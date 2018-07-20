《神秘博士》主创昨日集体亮相圣地亚哥漫展，这也是自去年夏天茱蒂·惠特克被选中，出演第十三任“神秘博士”的首次亮相。现场不仅分享幕后趣事也为粉丝们送上了关于这部剧的最新预告片。













昨日，神秘博士扮演者本人茱蒂·惠特克出现在了在圣地亚哥举行的2018年国际动漫展上的H厅舞台。一起亮相的还有托辛·科尔和曼迪·吉尔，以及该剧制作人 克里斯·齐布纳尔和执行制片人Matt Strevens。









齐布纳尔说他们试过很多女演员的角色，“但是惠特克我们当时就觉得感觉就是她了，编剧准备了三个场景来测试这位新博士的感觉，而演员试镜只需要一个场景和一个角色。之后我们又多试了两场戏，这样我们就可以说，我们选角做了充分的考量。”











新搭档Ryan和Yasmin也进行了严格的试镜。奇伯纳尔说:“我们寻找的是那些有着惊人表演跨度的人，因为这季剧集的基调对演员要求很严苛。”“这一季每个人都有很大的情感走向”



