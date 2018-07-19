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特笑大片《西虹市首富》预售开启

快来帮沈腾花光十亿！钱太多也烦恼

2018-07-19 17:42:44 来源：Mtime时光网

《西虹市首富》集结了各路喜剧界的扛把子共同上演“月花十亿好烦恼”的特笑大片，本着“是金子总会花光”的原则，保证笑“翻”你

　　时光网讯　“来啊！快活啊！”由闫非、彭大魔执导的暑期“特笑”大片《西虹市首富》今日发布“码上见笑”预售海报，宣布“特笑开售”！作为这个暑假最值得期待的黑马影片之一、影片未映先火，截止7月18日，《西虹市首富》在购票平台想看突破120万，创平台最高纪录！影片由沈腾、宋芸桦、张一鸣、张晨光、常远、魏翔等主演，将于7月27日8:00全国公映，等得心焦的朋友们，快来共同助力沈腾“千金散尽”！
 

特笑大片版预告

　　全新发布的预售海报中，“壕气冲天”的沈腾身着写有“千金散尽”字样的连体衣，手提两大袋钱霸气登场。影片《西虹市首富》的故事发生在《夏洛特烦恼》中的“特烦恼”之城“西虹市”。沈腾饰演的王多鱼是一个常年混迹于丙级业余足球队的守门员，因比赛失利而被开除离队，当正处于人生低谷的王多鱼却意外接到“一个月花光十个亿”的挑战。本着“是金子总会花光的”原则，王多鱼接住了这个从天而降的“蛋糕”，以为可以就此将人生反转走上巅峰，却没想到“幸福”没有那么容易，王多鱼第一次感受到“有钱”的苦恼。
 
　　沈腾的喜剧天赋和诙谐的表演魅力，早在《夏洛特烦恼》等多部经典喜剧中给观众留下了深刻的印象，“腾式”幽默更是备受观众热捧。据悉，该片除了闫非、彭大魔、沈腾三位“西虹市三杰”坐阵之外，更有张一鸣、张晨光、常远、魏翔、王成思、黄才伦、陶亮等欢乐喜剧人“强笑”助力。而从《我的少女时代》中脱颖而出的“笑花”宋芸桦此次也将化身来自台北的会计，成为“西虹市民”的一份子。
 
　　《西虹市首富》集结了各路喜剧界的扛把子共同上演“月花十亿好烦恼”的特笑大片，本着“是金子总会花光”的原则，保证笑“翻”你，今日预售正式开启，赶紧抢起来，助力沈腾“千金散尽”，一起瓜分首富的“十亿”欢笑！

   编辑：汀

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 西虹市首富
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西虹市首富

西虹市首富 (2018)

0.0

导演：闫非

主演：沈腾 宋芸桦

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