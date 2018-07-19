《西虹市首富》集结了各路喜剧界的扛把子共同上演“月花十亿好烦恼”的特笑大片，本着“是金子总会花光”的原则，保证笑“翻”你





特笑大片版预告 全新发布的预售海报中，“壕气冲天”的沈腾身着写有“千金散尽”字样的连体衣，手提两大袋钱霸气登场。影片《西虹市首富》的故事发生在《夏洛特烦恼》中的“特烦恼”之城“西虹市”。沈腾饰演的王多鱼是一个常年混迹于丙级业余足球队的守门员，因比赛失利而被开除离队，当正处于人生低谷的王多鱼却意外接到“一个月花光十个亿”的挑战。本着“是金子总会花光的”原则，王多鱼接住了这个从天而降的“蛋糕”，以为可以就此将人生反转走上巅峰，却没想到“幸福”没有那么容易，王多鱼第一次感受到“有钱”的苦恼。

沈腾的喜剧天赋和诙谐的表演魅力，早在《夏洛特烦恼》等多部经典喜剧中给观众留下了深刻的印象，“腾式”幽默更是备受观众热捧。据悉，该片除了闫非、彭大魔、沈腾三位“西虹市三杰”坐阵之外，更有张一鸣、张晨光、常远、魏翔、王成思、黄才伦、陶亮等欢乐喜剧人“强笑”助力。而从《我的少女时代》中脱颖而出的“笑花”宋芸桦此次也将化身来自台北的会计，成为“西虹市民”的一份子。

《西虹市首富》集结了各路喜剧界的扛把子共同上演“月花十亿好烦恼”的特笑大片，本着“是金子总会花光”的原则，保证笑“翻”你，今日预售正式开启，赶紧抢起来，助力沈腾“千金散尽”，一起瓜分首富的“十亿”欢笑！