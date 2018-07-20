近日首度公布影片插曲演唱者，曝光的合作海报“水月哥哥”沈腾怀抱火箭一飞冲天，火箭上印有醒目的创造101 Logo揭秘真相——火箭少女101来袭。这是火箭少女101成团首次献声电影，“暑期档最夯喜剧电影”与“今夏超活力新声女团”完美阵容携手，势必成为攻占各大平台音源榜的大热pick。
热血逐梦！“西虹市首富”携手“全民pick”火箭少女101
电影《西虹市首富》
与火箭少女101的合作可谓势不可挡，此次火箭少女101将会为影片活力献唱量身定制的插曲。曲风轻快活泼、旋律抓耳，歌词琅琅上口，承载影片“天降十亿”现世童话的爆笑基因，洗脑神曲动感十足，让你笑出新高度。无论是火箭少女101成团电影献声首秀，还是《西虹市首富》
的锦上添花，都是一次珠联璧合的成功携手，堪称2018年最欢乐电影插曲！
当11位美少女首度合作“首富”，又将碰撞出怎样的喜剧火花，令人无比期待，不少网友直呼：“《西虹市首富》
携手火箭少女101，这是什么喜剧神仙组合，乐出声！727影院必pick《西虹市首富》
，安排！”、“这是说票房要像火箭一飞冲天，喊出水月哥哥的名字，pick him up！听完你会忍不住唱起来，为《西虹市首富》
疯狂打call” 、“天选首富沈腾遇上全民pick火箭少女101，妥妥的天作之合”。
这个夏天，我们从中国首档女团青春成长节目《创造101》
中见证11位元气美少女闪闪发光！她们在三个多月的时间从101人脱颖而出，组成新声力量。火箭少女101“逆风翻盘，向阳而生”的励志逐梦成团之旅，也与《西虹市首富》
里王多鱼（沈腾饰）领衔的丙级球队“大翔队”一众足球糙汉们为梦想不懈拼搏的热血征程不谋而合。
今夏刷屏神曲即将来袭！7月27日，一起见证《西虹市首富》
“特笑”来袭，感受是金子总会花光的！目前影片特惠预售已全面开启，观众可以“跑步前进”赶快锁定黄金席位。