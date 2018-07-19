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《鬼修女》亮相“圣地亚哥恐怖之夜”

温子仁：怀旧风让大家回味经典鬼故事

2018-07-19 22:44:13 来源：Mtime时光网

华裔导演温子仁制作的两部恐怖片《鬼修女》和《哭泣女子的诅咒》亮相“圣地亚哥恐怖之夜”。
      时光网讯 2018年的第49届圣地亚哥国际漫展是第二年举办“圣地亚哥恐怖之夜”。今年带来华裔导演温子仁制作的两部恐怖片《鬼修女》和《哭泣女子的诅咒》（ The Curse of La Llorona，暂译），还有另一部同样是华纳旗下新线影业的《小丑回魂》，三部电影片花和制作特辑吓得整场观众一晚睡不着觉。



      温子仁今年除了带着《海王》到圣地亚哥漫展，更回归恐怖片根本，展示他结合经典和现代恐怖片精髓的看家本领。圣地亚哥恐怖之夜当晚，他顶着一头红发，在台下恐怖片迷爆棚的掌声和尖叫声中蹦蹦跳跳出场。

      出席圣地亚哥恐怖之夜，温子仁说对他非常特别：“我是看新线影业的电影长大的，我记得小时候会到录影带店，'狩猎'任何有新线影业商标的录影带。现在，我也开始拍那样的恐怖片，还和新线影业合作，对我是梦想成真，就像回到家一样。”

      温子仁执导的《招魂》已经从2013年的一部电影，演变到现在的“招魂宇宙“系列电影：“《招魂》在演变成系列电影之前，就是我从小到大喜爱的恐怖片类型，也是我的电影热忱所在。经典怀旧的风格让大家回味过去喜爱的经典鬼故事。”



      这次温子仁参与制作的两部恐怖片《鬼修女》和《哭泣女子的诅咒》，分别与两位杰出的电影人合作，共同目标就是吓破观众的胆。 “电影公司和我的共识就是想要找到有共同热情的新兴导演，给他们一个机会实践热忱。不仅在《招魂》系列电影中，像是《关灯以后》、和《哭泣女子的诅咒》，都是实例。”
 
      《安娜贝尔》的番外篇《鬼修女》由柯林·哈迪执导，即将在9月7日在北美上映。 两位女主演英格丽·比苏和泰莎·法梅加现身圣地亚哥恐怖之夜。《哭泣的女人的诅咒》由Michael Chaves执导，主演琳达·卡德里尼、帕翠西娅·维拉奎兹（1999年《木乃伊》中饰演美艳女木乃伊安苏纳姆）、与雷蒙德·克鲁兹现身，更大方带来三个电影片段。故事是以拉美文化的女鬼传说哭泣女为基础，悬疑的故事铺陈配上音效，惊吓又过瘾。目前正在后制作阶段，预计明年4月份上映。

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关键词： 圣地亚哥国际漫展 温子仁 鬼修女 哭泣女子的诅咒
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鬼修女

鬼修女 (2018)

0.0

导演：柯林·哈迪

主演：泰莎·法梅加

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温子仁

温子仁

James Wan

职业：导演 | 制作人

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