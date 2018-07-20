网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

日本最伟大编剧桥本忍去世享年100岁

师从伊丹万作 与黑泽明合作"罗生门""七武士"

2018-07-20 12:49:37 来源：Mtime时光网

战后日本最伟大的电影人之一桥本忍7月19日去世，享年100岁。


　　时光网讯黑泽明合作电影《罗生门》《七武士》的日本著名编剧桥本忍7月19日因肺炎在东京都世田谷区的家中去世，享年100岁。

　　桥本忍于1918（大正7）年出生于兵库县神崎郡鹤居村，现在此地为神崎郡市川町鹤居，如今市川町文化中心的一角，也成了桥本忍纪念馆。

　　桥本忍小时候反复听着奶奶讲述“生野骚动”（明治初年反对征税的农民起义）那些血腥而充满戏剧性的故事长达。由于父亲在经营小饭馆之余，还是戏剧演出商，他从小就泡在后台，看着女形（译注：即旦角，男扮女）化妆、《菅原传授手习鉴》中所使用的小孩子脑袋的仿造品之类的玩意儿。

昭和35年，桥本忍在热海的温泉旅馆和黑泽明合影

　　1934（昭和9）年，桥本忍小学毕业后，经过铁道教习所的学习后，在中国战线的山阳线与播但线担任车站勤务。五年后，原本要进入鸟取步兵四〇连队的他，在分配到中国战线前，肺结核病发，并被确诊还有两三年的存活期。

　　然而，病情出乎意料地并没有恶化。事实上，桥本结核病并不严重，只是当时的技术并没有诊断清楚。而另一方面，他曾经所属的鸟取步兵四〇连队则由中国转战越南，再去缅甸，加入英帕尔战役，几乎全灭。

　　1942（昭和17）年左右，桥本从疗养所自然退所，进入私营企业工作。身在疗养所的那段时期，他开始学习写作剧本，将习作送给伊丹万作（电影导演伊丹十三以及大江健三郎夫人由香里的父亲，著名电影导演、剧作家）看，并接受评论。伊丹很快就看清了桥本的才能，而将其视为弟子。

　　伊丹死后，桥本虽曾一度想过要放弃剧作，但还是遵从了伊丹“试试改编原作”的最后遗言，写下了一部以芥川龙之介的短篇小说《竹林中》为原作的小作品。在翌年举行的伊丹万作一周年忌法事上，伊丹万作的遗孀向以为年轻导演佐伯清引见了桥本忍，并说道：“这个人是我丈夫一直照顾着的，所以以后请你照顾他。我这里他的所有东西也都交给你了。”

桥本忍与黑泽明结缘的《罗生门》

　　而这位佐伯清在做副导演时，与黑泽明关系甚好。而另一方面，黑泽以前写的《达摩寺里的德国人》剧本曾被伊丹万作褒扬过，内心也将伊丹万作尊为剧本的老师。黑泽对佐伯说：“既然是伊丹先生照顾的人，那一定要让我读读。”于是将桥本的习作全部过了一遍。这其中便有电影《罗生门》的原作剧本《竹林中》。

 　　那之后，桥本忍作为黑泽组的剧作家常客，参与共同撰写了《生之欲》、《七武士》、《活人的记录》《战国英豪》等多部黑泽作品的剧本。另一方面，他也持续为今井正、内田吐梦、成濑巳喜男、堀川弘通、小林正树、冈本喜八、山本萨夫等日本具有代表性的电影导演们撰写剧本，逐渐奠定了其剧作家第一人的地位。

　　1958（昭和33）年，他的第一部电视剧《我想成为贝壳》获得了高度评价，在翌年的电影版中，他还当了回导演。另一方面，他还与山田洋次、国弘威雄等人共同撰写剧本，以提携年轻剧作家。此外，73（昭和48）年，他与松竹的野村芳太郎、东宝的森谷司郎两位导演一同设立了“桥本制作公司”，担任了《砂之器》《八甲田山》等畅销作品的制片。

　　桥本忍有着“日本战后编剧第一人”之称，真正可以称得上是战后日本电影界的巨人、最伟大的电影人之一。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 桥本忍 去世 罗生门
关注时光网微信

相关电影/影人

桥本忍

桥本忍

Shinobu Hashimoto

职业：编剧 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

罗生门

罗生门 (1950)

8.6

导演：黑泽明

主演：三船敏郎 京町子

在线播放

七武士

七武士 (1954)

8.9

导演：黑泽明

主演：三船敏郎 志村乔

在线播放

桥本忍

桥本忍

Shinobu Hashimoto

职业：编剧 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

《阿修罗》今日紧急宣布撤档停映

未说明原因 疑似由于票房太低所致

至于《阿修罗》停映之后会不会重映？以及片方后续还有什..
4

《碟中谍6》巴黎首映 全阵容群星云集

“阿汤哥”帅气抢镜 “大超”现场大秀拳脚

40
《碟中谍6》在巴黎举办全球首映礼，全阵容亮相群星云集..
5

色鬼，混蛋，也是电影大师

电影大师伯格曼诞辰百年

虽然伯格曼可能不喜欢这样的比喻，但她的电影，的的确确..

查看更多