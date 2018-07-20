罗素兄弟携《暗杀国度》亮相2018SDCC，他们盛赞这部血腥而疯狂的影片“代表新一代电影制作力量”。





影片故事设定在马萨诸塞州塞勒姆镇，和所有年轻人一样，莉莉和她的闺蜜也沉浸在虚拟的网络社交世界中。当一名匿名黑客开始曝光小镇所有居民的私人生活细节时——这件事牵涉到17000名居民，惹来了灾难性的后果。小镇陷入暴动，莉莉和闺蜜们甚至不知道自己能否挺过这晚......















SDCC现场展示的特别海报















《复联3》里可怜的洛基 《复联3》里可怜的洛基







