《西虹市首富》与火箭少女101达成合作

近日首度公布影片插曲演唱者，曝光的合作海报“水月哥哥”沈腾怀抱火箭一飞冲天，火箭上印有醒目的创造101 Logo揭秘真相——火箭少女101来袭。这是火箭少女101成团首次献声电影，“暑期档最夯喜剧电影”与“今夏超活力新声女团”完美阵容携手，势必成为攻占各大平台音源榜的大热pick。