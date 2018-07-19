2018-07-19 21:10:06 来源：Mtime时光网
编辑：en
导演：克里斯托弗·诺兰
主演：克里斯蒂安·贝尔
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麦喀士主义哲学
1小时前
我到现在也想不通为什么当初星际穿越只放了一个月，我那天赶了最后一场凌晨的imax，除了前两排照样全满
Kieker
3小时前
我跟你们说，星际穿越如果在大陆重映半个月，绝对爆炸
宿醉一场2小时前
你以为带的是呼吸器啊！实际上是星战里的内裤！
幻影移形50秒前
哈哈，楼上你别闹！
vvvv2440700
4小时前
当年没在影院看过，如果国内重映我也会去看
留一只左耳倾听3小时前
北影节映了
今年北影节就映了，太火热买不到票，只买到了黑暗骑士崛起的
寂寂无声
小丑！！！啧啧！
康永跟煕娣的时光
真正的DC最佳作品，而不是某些画虎不成反类犬的装13的玩意！！真正的内涵不需要用什么宗教油画去表达！！
剧本翰林院
国内不会上映,我再去看一遍剧本纪念一下希斯莱杰吧~~55555
咸鱼大湿
妒忌使我变形
jun_sky
恐怕诺兰自己都超越不了黑暗骑士了，从黑暗骑士之后的影片走势来看。
Catman_Mars4小时前
《盗梦空间》还是很优秀的
vvvv24407004小时前
星际穿越也好啊
洒家
5小时前
除了羡慕，还能说啥！
映轩
《泰坦》美剧预告出了，感觉搬运，老爷彩蛋激动死！！！！
dapigulielenimasi4小时前
星火不出所料，渡鸦还是有点奇怪，其它都很好
东_184小时前
老哥在哪有的看！！！
想长胖4小时前
@东_18 微博上就有
威尔克鲁斯3小时前
时光已经有了
《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年
邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美
未说明原因 疑似由于票房太低所致
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