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《复联3》导演为躲洛基粉断网数周

罗素兄弟携《暗杀国度》亮相SDCC

2018-07-20 17:20:53 来源：Mtime时光网

罗素兄弟携《暗杀国度》亮相2018SDCC，他们盛赞这部血腥而疯狂的影片“代表新一代电影制作力量”。

限制级预告

　　时光网讯 今天，罗素兄弟“钦点”作品《暗杀国度》亮相2018SDCC的H大厅，主创也纷纷现身。今年年初的圣丹斯电影节上，罗素兄弟的制片公司 AGBO 联手 NEON 以超过1000万美元的价格拿下惊悚片《暗杀国度》的全球发行权。高达8位数的交易额让这部年轻、疯狂、血腥的电影受到瞩目。

　　影片故事设定在马萨诸塞州塞勒姆镇，和所有年轻人一样，莉莉和她的闺蜜也沉浸在虚拟的网络社交世界中。当一名匿名黑客开始曝光小镇所有居民的私人生活细节时——这件事牵涉到17000名居民，惹来了灾难性的后果。小镇陷入暴动，莉莉和闺蜜们甚至不知道自己能否挺过这晚......

《暗杀国度》剧照

　　《暗杀国度》导演山姆·莱文森表示：“想象一下，如果网络评论变成现实，并试图杀死你认识和喜爱的每个人。 简而言之就是这样。”现场播放的预告片展示了纯粹的无政府状态；如果通过网络可以摧毁生命，将会发生什么？这部影片就是关于这个问题的警世寓言。

　　在接受《综艺》采访时，乔·罗素表示：“这片儿来自新一代的电影制作人，他们与千禧一代有着千丝万缕的联系。而这一代是伴随着科技成长起来的，这是我们没有的体验。在这里，叙事并不是一定是主要的表达方式。”


SDCC现场展示的特别海报

　　《暗杀国度》还推出一款特别海报，选用来自网友对于预告的真实留言。用这种方式，让大家感受到网络言论的力量。

　　活动现场，罗素兄弟被问起平时如何对待社交网络。乔说，《复联3》公映后他断网好几周，因为“有好多愤怒的洛基粉”。


《复联3》里可怜的洛基

　　《暗杀国度》山姆·莱文森自编自导，比尔·斯卡斯加德《小丑回魂》）和苏琪·沃特豪斯《分歧者2：绝地反击》《傲慢与偏见与僵尸》）等主演。该片北美定档9月21日。

   编辑：飒飒

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关键词： 暗杀国度 罗素兄弟 圣丹斯 2018SDCC
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