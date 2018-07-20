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恐怖之夜！直击SDCC"莱卡现场＂

经典角色展览引狂欢 主创现身分享创作心得

2018-07-20 13:39:46 来源：Mtime时光网

在开幕前的周三晚上，圣地亚哥漫展就已经热闹起来了，时光网记者直击《鬼妈妈》十周年特别晚会，给你带来最新鲜的“莱卡现场”
　　

《鬼妈妈》

时光网讯　7月19日至22日，将超过13万名与会者将聚集在圣地亚哥生机勃勃、熙熙攘攘的煤油灯区，参加漫展。漫展是该市一年一度的为期四天的大会，聚焦在漫画书、平面小说、电影和电视改编、以及其他科幻、奇幻和恐怖类娱乐方面的最佳和最新作品。

　　但正如漫展的长期爱好者所知道的，展览正式开始实际上是在周四开幕前的周三晚上。届时，动漫展将举办一场预演之夜，在傍晚时分，它的主要会场将向观众开放，届时将有各种针对流行文化粉丝的特别活动在全城展开。

　　其中最有趣的活动之一是“莱卡现场”(Laika Live)，这是一场为《鬼妈妈》(Coraline)举办的10周年特别晚会，同时也是“莱卡娱乐”(Laika Entertainment)的庆祝活动。、在未来的几天里，参观展览的观众们将会见到莱卡电影里面的布景，木偶，道具和莱卡的电影里的真人大小的角色，比如《鬼妈妈》的角色，《通灵男孩诺曼》中的角色，以及来自《魔弦传说》的猴子和甲虫。

通灵男孩诺曼

　　“对于热爱艺术的人来说，这虽然是一份工作，但也更容易投入一丝不苟的工作状态进去。”约翰·史蒂文斯(John Stevens)说，他和莱卡在一起的时间不到五年。“这些木偶的制作工艺令人难以置信，但令人高兴的是，它也非常具有可塑性。一个角色可以有400张或更多的面孔”这对我的工作不仅是巨大的挑战也是非常高的回报。

　　泰瑞·海切尔也出现在派对上，分享了她在《鬼妈妈》中配音的想法和记忆。这是我职业生涯中做过的最好的事情。我很高兴从那时起我的声音就被捕捉到了，因为谁也不知道我身上发生了什么，”她开玩笑说。不过，说真的，观看这些艺术大师的作品是一种令人惊叹的、势不可挡的体验。我喜欢这部电影，莱卡现在壮大成这样，现今已经成为美国动画产业的新兴力量和声音，也是因为他们一直在拍这样有趣的电影，这是一种真正的快乐。

主创与大家互动

　　莱卡的周边产品不仅仅只在周三晚上展出，在展览的整个周末都可以买到。同样是“运动鞋迷”的粉丝们也有机会通过每日的画图，从耐克公司获得一款特殊的“Coraline Dunks”。

　　接下来的一年是莱卡娱乐的空白年，他们专心打造一个关于神话怪兽和调查员的故事，主人公莱昂纳尔·弗罗斯特(休·杰克曼配音)，将连同Adelina(佐伊·索尔达娜的配音)一起，出发远征美国西北太平洋,去证明调查一个传奇生物的存在。

　　注:时光网将在晚些时候深入了解莱卡的创意文化。与此同时，回顾整个周末和下周Mtime在圣地亚哥举办的2018年动漫展的独家全队报道，届时将会有大量的新鲜独家资讯和视频采访等。

   编辑：詹

关键词： 2018SDCC
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