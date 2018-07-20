武侠题材的网络电影《夺命剑之风云再起》以八大高手相继死于自己的绝世武功为切入点，逐步揭开沉睡二十年的江湖秘密，即将腾讯上线。

















影片创造性地将当下流行的大特效、悬疑、动作等商业元素与传统武侠文化相融合，打造出一部既炫酷有趣，又有血有肉的次元风格强烈的武侠电影；在制作方面，主创团队精益求精，不仅参照史料对道具和场景进行严格还原，而且光影世界的呈现完全是院线电影级别的质感。





大特效和武侠的结合成为本片最大的亮点，片中“八大高手”各自行走江湖的独门武功均采用特效制作完成，在满足年轻的网络视频用户观影需求的同时，又营造出让人耳目一新的中国武侠超级英雄世界。









正如影片出品人、袋鼠部落影业CEO徐敏所说，“2018年三大视频网站先后出现了分账超过4500万元的网络电影，相当于院线市场1.5亿的票房当量，这当然要求网络电影的制作水准向院线电影看齐。”













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