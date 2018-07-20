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也许这次漫展要比以往任何时候都要强调“新神秘博士”这个词，强调的是“新”的一面。这不仅是因为即将上映的英国广播公司(BBC)第十一季《神秘博士》
(Doctor)将由第一位女演员出演，而且这部广受欢迎的科幻剧将以新的编剧、新的概念和新的创作领域为主要方向，这在之前是从未有过的。自去年夏天茱蒂·惠特克
被选中，出演第十三任“神秘博士”以来，这也是第十一季的卡司们在SDCC上的首次亮相。
昨日，神秘博士扮演者本人茱蒂·惠特克出现在了在圣地亚哥举行的2018年国际动漫展上的H厅舞台。一起亮相的还有托辛·科尔和曼迪·吉尔，以及该剧制作人 克里斯·齐布纳尔和执行制片人Matt Strevens。
“热闹但是充满了惊喜”——首次亮相SDCC的神秘博士扮演者茱蒂·惠特克这么形容这次漫展。然而，对于即将在BBC播出的《神秘博士》
第十一季，Jodie Whittake却坚持保密不剧透， “我们希望这部剧每周都能给粉丝们带来惊喜，这个是非常重要的原因。”所以我们坚持没有剧透。”
齐布纳尔说他们试过很多女演员的角色，“但是惠特克我们当时就觉得感觉就是她了，编剧准备了三个场景来测试这位新博士的感觉，而演员试镜只需要一个场景和一个角色。之后我们又多试了两场戏，这样我们就可以说，我们选角做了充分的考量。”
新搭档Ryan和Yasmin也进行了严格的试镜。奇伯纳尔说:“我们寻找的是那些有着惊人表演跨度的人，因为这季剧集的基调对演员要求很严苛。”“这一季每个人都有很大的情感走向”
现场还为粉丝放送了预告片，预告片是在医生的画外音中开始的，“这对我来说是全新的。”医生召集了她的新团队，帮助他们在这个宇宙中探索未知的领域。虽然预告片没有透露太多信息，但是奇伯纳尔承诺本季会有很多“新”元素，包括看不见的世界、外星人和角色。新一季的《神秘博士》
将会在今年秋季于BBC首播。