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八大高手相继死于自己的绝世武功？！

网大《夺命剑之风云再起》即将腾讯上线

2018-07-20 19:58:30 来源：Mtime时光网

武侠题材的网络电影《夺命剑之风云再起》以八大高手相继死于自己的绝世武功为切入点，逐步揭开沉睡二十年的江湖秘密，即将腾讯上线。
　　时光网讯 7月20日，武侠题材的网络电影《夺命剑之风云再起》在北京举行首映发布会，该片由中国新生代导演张萌执导。

　　在首映礼现场，主创团队宣布影片将在7月24日于腾讯视频独家上线，下部《夺命剑之喋血江湖》揭晓谜底的时间为7月27日。


　　《夺命剑之风云再起》以八大高手相继死于自己的绝世武功为切入点，逐步揭开沉睡二十年的江湖秘密，京师六扇门的捕快段小峰被卷入到了这起案件当中，开启了一段影响深远的破案之旅。

　　影片创造性地将当下流行的大特效、悬疑、动作等商业元素与传统武侠文化相融合，打造出一部既炫酷有趣，又有血有肉的次元风格强烈的武侠电影；在制作方面，主创团队精益求精，不仅参照史料对道具和场景进行严格还原，而且光影世界的呈现完全是院线电影级别的质感。

　　大特效和武侠的结合成为本片最大的亮点，片中“八大高手”各自行走江湖的独门武功均采用特效制作完成，在满足年轻的网络视频用户观影需求的同时，又营造出让人耳目一新的中国武侠超级英雄世界。

　　在网大市场迅速发生变化的2018年，《夺命剑之风云再起》是一部以“小情怀、正能量、大情怀”为原则，按照院线电影水平制作的一部“非常规”电影。

　　正如影片出品人、袋鼠部落影业CEO徐敏所说，“2018年三大视频网站先后出现了分账超过4500万元的网络电影，相当于院线市场1.5亿的票房当量，这当然要求网络电影的制作水准向院线电影看齐。”

导演张萌

　　也正如毕业于北京电影学院的导演张萌所说，“我拍的是电影，不管它在哪儿播”。《夺命剑》系列电影在保证院线级别制作水准的同时，原创和制作公司破浪影视在动作武侠传统元素上叠加了悬疑、“八大高手”的英雄联盟设定、大量特效等商业元素等，力求给年轻的视频网站用户打造一个耳目一新的悬疑江湖。

　　夺命剑出风云再起，八大高手喋血江湖。在这个夏天同主角一起破解江湖悬案，与八大高手一起感受武林的跌宕起伏，就在7月24日于腾讯视频独家上线的《夺命剑之风云再起》，以及将于7月27日揭晓最终谜底的《夺命剑之喋血江湖》

   编辑：啦

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关键词： 网大 夺命剑 腾讯影业
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