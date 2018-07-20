《鸡皮疙瘩2：魔书历险》（暂译）曝光首支中文预告，封印之书被两个小男孩无意打开，就此展开了一场万圣节之夜的大冒险。

时光网讯 由美国索尼哥伦比亚影业公司出品的电影《鸡皮疙瘩2：魔书历险》（暂译）曝光首支中文预告，封印之书被两个小男孩无意打开，就此展开了一场万圣节之夜的大冒险。该片将于2018年10月12日在美国上映。





万圣节夜怪物集体复活 男孩大战腹语木偶





电影《鸡皮疙瘩2：魔书历险》（暂译）曝光的新预告中，杰里米·雷·泰勒、卡里尔·哈里斯两人无意之间闯进一间废弃的小屋，在屋内发现了一本被封印的书。然而在万圣节之日这本书竟然意想不到的开启，点花火石间现实世界变得奇异，前作中西装革履的小木偶slappy再度出现，并召唤出来一组怪物军团。





在突然出现的这群怪物中，帕萨迪纳雪怪、湿地狼人从超市万圣节展板里破板而出，三名绿色女巫从地底旋转现身，紧接着，外星人、木乃伊、海盗等书中的怪物全部出现，上演冒险总动员。预告最后，一群可爱的小熊橡皮糖出现在房间里，当男孩们还以为他们毫无攻击力时，小熊们一瞬间集体变大，让两个男孩吓得抱在了一起。





畅销小说银幕再现 过山车般冒险体验开启









2015年，电影《鸡皮疙瘩》横空出世，凭借5800万成本最后共拿下1.56亿美元的全球票房，在北美影评人的好评率高达71%，首映周更是获得北美票房冠军，是索尼2015年最成功的作品之一。《鸡皮疙瘩：魔书历险》将延续上一部留下的伏笔，创造一个全新故事，从片名来看，影片将和万圣节有密切联系。



