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《摩天营救》发布IMAX强森特辑

“独腿英雄”舍命救妻儿 极限操作令人屏息

2018-07-20 15:17:04 来源：Mtime时光网

强森不仅通过IMAX大银幕带领观众零距离接触片中香港的“高空奇迹”珍珠塔，上演徒手攀爬摩天大楼，凌空飞跃极限距离等各种危险极限操作，更用威武的身躯奋不顾身拯救妻儿，再现铁汉柔情。

《摩天营救》强森IMAX特辑

　　7月20日，由美国传奇影业和环球影业联合出品，罗森·马歇尔·瑟伯执导，道恩·强森内芙·坎贝尔黄经汉昆凌联袂出演的好莱坞动作巨制《摩天营救》正式以IMAX 3D格式登陆全国超500家IMAX影城。影片公映当天，IMAX发布强森特辑，强森在特辑中问候了中国观众，更盛情邀请观众们一起走进IMAX影院，体验这个危机重重的惊险故事。

　　化身“独腿英雄”舍命救妻儿  强森力荐IMAX 3D版本

　　巨石强森再度登上IMAX大银幕，在《摩天营救》中，他颠覆以往摧枯拉朽的强势形象，化身为一位“独腿英雄”：前美国联邦调查局精英威尔·索耶。此次，强森不仅将通过IMAX大银幕带领观众零距离接触片中香港的“高空奇迹”珍珠塔，上演徒手攀爬高耸入云的摩天大楼，凌空飞跃极限距离等各种危险极限操作，更用威武的身躯奋不顾身拯救妻儿，再现铁汉柔情。IMAX超强的“沉浸式”体验也成为了强森心目中的观影首选，他在特辑中热情地向中国观众推荐道：“7月20日，《摩天营救》IMAX 3D版要在中国上映了，在IMAX的大银幕上，希望你们能好好享受这场沉浸式的，不可思议的，绝对刺激的体验。去最近的IMAX影城，和我一起从失火的摩天大楼里，拯救我的家人吧！”

　　强森极限操作令人屏息  IMAX高清画质呈现云霄上的火海

　　《摩天营救》的故事背景设定于香港的“世界最高摩天大楼”珍珠塔，这座千米高楼融合了前所未有的技术与设计理念，宛如一座垂直城市，在顶层甚至可以体验360度高空悬浮。影片讲述了当灾难降临顶级摩天大楼，巨石强森极限操作，纵身飞跃高空火海救人缉凶的惊险故事。一流的视觉与特效通过IMAX 3D高清细腻的画质和具有不折不扣穿透力的音响效果珠联璧合，震撼地呈现出了千米高空上的一片火海场景，为影片收获了不俗的口碑。而IMAX沉浸式感官体验所带来的前所未有的紧张感与窒息感也让观众大呼过瘾，作家楚惜刀看完点映后表示IMAX 3D版让他“小腿肚子发寒”，而让观众更加惊喜的是这部爆米花电影所引发的情感上的共鸣，巨石强森不再是无所不能的强势英雄，而是作为一个为救妻儿拼尽全力、险些丧命的普通父亲，奉上了最质朴最温情的表演，直击观众内心最柔软的部分。

   编辑：边界

关键词： 摩天营救 IMAX
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