二年后再度进驻暑期档的重磅作品，上映第14日，累计票房已突破26.61亿，累计观影总人次超过7613.7万，其中单日观影人次、场均人次、上座率，三项指数稳居第一。目前，电影《我不是药神》正在热映，并以IMAX、中国巨幕等多种制式同步放映，感动着越来越多的观众。

《只要平凡》MV温暖曝光 小人物坚韧散发光芒

　　7月19日，由文牧野导演、宁浩监制、徐峥监制并领衔主演的电影《我不是药神》，曝光了由实力歌手张杰、张碧晨演唱的电影主题曲《只要平凡》的MV。MV中不仅记录了张杰、张碧晨两位歌手在录制时全情投入的状态，更是穿插了电影中许多感人至深的片段。歌手们动人的嗓音搭配温暖的影片片段，让电影传递出的慈悲和救赎更显闪耀可贵。MV的正片片段里，有草根群像面对困顿折磨的坚韧，有“治愈小队”面对离散的黯然神伤，亦有对人性与善意的探讨。而在各种艰难考验、悲欢离合的孤独中，小人物们的携手和惺惺相惜，成为一种浪漫和勇敢。网友评论：“《我不是药神》浓缩了一个小小世界，支撑着人走下去的，是聚焦在各处的希望。”

　　此次张杰和张碧晨两位实力派歌手合作演绎电影《我不是药神》的主题曲，自上线以来，在各大音乐平台的热度持续发酵。娓娓道来的歌词，如“没有神的光环，只要你的平凡”等，让观众在电影和音乐的演绎中，感受到了小人物的真实魅力。小人物的侠情和义气，在导演“举重若轻”的手法中得以淋漓尽致的展现，也让他们在面对困难时所展现出的孤勇更加动人。这份感动和真实，被网友们真心赞赏，评价道：“观众需要的，是银幕上跟我们共振的真实人性，当他们的悲喜都同样属于我们的时候，我们才会发自内心地为他们笑逐颜开和潸然泪下，《我不是药神》做到了。”

口碑坚挺持续热映  佳作见证时代善意与进步

　　上映两周，电影《我不是药神》的票房和口碑的强劲势头仍在持续。上映第14日，累计票房已突破26.61亿，累计观影总人次超过7613.7万，其中单日观影人次、场均人次、上座率，三项指数稳居第一。正如电影监制兼领衔主演徐峥所解读的：“让人落泪的不一定是悲剧，时代的进步是真实的，爱的光芒会让未来充满希望。”电影所传达出的希望和温暖，让观众们感慨：“《我不是药神》让人能不遗忘世界上还有孤独的灵魂，从而变得克制；也因能感受到彼此之间生生不息的希望，而变得幸福。”

　　电影《我不是药神》是一部现实主义题材的影片，电影片尾用文字和图片详细而温情地展现了从2002年到2018年，国家医疗体制取得的发展和进步。而在近期，国家更是做出许多重要决定，如较大幅度降低抗癌药生产、进口环节增值税税负，采取政府集中采购、将进口创新药特别是急需的抗癌药及时纳入医保报销目录等方式，并研究利用跨境电商渠道，多措并举消除流通环节各种不合理加价，对创新化学药加强知识产权保护，强化质量监管等等，为不断改善广大群众的医疗保障带来了更多的希望与曙光。电影主创们亦感恩见证时代的善意，正如徐峥感慨：“感恩时代，让我们能够有机会参与这部有意义的作品，并在整个创作过程中感受到时代的发展，相信我们的国家一定会更强大、更美好。” 

   编辑：JOker

关键词： 我不是药神
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