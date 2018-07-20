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王菲领衔《幻乐之城》今晚开播

携黄渤易烊千玺四大唱演人开启幻乐大秀

2018-07-20 18:23:54 Mtime时光网

今晚，这档号称“勇敢者的游戏”、“中国电视新物种”的《幻乐之城》就将与观众见面，“体验官”王菲与“幻乐好友”黄渤会有怎样的有趣互动？
　　经过1个多月的等待，国内首档音乐创演秀《幻乐之城》终于要在今晚19:50播出先导片，20：00正式开播了。“体验官”王菲将以一曲《梦中人》拉开“幻乐之城”的帷幕，首期“幻乐好友”黄渤也将幽默亮相，与王菲一同欣赏“唱演人”黄晓明、任素汐、雷佳、易烊千玺轮番登场表演的“幻乐之作”！





“体验官”王菲唱演《梦中人》 体验“幻乐空间”

　　在今晚播出的节目中，王菲不仅会以“体验官”的身份与观众一起欣赏“幻乐之作”，还将表演经典歌曲《梦中人》，穿梭于黄晓明、任素汐、雷佳、易烊千玺四位“唱演人”的幻乐空间，贯穿4个精彩绝伦的“幻乐之作”。

　　此次助力《幻乐之城》，“体验官”王菲将全程参与，对于每一个作品她都会积极且真诚地表达许多自己的想法与建议。在节目录制现场，她更是与观众一起欣赏，用心体验每一个“幻乐之作”所表达的情感。今晚，“体验官”王菲的综艺首秀还会有哪些突破和精彩表现，不容错过，敬请期待！

《幻乐之城》难度空前 黄渤自曝不敢当“唱演人”



 
　　除了“体验官”王菲，《幻乐之城》每期还会邀请一位“幻乐好友”一同做客节目。首期节目中，实力演员、新晋导演黄渤将率先亮相。

　　在影视圈中，黄渤的临场表现和反应能力堪称一绝，无论是参加综艺、做客访谈还是出席颁奖典礼，他总是妙语连珠博得满堂彩。此次，参加《幻乐之城》黄渤一出场便开启金句模式：“王菲是我的偶像，因为她是许多偶像的偶像。”随后又与主持人何炅幽默互动，“体验官”王菲都忍俊不禁的调侃：“你们俩开始说相声了。”
随后，谈及参加《幻乐之城》的感受，黄渤对节目的品质赞誉有加的同时，也表示自己原本是打算当“唱演人”的，但是《幻乐之城》要求边演边唱还要兼顾走位转场，并且所有表演必须一气呵成，难度实在太大，所以就以“幻乐好友”的身份参与节目。黄渤一再表示，首期参加节目的唱演人都很有勇气，同时也很期待他们的作品。

黄晓明演绎人生“独木桥”  搭档黄渤上演青岛话版“镜中人”



 
　　早前，《幻乐之城》发布了首期节目剧情预告片，预告片中露出了黄晓明作品《独木桥》中他与镜中人对峙的画面，而镜中人的身份也吸引了大批网友的关注。在首期节目中，黄晓明将阐述自己的创意来源，他表示经历了四十岁人生发现，很多人年轻时敢想敢拼，但年纪越大越小心，慢慢地缩小到了一个“独木桥”。而在作品中，他将用镜中人的呈现方式与内心隐藏的“自己”对话，并且希望借由这个作品让自己、也让每一位观众学会接受真实的自己。

　　除了现场观众外，黄晓明的表演也得到了“幻乐好友”黄渤的赞赏，同作为青岛人，“双黄”影帝还在现场用青岛话重现了《独木桥》中与镜中人对话的场景，青岛方言版《独木桥》将会是一种怎么样的感觉呢，今晚节目中见！

任素汐《时光机》演绎父女往事 感人亲情引人落泪  



 
　　“话剧女王”任素汐一直活跃在话剧舞台，节目中，任素汐将用《时光机》这个故事讲述父亲在自己成长过程中给予的力量和影响。

　　对于这个作品，她的“幻乐拍档”辛爽导演也深有感触，他认为父亲和孩子之间的故事很抓人心，很多孩子都会在小时候问：“爸爸，你会离开我吗？”这看似天真实则沉重的提问值得深思，导演辛爽则表示《时光机》这个作品就是对这个问题最好的回答。据了解，在节目中“体验官”王菲被任素汐的表演以及作品中的真情所打动，并大方表示“素汐表演的特别好”。

　　在《幻乐之城》中，每组“幻乐拍档”会通过抽签拥有不同的资源，而任素汐和导演辛爽获得了首期唯一一个A资源，A资源代表顶级配置，但这也意味着场景比B、C资源更复杂，到达彩排现场任素汐一看到置景，就表示被吓到，甚至“体验官”王菲看到都直呼“觉得好难”。 任素汐表示，即使自己有很多的话剧表演经历，但这次也感受到了巨大的挑战。最终，他们能否攻克最复杂场景顺利完成作品《时光机》呢？

雷佳助力民族文化与公益融合 用音乐诠释非遗魅力

　　著名歌唱家、国家一级演员雷佳此次受芒果V基金邀请参加《幻乐之城》，一直把社会效益和价值引领放在首位。她希望借助《虹·光》这个作品让弱视儿童感受到温暖的关爱，可以在音乐编织的地图中畅游祖国山河。



 
　　同时作为“新国风音乐”的倡导者和推广者，雷佳还希望借由《幻乐之城》这个节目去展现民族音乐的文化魅力，突显民族艺术所承载的文化底蕴。为了完美呈现作品，雷佳从其专场音乐会——“源远流长 寻根之旅”中选择了来自不同地域、不同民族、不同语言的民族民间歌曲，还专门请来了三位大咖助阵作品的诞生：著名非遗专家田青、百老汇归来的舞台编导朱峰以及著名舞蹈家玉米提。
 
　　在今晚播出的《幻乐之城》中，通过雷佳表演的作品，不仅能感受到公益的温情、领略祖国多民族风土人情还能欣赏非物质文化遗产：苏绣、新疆木卡姆音乐、蒙古服饰和婚礼的魅力。值得一提的是，雷佳和导演沙维琪将通过“一镜到底”的拍摄手法去呈现整个作品，敬请期待。




易烊千玺将演唱未公开的新歌《舒适圈》

　　最近刚成为中戏表演系的准大学生易烊千玺，将在今晚播出的《幻乐之城》节目中久违亮相，带来幻乐之作。
 
　　在今晚播出的节目中，易烊千玺将讲述一个少年逐梦与成长的故事。而他演唱的歌曲则是一首自己还未公开发布的新歌《舒适圈》。据了解，为了更好的表达作品所讲述的故事内涵，易烊千玺还特意准备了“梦想版”“亲情版”两版歌词来呈现少年逐梦的意气风发、少年与外婆的成长和解。
 
　　相比其他唱演人来说，易烊千玺此次参加《幻乐之城》最大的困难就是极度压缩的沟通及彩排时间。每一个“幻乐之作”从创意提出到舞台公演都需要32天的打磨时间，记台词、记歌词、记走位，面对复杂且难度极高的表演，在有限的时间内，易烊千玺能否激发无限的可能，带来一部惊艳的“幻乐之作”？

　　今晚，这档号称“勇敢者的游戏”、“中国电视新物种”的《幻乐之城》就将与观众见面，“体验官”王菲与“幻乐好友”黄渤会有怎样的有趣互动？四位“唱演人”黄晓明、任素汐、雷佳、易烊千玺又会先后带来怎样的“幻乐之作”，今晚（周五）19:50先导片，20:00《幻乐之城》湖南卫视敬请期待。

   编辑：汀

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 幻乐之城 王菲
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职业：演员

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