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阿汤哥坐直升机参加《碟中谍6》日本首映

导演：我开玩笑的提的高危戏他都愿意拍

2018-07-20 20:34:51 来源：Mtime时光网

日本首映礼上，导演克里斯托夫·迈考利携亨利·卡维尔、西蒙·佩吉率先亮相，而阿汤哥则从现场的直升机旁帅气登场。
      时光网讯 近日，电影《碟中谍6：全面瓦解》日本首映礼在东京开启。

      7月18日傍晚的首映礼中，导演克里斯托夫·迈考利携亨利·卡维尔、西蒙·佩吉率先亮相，而阿汤哥则从现场的直升机旁帅气登场。

      随后的对谈环节中，阿汤哥透露驾驶直升机完成360度俯冲螺旋飞行是个很大的挑战，和亨利在直升机上对战更是充满危险。不但如此，在阿汤哥亲身上阵拍摄飞跃楼顶动作戏时，右脚脚踝瞬间骨折，在医生预言他需要9个月后才能跑步、甚至一辈子也不能跑步的情况下，阿汤哥坚持一气呵成拍完奔跑戏份。导演看着心里都在喊疼，阿汤哥却咬牙坚持下来。
 
      7月18日上午进行的记者发布会上，导演克里斯托夫·迈考利透露：“初剪试映会后被观众说动作戏太多，这还是第一次。所以我不得不剪掉了一些动作场面。”随后还对阿汤哥、亨利笑着抱歉。首映礼上，导演真情流露称：“这是我和汤姆第9次合作，虽然在这之前我们没有谈论过再一起拍一部碟中谍电影，但这部电影里的很多想法是我们已经谈论了许多年的。如果没有他，我不可能会站在这里。”随后，导演更是幽默说道有次开玩笑让阿汤哥尝试一项高难拍摄，阿汤哥立马表示可以，导演打趣称以后开玩笑要非常谨慎。可谓只有想不到，没有阿汤哥做不到。

      影片将于8月3日在日本上映，7月27日北美公映。

   编辑：en

关键词： 碟中谍6 汤姆·克鲁斯 亨利·卡维尔
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