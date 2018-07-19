成龙回忆武行艰险往事：每天摔下来无数次，呼吁更多关心动作电影人，关注大明星背后的替身。业界嘉宾纵论“成龙电影现象”，尹鸿教授认为“功夫动作电影是中国电影文化的一道独特风景。”





成龙回忆武行艰险往事：每天摔下来无数次

呼吁更多关心动作电影人 关注大明星背后的替身





研讨会开始，成龙登台致辞，他表示作为电影人，应该更加爱自己身边的人、爱自己的国家，当初困难的时候他曾被别人热心帮助过，现在有能力了，也要出来帮助那些需要帮助的人。成龙还回忆当时做小武行时的艰辛，“当时打一天只有五块钱，我每天要跳下来摔下来无数次，导演问有没有事，我永远都说没事，因为只要说有事，明天就不用开工了。”





成龙说，“动作演员比文艺片演员还难演，为什么没有人去关注他们？现在大明星来现场摆个架子就完了，那些飞过来甩过去的镜头都不是自己演，他们有各种替身，什么手替脚替肩膀替，都是动作演员在幕后做的，我做这个动作电影周，就是想把幕后电影人推给大家。”





成龙不断提拔新人、发掘新人，为动作片新人的崭露头角尽了自己的一份力量。如今成家班已经发展到第九代，人数超过100人，为动作电影贡献源源不断的新力量。









活动结束后，成龙还把自己签名的自传捐赠给了大同市图书馆收藏，他表示今后会把自己的电影分镜头画面全部做成书，持续地赠送到全世界的图书馆。

业界嘉宾齐聚 纵论“成龙电影现象”

尹鸿：功夫动作电影是中国电影文化一道风景





随后，尹鸿、贾磊磊、饶曙光、文隽等嘉宾分别进行了主旨演讲。当天下午，中国传媒大学教授索亚斌，北京大学文化资源研究中心主任张颐武，中国电影艺术研究中心文化研究室副主任左衡，北京电影学院教授钟大丰等50余名业内专家，围绕“成龙电影现象、成家班现象的形成与发展、成龙的艺术成就”等议题展开了分组讨论。





尹鸿教授从宏观角度分析了功夫动作电影，对中国电影工业以及中国电影市场的影响。在他看来，功夫动作电影是中国电影文化一道风景，由于其兼具中国功夫、中国元素、中国制造三大特点，在中国电影中具有独一无二的地位。在北美海外市场中，中国电影票房最高的十部中，有八部是有功夫动作元素的电影。





在中国电影40年的发展历程中，尹鸿把功夫动作电影的发展归纳为家国正义、国之认同、江湖世界、孤独英雄四个阶段，但尹鸿也坦言成龙的武打动作电影在多个方面都做了探索，很难归为哪个类型。









尹鸿还指出了中国功夫动作电影面临的四大挑战：如何跟现代人的价值观和情感交流相匹配，如果是过去国恨家仇这样的故事还能不能和今天的观众达成情感配置；整个功夫动作的叙事套路，观众已经熟悉，寻求类型叙事的新突破；数字技术高度发展的今天，武侠动作和场景如何做到电影化；现在的明星偶像机制和传统武行演员之间该如何结合。





中国艺术研究院原副院长贾磊磊认为：成龙所塑造的银幕形象和公众形象，共同构成了梦想成真的中国故事，这个故事的主题既包括努力奋斗、不断成功的核心内涵，而且还包括了扶危济困，救助众生的人道精神。





在贾磊磊看来，成龙与其他艺术家最大的不同，是他不仅用技能、用想象、用动作创造电影而且他是在用生命创造电影，“他是一位真正利用生命书写自己电影历史的电影作者。”





香港电影人、著名编剧文隽介绍了成龙电影“从香港到西方，再从西方回东方”的全过程。文隽表示“成龙从香港出发，跑到西方，转一圈，又回归到东方，全世界都认识成龙，成龙也属于全世界，但是成龙这条路其实也见证了从香港片到国产片，到现在华语片的全过程，成龙走这一圈没有白走，希望国产片能跟着成龙的脚步，快一点闯到全世界去。”

编辑：隐饮