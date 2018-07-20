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康卡斯特退出与迪士尼争夺福斯资产

将继续竞购天空广播公司 对手仍是迪士尼

2018-07-20 09:01:16 来源：Mtime时光网

康卡斯特宣布退出与迪士尼争夺福斯资产，但将会继续与福斯竞购后者尚未拥有的61%股权。


      时光网讯 康卡斯特在当地时间周四宣布放弃与迪士尼争夺福斯资产。迪士尼主席罗伯特·艾格回应表示“超开心”。

      迪士尼将最终于福斯达成一项713亿美元的协议，让这家加州娱乐巨头控制福克斯的大部分资产，包括电影、电视制片厂、付费电视运营商Star TV在印度的频道、Hulu视频网站以及一些区域体育频道的股权等。同时迪士尼可以将X战警、阿凡达、辛普森一家、国家地理等著名IP收入囊中。

      今年6月，康卡斯特加价至650亿美元与迪士尼竞购福斯，而紧接着，迪士尼将报价提高至713亿美元，此报价被福斯接受，并通过了美国司法部批准。在多轮竞价过程中，福斯的价值飙升36%。

      在收购完成后，默多克将继续拥有他们的广播、新闻和国际体育资产，包括Fox News、Fox Business和Fox Sports。这家名为New Fox的新公司将有默多克长子拉克伦·默多克领导。

      康卡斯特的首席执行官Brian Roberts在一份声明中说到：“我想祝贺罗伯特·艾格和迪士尼团队，并赞扬默多克家族和福斯建立了一家理想而受人尊敬的公司。”

      随后迪士尼主席罗伯特·艾格也发表回应表示开心：“我们很高兴看到今天的新闻，现在我们关注的焦点是完成监管程序，最终整合我们的产业。”



      但事实上康卡斯特与迪士尼的竞争并没有完全结束，他们在星期四表示将继续竞购英国天空广播公司。他们的对手正是目前拥有天空电视台39％股份，后者正在试图收购另外61%的股权，一旦福斯目的达成，迪士尼也将获得对天空广播公司的控制权。

      上周，福斯提高了对天空剩余部分的收购报价，总估值325亿美元。而康卡斯特给出的最新报价为340亿美元。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 康卡斯特 迪士尼 竞购
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