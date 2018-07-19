达米恩·查泽雷导演，瑞恩·高斯林等主演的电影《登月第一人》被选为今年威尼斯电影节开幕影片。该片将于8月29日举行全球首映。





值得一提的是，达米恩·查泽雷与瑞恩·高斯林合作的《爱乐之城》就曾在威尼斯电影节举行全球首映，艾玛·斯通还在威尼斯获封影后。





达米恩·查泽雷（《爱乐之城》《爆裂鼓手》）是史上最年轻的奥斯卡最佳导演，在新片《登月第一人》中，他将摄影机对准人类第一次登月的壮举，好搭档瑞恩·高斯林将出演“登月第一人”阿姆斯特朗，《王冠》女主克莱尔·福伊饰演阿姆斯特朗的妻子。





与其他登月题材影片不同，《登月第一人》别出心裁的展现了人类在从1961年开始实施登月壮举后背后的艰难，影片将细致描绘宇航员阿姆斯特朗及其同事所面临的种种技术问题、资金问题，甚至政治困境，镜头甚至对准了宇航员的生活场景，当阿姆斯特朗面对孩子“你确认你能回来吗？”的询问时，展示出了主角在个人选择、家庭生活等方面的个人深刻思考，将使得观众更好理解人类在探索伟大宇宙征途中的艰辛与外人难以想象的个体牺牲。





由于《登月第一人》将故事聚焦在美国阿波罗11号登月计划中，因此片中将真实再见不少火箭升空、太空之旅、首踏月球等震撼场面，为此，影片大量使用了70毫米的IMAX摄影机进行拍摄，部分重要场景的画幅还会进行长宽比的扩展。





《登月第一人》将于2018年10月12日北美上映。

编辑：羊羊