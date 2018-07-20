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独家：《风骚律师》第四季曝中字预告

剧组亮相SDCC透露《绝命毒师》角色将现身

2018-07-20 13:08:38 来源：Mtime时光网

8月6日《风骚律师》将播出第四季，剧组首次来到圣地亚哥漫展和剧迷分享拍摄幕后。
　　

《风骚律师》第四季中字预告

时光网圣地亚哥讯 当地时间7月19日，充满着智慧，彼此很默契的《风骚律师》剧组亮相圣地亚哥漫展H大厅，这是这部剧开播以来首次来这里和粉丝见面。

　　除了发布正式预告（听译中字）外，制片人还透露第四季绝对会有《绝命毒师》里的重要角色现身。据悉，该剧将于8月6日正式开播。

　　会场播放了2分半长的第四季预告（网络发布的要短一些），呈现的画面非常紧张，吉米·麦吉尔的哥哥恰克应该是去世了。吉米的女朋友金脸部受伤，她安慰失去律师执照的吉米别着急找工作。麦克和吉米决定联手与毒贩炸鸡叔合作，《风骚律师》故事线慢慢和《绝命毒师》汇合。预告片尾吉米那个关于上帝先创造蛇后创造律师的笑话，给阴郁的预告片带来一丝幽默。


男主角鲍勃·奥登科克打招呼

　　好玩的是，当天活动主持人比尔·伯尔曾在《绝命毒师》中短暂客串，当天出席的有制作人文斯·吉利甘皮特·古尔德，主演鲍勃·奥登科克蕾亚·希霍恩吉安卡洛·埃斯珀西多帕特里克·法比安迈克尔·曼多。由于膝关节手术，扮演麦克的乔纳森·班克斯很遗憾没来到现场，曼多开玩笑说，他找到了替代者，并从桌子底下抽出麦克的玩偶。

曼多拿出麦克的玩偶

从左到右：曼多、埃斯珀西多、奥登科克、希霍恩、古尔德、吉利甘、法比安

　　除了预告片，发布会最大亮点是公布Tony Dalton将首次亮相该剧，有意思的是他扮演的Lalo曾经在《绝命毒师》中被提到过。第二季小粉、老白戴着面具绑架了律师索尔，当时索尔以为两人时Lalo派来的。这个Lalo应该就是墨西哥毒贩的重要人物，当赫克托瘫痪之后他掌控了局面。制片人古尔德表示： “Lalo这个角色是非常厉害的存在，会让这部剧更加深入。”

《绝命毒师》第二季，请注意右上那张截图里的Lalo

　　吉安卡洛·埃斯珀西多说关于炸鸡叔古斯，他第一次拿到剧本时有一句“舞台指示”对他影响深刻 “显而易见” 埃斯珀西多说: “它对我意义深远，我对这个角色的演绎都来自于它。” 

“炸鸡叔“分享拍摄趣事

　　迈克尔·曼多回忆了那场没有台词的5分钟戏（他扮演的纳乔偷偷给赫克托换药的那场戏） “那场戏真的让观众全神贯注，因为你感受到了角色身上真实的感受。纳乔这个角色每一季都在发生变化，有着合理的成长，或者说慢慢恶化成一个真正的反派。” 

两位制片人

　　制片人吉利甘和古尔德聊到 这部剧的基调时说，它混杂了喜剧、正剧和暴力等成分，当这部剧剧情越接近《绝命毒师》，两部的剧情逻辑开始重叠。在剧本团队讨论时，横跨《风骚律师》和《绝命毒师》两部剧的角色名字都提到过，而且“毒师”里的某个重要角色肯定会现身《风骚律师》第四季。

　　在谈到第四季的剧情展开以及如何剧终时，吉利甘表示作为制片人知道的越少越好，这样就可以把精力集中在角色开发上。日常负责人古尔德则补充：“创作中我们更注重角色目前的状态，以及他下一步会怎么做。准确地讲，我们脑子里有很多的想法，但在拍《绝命毒师》时我们就学到一点，你必须慢慢抛弃一些突发奇想，得去倾听角色本人的声音。”

　　

法比安拿着电话，那头是班克斯

回答现场观众提问时，古尔德分享了一个小故事，他有次在发布会碰到《冰血暴》《大群》制作人，对方给了他一个疯狂的点子，要不要拍一下吉米没有变成风骚律师索尔的故事。

　　快结束时扮演霍华德的帕特里克·法比安拿着手机和扮演麦克的乔纳森·班克斯通视频通话，并将电话朝向现场欢呼的观众，这一刻，观众和《风骚律师》剧组分享着独属于他们的快乐。
　　（图片来源：zimbio）时光网团队全程报道2018圣地亚哥漫展，还有更多深度稿件、视频和图片将陆续推出，请持续锁定。

作者：Brent Simon   编辑：aerosmith

关键词： 2018SDCC 风骚律师 第四季 中字预告
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