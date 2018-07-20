强森不仅通过IMAX大银幕带领观众零距离接触片中香港的“高空奇迹”珍珠塔，上演徒手攀爬摩天大楼，凌空飞跃极限距离等各种危险极限操作，更用威武的身躯奋不顾身拯救妻儿，再现铁汉柔情。





化身“独腿英雄”舍命救妻儿 强森力荐IMAX 3D版本









强森极限操作令人屏息 IMAX高清画质呈现云霄上的火海





《摩天营救》的故事背景设定于香港的“世界最高摩天大楼”珍珠塔，这座千米高楼融合了前所未有的技术与设计理念，宛如一座垂直城市，在顶层甚至可以体验360度高空悬浮。影片讲述了当灾难降临顶级摩天大楼，巨石强森极限操作，纵身飞跃高空火海救人缉凶的惊险故事。一流的视觉与特效通过IMAX 3D高清细腻的画质和具有不折不扣穿透力的音响效果珠联璧合，震撼地呈现出了千米高空上的一片火海场景，为影片收获了不俗的口碑。而IMAX沉浸式感官体验所带来的前所未有的紧张感与窒息感也让观众大呼过瘾，作家楚惜刀看完点映后表示IMAX 3D版让他“小腿肚子发寒”，而让观众更加惊喜的是这部爆米花电影所引发的情感上的共鸣，巨石强森不再是无所不能的强势英雄，而是作为一个为救妻儿拼尽全力、险些丧命的普通父亲，奉上了最质朴最温情的表演，直击观众内心最柔软的部分。