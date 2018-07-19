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《死侍2》发布新款迷你珍藏人偶

6个招牌鬼马表情神态登场 X战警乱入

2018-07-19 17:03:23 来源：Mtime时光网

死侍分别以6款招牌动作造型登场，搞怪逗趣，势必成为人偶收藏家及Q版爱好者们的指定收藏系列
　　时光网讯 福斯＆漫威年度巨制《死侍2》在世界各国的票房与评价均表现得相当出色，除了延续上一集血腥打斗场面丶致敬流行文化与多部经典电影外，最重要的是死侍依旧保持着最「屌」丶最破格的抵死风格与个人特色，成功俘虏一众酷爱另类英雄的粉丝！知名珍藏人偶品牌Hot Toys  现参照死侍的招牌表情和鬼马造型推出一共6款的死侍COSBABY (S) 迷你珍藏人偶，以COSBABY 模式展现死待角色的百变动态！
 
　　Hot Toys除了精於高度还原1：6比例珍藏人偶外，还致力研发不同人偶系列，COSBABY(S) 迷你珍藏人偶将各式各样帅气英挺的电影角色化身为可爱的Q版人物，继续以趣致得意的baby form形态及bobble-head (摇头) 元素呈现，实行以逗趣的可爱路线俘虏所有人偶粉丝。Hot Toys以Q版形态足本打造出6款不同表情神态的死侍COSBABY迷你珍藏人偶，人偶高逾6.5-10cm，身穿死侍紧身战衣，还穿了一件带有X战警标志的衣服，看来死侍还是很想念金刚狼。

　　他腰间系上持其标志性logo的腰带和背上一个呈交叉型东洋刀套，设计与细节都见一丝不苟，分别以6款招牌动作造型登场，搞怪逗趣，势必成为人偶收藏家及Q版爱好者们的指定收藏系列！

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 死侍2
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死侍2

死侍2 (2018)

7.8

导演：大卫·雷奇

主演：瑞安·雷诺兹

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