电影《大圣归来》《大鱼海棠》《大护法》分别绘制海报，力挺影片《昨日青空》上映。同时片方发布“国漫毕业班”海报，除“三大”外，更有共计48个形象统一着装国产校服力挺国产青春漫画。





“三大”系列联手力挺 又是优质国漫年度传承时





此次《大圣归来》《大鱼海棠》《大护法》联手齐发助力海报，将《昨日青空》与原作进行融合，展现了二者诸多不谋而合的相似之处。此前，《大鱼海棠》导演张春还为《昨日青空》亲自绘制定档海报，表示支持和期待。





《大圣归来》将大圣与《昨日青空》男主角齐景轩结合，表现二者共有的孤傲与守护。海报笔锋凌厉，大圣和画纸中的齐景轩同样身着蓝白国产校服。在影片中两个人物也有不少相似之处，如都习惯于独来独往，冷峻外表下似乎都隐藏着难以言说的心事，虽寡言，但会用行动去守护自己重要的东西；《大鱼海棠》重点刻画了两组年龄相仿的人物共有的青春情绪。海报选取了《昨日青空》中的经典场景，三位伫立于铁塔上的校服少年少女，与青空中乘大鱼而过的椿和湫相遇。两组人物内心相似的遗憾与怀念感，形成一种巧妙的契合；《大护法》的海报则重点凸显了成长中的一路相伴，将两部影片中的主要角色都聚集于高中教室，以国产校服班级合影的形式呈现。





无论是画风的精美程度，还是内容的丰富表达，三张海报都体现了国产动画之间极其用心的守护和支持。同时，“三大”影片也都一同传达出了对《昨日青空》的期待：“2015年《大圣归来》，2016年《大鱼海棠》，2017年《大护法》。今年夏天，交给你了！”更加重了优质国漫一年一度“传承”的意味。





11部优质国漫助阵国产青春 48个经典角色暗藏彩蛋





片方发布的“国漫毕业班”海报更是情怀满满，戳中了80后90后00后三代人的青春回忆。画面中，聚齐了《昨日青空》《大圣归来》《大鱼海棠》《大护法》《BOBOTOTO》《熊出没》《星游记》《茶啊二中》《魁拔》《星海镖师》《大理寺日志》11部优质国漫，共计48个形象身穿蓝色校服齐为国产青春助阵。同时，海报还通过人物间的彼此互动，埋藏了诸多“彩蛋”。如《昨日青空》中的男主屠小意，偷偷向女主姚哲恬递出一张手绘画像，这也恰好与片中情节呼应。而大护法的“小跟班”小涅叽则乖巧地坐在姚哲恬的腿上，趣味颇多。





作为备受瞩目的国产青春正名之作，《昨日青空》有望在今夏续力“三大”，掀起一股国漫新热潮。影片的“国产”“青春”两大特征为其吸引了不少观众：从背景来看，电影取景自浙江兰溪市，还原出1999年中国江南小镇的风貌，房屋瓦舍、胡同巷口、青空铁塔等唯美场景，无疑是对中国传统小镇的优质诠释；此外，影片对中国式青春的深入刻画，也将观众拉入时代的集体回忆中。如典型的中式运动风蓝白校服、少年间的篮球比赛、一同出的黑板报等，正是国产青春的独有特点。





动画电影《昨日青空》将于7月27日正式上映，全国预售和本周末点映已开启。影片由彩条屋影业、光线影业、咕咚动漫工作室、好传动画联合出品，有望在暑期档为观众呈现“真正属于我们的国产青春”。

编辑：Joker