时光网讯
今天，罗素兄弟“钦点”作品《暗杀国度》
亮相2018SDCC的H大厅，主创也纷纷现身。今年年初的圣丹斯电影节上，罗素兄弟的制片公司 AGBO 联手 NEON 以超过1000万美元的价格拿下惊悚片《暗杀国度》
的全球发行权。高达8位数的交易额让这部年轻、疯狂、血腥的电影受到瞩目。
影片故事设定在马萨诸塞州塞勒姆镇，和所有年轻人一样，莉莉和她的闺蜜也沉浸在虚拟的网络社交世界中。当一名匿名黑客开始曝光小镇所有居民的私人生活细节时——这件事牵涉到17000名居民，惹来了灾难性的后果。小镇陷入暴动，莉莉和闺蜜们甚至不知道自己能否挺过这晚......
《暗杀国度》
导演山姆·莱文森
表示：“想象一下，如果网络评论变成现实，并试图杀死你认识和喜爱的每个人。 简而言之就是这样。”现场播放的预告片展示了纯粹的无政府状态；如果通过网络可以摧毁生命，将会发生什么？这部影片就是关于这个问题的警世寓言。
在接受《综艺》采访时，乔·罗素
表示：“这片儿来自新一代的电影制作人
，他们与千禧一代有着千丝万缕的联系。而这一代是伴随着科技成长起来的，这是我们没有的体验。在这里，叙事并不是一定是主要的表达方式。”
SDCC现场展示的特别海报
《暗杀国度》
还推出一款特别海报，选用来自网友对于预告的真实留言。用这种方式，让大家感受到网络言论的力量。
活动现场，罗素兄弟被问起平时如何对待社交网络。乔说，《复联3》
公映后他断网好几周，因为“有好多愤怒的洛基粉”。
《复联3》里可怜的洛基