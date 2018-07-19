时光网讯 2018年第49届圣地亚哥国际漫展即将在当地时间19日登场！时光网团队获得主办方邀请参加“预览之夜”Preview Night，有机会抢先直击还在加紧布置的展场画面。参展的各方摊位卯足全力带来最新、最好玩的项目展出，就是要吸引参加漫展的民众的注目。





官方表示，今年参展的摊位来自80个不同个国家，虽然估计会有超过13万人次参加，但其实这是很保守的估计， 因为很多到漫展的民众都是一口气买了四天的票，但即使他们真的天天到漫展逛，还是只算一个人。漫展官方解释，这是因为对参展公司而言，如果硬拉高参展人数，却无法反映在销售数字上，必定会塑造“雷声大雨点小“的错误想法，让参展商认为漫展只是出席人数多但购买力不足。





漫展官方发言人David Glanzer表示，H厅的大型影业公司带来的一连串影视发布会，固然是漫展最受欢迎的重头戏，但是漫展将近50年来一向是以教育性质为主。其实漫展有安排一连串影音制作的教学讨论会，就是希望参加漫展的民众娱乐的同时也能学到新的东西。





放眼望去展厅内部就像一座小城市，开放预览的当下，堆高机、大大小小的电动便车穿梭在还摆在地上的装饰品和各种布置用具之间。不到六个小时以后展厅就将开门迎接第一批粉丝，届时展场已经整装布置完成，纵横交错在各个摊商之间的走道很快就会挤满热情激动的参展民众，漫展还未正式开始，展场已经人山人海，好不热闹。





许多参展商更是卯足全力拿出看家本领，除了彼此较劲更要超过自己摊位往年的布置，像是美国的卡通频道尼克国际儿童频道（Nickelodeon），展摊上头橘色的巨型名牌想错过也难，今年更带来加强版的绿景特效互动设施，在短片上加入特效动画的功能，今年的特效升级会喷出能量火花，一定会受到小朋友喜爱。





漫展当然也少不了往年的常客，像是DC漫画就带着《沙赞》和《海王》的戏服、各式各样的手办参展，更在展厅外面的圣地亚哥市中心设有专为粉丝设计的互动式设施，超巨大的漫画书页，让爱好者体验实际走进漫画书页中的感觉。参展的还有黑马漫画、漫威漫画、手办模型界的翘楚Sideshow等。





时光网今年除了图文报导，更准备了漫展特别节目，每天一集结合漫展最新资讯和在漫展上发布的影视最新消息。图文影音内容非常丰富，敬请持续关注。