战后日本最伟大的电影人之一桥本忍7月19日去世，享年100岁。













桥本忍于1918（大正7）年出生于兵库县神崎郡鹤居村，现在此地为神崎郡市川町鹤居，如今市川町文化中心的一角，也成了桥本忍纪念馆。





桥本忍小时候反复听着奶奶讲述“生野骚动”（明治初年反对征税的农民起义）那些血腥而充满戏剧性的故事长达。由于父亲在经营小饭馆之余，还是戏剧演出商，他从小就泡在后台，看着女形（译注：即旦角，男扮女）化妆、《菅原传授手习鉴》中所使用的小孩子脑袋的仿造品之类的玩意儿。



昭和35年，桥本忍在热海的温泉旅馆和黑泽明合影

1934（昭和9）年，桥本忍小学毕业后，经过铁道教习所的学习后，在中国战线的山阳线与播但线担任车站勤务。五年后，原本要进入鸟取步兵四〇连队的他，在分配到中国战线前，肺结核病发，并被确诊还有两三年的存活期。





然而，病情出乎意料地并没有恶化。事实上，桥本结核病并不严重，只是当时的技术并没有诊断清楚。而另一方面，他曾经所属的鸟取步兵四〇连队则由中国转战越南，再去缅甸，加入英帕尔战役，几乎全灭。





1942（昭和17）年左右，桥本从疗养所自然退所，进入私营企业工作。身在疗养所的那段时期，他开始学习写作剧本，将习作送给伊丹万作（电影导演伊丹十三以及大江健三郎夫人由香里的父亲，著名电影导演、剧作家）看，并接受评论。伊丹很快就看清了桥本的才能，而将其视为弟子。





伊丹死后，桥本虽曾一度想过要放弃剧作，但还是遵从了伊丹“试试改编原作”的最后遗言，写下了一部以芥川龙之介的短篇小说《竹林中》为原作的小作品。在翌年举行的伊丹万作一周年忌法事上，伊丹万作的遗孀向以为年轻导演佐伯清引见了桥本忍，并说道：“这个人是我丈夫一直照顾着的，所以以后请你照顾他。我这里他的所有东西也都交给你了。”



桥本忍与黑泽明结缘的《罗生门》

而这位佐伯清在做副导演时，与黑泽明关系甚好。而另一方面，黑泽以前写的《达摩寺里的德国人》剧本曾被伊丹万作褒扬过，内心也将伊丹万作尊为剧本的老师。黑泽对佐伯说：“既然是伊丹先生照顾的人，那一定要让我读读。”于是将桥本的习作全部过了一遍。这其中便有电影《罗生门》的原作剧本《竹林中》。













桥本忍有着“日本战后编剧第一人”之称，真正可以称得上是战后日本电影界的巨人、最伟大的电影人之一。



