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《蝙蝠侠：黑暗骑士》将在北美重映

四家影院70mm胶片IMAX版放映一周

2018-07-19 21:10:06 来源：Mtime时光网

据悉，此次重映的《蝙蝠侠：黑暗骑士》是70mm胶片IMAX版。华纳只选择了四家影院进行小规模重映。
      时光网讯 7月18日是电影《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年纪念日。作为庆祝，日前，华纳宣布将在北美重映该片。

      据悉，此次重映的《蝙蝠侠：黑暗骑士》是70mm胶片IMAX版。华纳只选择了四家影院进行小规模重映，其中三家在美国，一家在加拿大。

      重映将从8月24日开始，为期一周。

   编辑：en

关键词： 蝙蝠侠 黑暗骑士
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