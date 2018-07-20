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怪物军团复活！《鸡皮疙瘩2》首曝中文预告

万圣节大战腹语木偶 橡皮糖小熊杀伤力吓人

2018-07-20 10:50:37 来源：Mtime时光网

《鸡皮疙瘩2：魔书历险》（暂译）曝光首支中文预告，封印之书被两个小男孩无意打开，就此展开了一场万圣节之夜的大冒险。
　　时光网讯 由美国索尼哥伦比亚影业公司出品的电影《鸡皮疙瘩2：魔书历险》（暂译）曝光首支中文预告，封印之书被两个小男孩无意打开，就此展开了一场万圣节之夜的大冒险。该片将于2018年10月12日在美国上映。

万圣节夜怪物集体复活 男孩大战腹语木偶

　　电影《鸡皮疙瘩2：魔书历险》（暂译）曝光的新预告中，杰里米·雷·泰勒、卡里尔·哈里斯两人无意之间闯进一间废弃的小屋，在屋内发现了一本被封印的书。然而在万圣节之日这本书竟然意想不到的开启，点花火石间现实世界变得奇异，前作中西装革履的小木偶slappy再度出现，并召唤出来一组怪物军团。

　　在突然出现的这群怪物中，帕萨迪纳雪怪、湿地狼人从超市万圣节展板里破板而出，三名绿色女巫从地底旋转现身，紧接着，外星人、木乃伊、海盗等书中的怪物全部出现，上演冒险总动员。预告最后，一群可爱的小熊橡皮糖出现在房间里，当男孩们还以为他们毫无攻击力时，小熊们一瞬间集体变大，让两个男孩吓得抱在了一起。

畅销小说银幕再现 过山车般冒险体验开启

　　冒险系列电影《鸡皮疙瘩》改编自美国作家R.L.斯坦所写的畅销小说，目前已经发行了62本，全球销量高达4亿册。以过山车版阅读体验、反转结局为特色的《鸡皮疙瘩》系列曾经是很多人童年必不可少的读物。

　　2015年，电影《鸡皮疙瘩》横空出世，凭借5800万成本最后共拿下1.56亿美元的全球票房，在北美影评人的好评率高达71%，首映周更是获得北美票房冠军，是索尼2015年最成功的作品之一。《鸡皮疙瘩：魔书历险》将延续上一部留下的伏笔，创造一个全新故事，从片名来看，影片将和万圣节有密切联系。

　　电影《鸡皮疙瘩2：魔书历险》（暂译）由导演阿里·桑戴尔执导，罗伯·列博担任编剧，《小丑回魂》杰里米·雷·泰勒《趴体生活》克里斯·帕内尔《勇敢者游戏：决战丛林》麦迪逊·伊斯曼《伴娘》温迪·麦克伦敦-考薇《摘金奇缘》肯·郑主演。该片将于2018年10月12日在美国上映。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 鸡皮疙瘩2.预告
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