网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

国漫"三大"齐发海报力挺《昨日青空》

"大圣、大鱼、大护法"助威国产青春动画新作

2018-07-20 09:33:01 来源：Mtime时光网

电影《大圣归来》《大鱼海棠》《大护法》分别绘制海报，力挺影片《昨日青空》上映。同时片方发布“国漫毕业班”海报，除“三大”外，更有共计48个形象统一着装国产校服力挺国产青春漫画。
　　时光网讯 “2018最美国漫”《昨日青空》即将于7月27日正式上映，全国预售和本周末点映已开启。近日，电影《大圣归来》《大鱼海棠》《大护法》分别绘制海报，力挺影片上映，以此进行优质国漫的“传承”。同时片方发布“国漫毕业班”海报，除“三大”外，更有《星游记》《魁拔》等11部优质国漫、共计48个形象统一着装国产校服，力挺国产青春。作为国内首部青春动画《昨日青空》，有望掀起今夏国漫新热潮。

“三大”系列联手力挺 又是优质国漫年度传承时

　　此次《大圣归来》《大鱼海棠》《大护法》联手齐发助力海报，将《昨日青空》与原作进行融合，展现了二者诸多不谋而合的相似之处。此前，《大鱼海棠》导演张春还为《昨日青空》亲自绘制定档海报，表示支持和期待。

　　《大圣归来》将大圣与《昨日青空》男主角齐景轩结合，表现二者共有的孤傲与守护。海报笔锋凌厉，大圣和画纸中的齐景轩同样身着蓝白国产校服。在影片中两个人物也有不少相似之处，如都习惯于独来独往，冷峻外表下似乎都隐藏着难以言说的心事，虽寡言，但会用行动去守护自己重要的东西；《大鱼海棠》重点刻画了两组年龄相仿的人物共有的青春情绪。海报选取了《昨日青空》中的经典场景，三位伫立于铁塔上的校服少年少女，与青空中乘大鱼而过的椿和湫相遇。两组人物内心相似的遗憾与怀念感，形成一种巧妙的契合；《大护法》的海报则重点凸显了成长中的一路相伴，将两部影片中的主要角色都聚集于高中教室，以国产校服班级合影的形式呈现。

　　无论是画风的精美程度，还是内容的丰富表达，三张海报都体现了国产动画之间极其用心的守护和支持。同时，“三大”影片也都一同传达出了对《昨日青空》的期待：“2015年《大圣归来》，2016年《大鱼海棠》，2017年《大护法》。今年夏天，交给你了！”更加重了优质国漫一年一度“传承”的意味。

11部优质国漫助阵国产青春 48个经典角色暗藏彩蛋

　　片方发布的“国漫毕业班”海报更是情怀满满，戳中了80后90后00后三代人的青春回忆。画面中，聚齐了《昨日青空》《大圣归来》《大鱼海棠》《大护法》《BOBOTOTO》《熊出没》《星游记》《茶啊二中》《魁拔》《星海镖师》《大理寺日志》11部优质国漫，共计48个形象身穿蓝色校服齐为国产青春助阵。同时，海报还通过人物间的彼此互动，埋藏了诸多“彩蛋”。如《昨日青空》中的男主屠小意，偷偷向女主姚哲恬递出一张手绘画像，这也恰好与片中情节呼应。而大护法的“小跟班”小涅叽则乖巧地坐在姚哲恬的腿上，趣味颇多。

　　作为备受瞩目的国产青春正名之作，《昨日青空》有望在今夏续力“三大”，掀起一股国漫新热潮。影片的“国产”“青春”两大特征为其吸引了不少观众：从背景来看，电影取景自浙江兰溪市，还原出1999年中国江南小镇的风貌，房屋瓦舍、胡同巷口、青空铁塔等唯美场景，无疑是对中国传统小镇的优质诠释；此外，影片对中国式青春的深入刻画，也将观众拉入时代的集体回忆中。如典型的中式运动风蓝白校服、少年间的篮球比赛、一同出的黑板报等，正是国产青春的独有特点。

　　动画电影《昨日青空》将于7月27日正式上映，全国预售和本周末点映已开启。影片由彩条屋影业、光线影业、咕咚动漫工作室、好传动画联合出品，有望在暑期档为观众呈现“真正属于我们的国产青春”。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 昨日青空 大圣归来 大鱼海棠 大护法
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

昨日青空

昨日青空 (2018)

0.0

导演：奚超

在线播放

西游记之大圣归来

西游记之大圣归来 (2015)

8.1

导演：田晓鹏

主演：张磊 林子杰

在线播放

大鱼海棠

大鱼海棠 (2016)

6.7

导演：梁旋

主演：季冠霖 苏尚卿

在线播放

大护法

大护法 (2017)

7.7

导演：不思凡

主演：小连杀 图特哈蒙

在线播放

显示更多∨

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

《阿修罗》今日紧急宣布撤档停映

未说明原因 疑似由于票房太低所致

至于《阿修罗》停映之后会不会重映？以及片方后续还有什..
4

《碟中谍6》巴黎首映 全阵容群星云集

“阿汤哥”帅气抢镜 “大超”现场大秀拳脚

40
《碟中谍6》在巴黎举办全球首映礼，全阵容亮相群星云集..
5

色鬼，混蛋，也是电影大师

电影大师伯格曼诞辰百年

虽然伯格曼可能不喜欢这样的比喻，但她的电影，的的确确..

查看更多