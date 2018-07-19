死侍分别以6款招牌动作造型登场，搞怪逗趣，势必成为人偶收藏家及Q版爱好者们的指定收藏系列

Hot Toys除了精於高度还原1：6比例珍藏人偶外，还致力研发不同人偶系列，COSBABY(S) 迷你珍藏人偶将各式各样帅气英挺的电影角色化身为可爱的Q版人物，继续以趣致得意的baby form形态及bobble-head (摇头) 元素呈现，实行以逗趣的可爱路线俘虏所有人偶粉丝。Hot Toys以Q版形态足本打造出6款不同表情神态的死侍COSBABY迷你珍藏人偶，人偶高逾6.5-10cm，身穿死侍紧身战衣，还穿了一件带有X战警标志的衣服，看来死侍还是很想念金刚狼。





他腰间系上持其标志性logo的腰带和背上一个呈交叉型东洋刀套，设计与细节都见一丝不苟，分别以6款招牌动作造型登场，搞怪逗趣，势必成为人偶收藏家及Q版爱好者们的指定收藏系列！

编辑：汀