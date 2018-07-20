8月6日《风骚律师》将播出第四季，剧组首次来到圣地亚哥漫展和剧迷分享拍摄幕后。















男主角鲍勃·奥登科克打招呼 男主角鲍勃·奥登科克打招呼









曼多拿出麦克的玩偶





从左到右：曼多、埃斯珀西多、奥登科克、希霍恩、古尔德、吉利甘、法比安









《绝命毒师》第二季，请注意右上那张截图里的Lalo





吉安卡洛·埃斯珀西多说关于炸鸡叔古斯，他第一次拿到剧本时有一句“舞台指示”对他影响深刻 “显而易见” 埃斯珀西多说: “它对我意义深远，我对这个角色的演绎都来自于它。”





“炸鸡叔“分享拍摄趣事





迈克尔·曼多回忆了那场没有台词的5分钟戏（他扮演的纳乔偷偷给赫克托换药的那场戏） “那场戏真的让观众全神贯注，因为你感受到了角色身上真实的感受。纳乔这个角色每一季都在发生变化，有着合理的成长，或者说慢慢恶化成一个真正的反派。”





两位制片人





制片人吉利甘和古尔德聊到 这部剧的基调时说，它混杂了喜剧、正剧和暴力等成分，当这部剧剧情越接近《绝命毒师》，两部的剧情逻辑开始重叠。在剧本团队讨论时，横跨《风骚律师》和《绝命毒师》两部剧的角色名字都提到过，而且“毒师”里的某个重要角色肯定会现身《风骚律师》第四季。





在谈到第四季的剧情展开以及如何剧终时，吉利甘表示作为制片人知道的越少越好，这样就可以把精力集中在角色开发上。日常负责人古尔德则补充：“创作中我们更注重角色目前的状态，以及他下一步会怎么做。准确地讲，我们脑子里有很多的想法，但在拍《绝命毒师》时我们就学到一点，你必须慢慢抛弃一些突发奇想，得去倾听角色本人的声音。”









（图片来源：zimbio）时光网团队全程报道2018圣地亚哥漫展，还有更多深度稿件、视频和图片将陆续推出，请持续锁定。



