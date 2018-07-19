对于裸戏是否真实出镜这一重大“悬案”，彭于晏大方给出了答案：“是的”。





特辑中，彭于晏大方分享了不少拍摄轶事。在《邪不压正》影片里，彭于晏饰演的李天然频频展现出完美的肌肉身材，堪称雄性荷尔蒙爆棚，其在北平屋顶上裸奔的场景更是恣意潇洒，让粉丝大呼“重磅福利”。对于裸戏是否真实出镜这一重大“悬案”，彭于晏大方给出了答案：“是的”。而姜文作为影片台前幕后的灵魂人物，既是导演编剧又是片中蓝青峰的扮演者。彭于晏形象地描述了与姜文合作的难忘感受：“像喝高浓度的威士忌，带劲儿！很难吞下去，但吞下去以后特爽，会上瘾。”彭于晏还坦言，主演姜文的电影对体力和精神都是巨大挑战，有时简直“吃不消”，但回报也是异常丰厚的：“出来的东西挺好的，我自己很喜欢，我没看过我是这个样的。”





彭于晏对IMAX版《邪不压正》的观影体验给予高度评价。当被问到哪个情节最推荐在IMAX影院观看时，彭于晏认为整部影片都值得欣赏IMAX版，皱眉反问到，“怎么可能就一场、一个情节呢？”而对于大量飞檐走壁等精彩动作戏，彭于晏也一脸认真说到，IMAX版“是完全的另外一种体验”，自己也会多看几遍，更贴心叮嘱影迷要“多看几遍啦”。还调皮模仿了姜文导演的语气，非常man的说道“看IMAX《邪不压正》，电影无界，大有不同”。





随着题板一一揭开，《邪不压正》IMAX专属海报也随之曝光。蓝色的天空和纷飞的雪花营造出冷冽的氛围，男主角李天然以剪影形式现身，肩扛长刀、纵跃飞奔的姿态潇洒而肃杀，隐匿在风雪中似乎正前往复仇之地。逼真的剪影形象和出色的画面设计让彭于晏也竖起大拇指：“真的太像了！”





《邪不压正》此次经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX版本，于7月13日起登陆全国IMAX影院。作为注重视听效果的动作大片，《邪不压正》在IMAX出色的技术标准加持下得以加倍绽放魅力。IMAX影院不仅拥有顶天立地的超大银幕，超高分辨率和色彩表现力则带来细腻亮丽、如水晶般清澈的画质。同时，立体音响系统性能强大，能营造出逼真的现场感。在IMAX影院里，《邪不压正》中火爆刺激的动作戏更加生动清晰，传神逼真；巨资打造的北平古城美轮美奂，令人神往。片中璀璨群星的出色表演也是一大看点，而通过IMAX高清高亮的超大银幕，观众可以充分领略戏骨们飙戏的非凡魅力。