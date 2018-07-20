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"火箭少女101"献声"西虹市首富"

刷街神曲来袭！火箭少女101首度献声电影

2018-07-20 16:54:09 来源：Mtime时光网

无论是火箭少女101成团电影献声首秀，还是《西虹市首富》的锦上添花，都是一次珠联璧合的成功携手。
        预定又一刷屏神曲，水月哥哥沈腾C位出道！由闫非彭大魔编剧并执导，沈腾宋芸桦领衔主演，张一鸣、张晨光、常远魏翔等联袂出演的“特笑大片”《西虹市首富》，将于7月27日全国上映，目前影片预售已火热开启。

《西虹市首富》与火箭少女101达成合作

        近日首度公布影片插曲演唱者，曝光的合作海报“水月哥哥”沈腾怀抱火箭一飞冲天，火箭上印有醒目的创造101 Logo揭秘真相——火箭少女101来袭。这是火箭少女101成团首次献声电影，“暑期档最夯喜剧电影”与“今夏超活力新声女团”完美阵容携手，势必成为攻占各大平台音源榜的大热pick。
 
热血逐梦！“西虹市首富”携手“全民pick”火箭少女101
        电影《西虹市首富》与火箭少女101的合作可谓势不可挡，此次火箭少女101将会为影片活力献唱量身定制的插曲。曲风轻快活泼、旋律抓耳，歌词琅琅上口，承载影片“天降十亿”现世童话的爆笑基因，洗脑神曲动感十足，让你笑出新高度。无论是火箭少女101成团电影献声首秀，还是《西虹市首富》的锦上添花，都是一次珠联璧合的成功携手，堪称2018年最欢乐电影插曲！

        当11位美少女首度合作“首富”，又将碰撞出怎样的喜剧火花，令人无比期待，不少网友直呼：“《西虹市首富》携手火箭少女101，这是什么喜剧神仙组合，乐出声！727影院必pick《西虹市首富》，安排！”、“这是说票房要像火箭一飞冲天，喊出水月哥哥的名字，pick him up！听完你会忍不住唱起来，为《西虹市首富》疯狂打call” 、“天选首富沈腾遇上全民pick火箭少女101，妥妥的天作之合”。

火箭少女101电影首度献声

        这个夏天，我们从中国首档女团青春成长节目《创造101》中见证11位元气美少女闪闪发光！她们在三个多月的时间从101人脱颖而出，组成新声力量。火箭少女101“逆风翻盘，向阳而生”的励志逐梦成团之旅，也与《西虹市首富》里王多鱼（沈腾饰）领衔的丙级球队“大翔队”一众足球糙汉们为梦想不懈拼搏的热血征程不谋而合。

        今夏刷屏神曲即将来袭！7月27日，一起见证《西虹市首富》“特笑”来袭，感受是金子总会花光的！目前影片特惠预售已全面开启，观众可以“跑步前进”赶快锁定黄金席位。

   编辑：日灼

关键词： 西虹市首富
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