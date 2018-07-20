《小偷家族》曝光李健演唱推广曲。















音乐诗人李健温柔献唱 “小偷家族”有爱日常触动人心

























本次曝光的MV中，展现出大量柴田一家相处的细节。“爸爸”柴田治和“儿子”祥太在海水中玩耍嬉闹，祥太和“妹妹”由里一起看知了爬树赏鱼儿游动，“妈妈”信代抱着由里在火堆旁聊天，信代的“妹妹”亚纪撒着娇依偎在“老奶奶”初枝的腿上，一幕幕画面从眼前一闪而过，但留下的感动却分外悠长。





正如这只MV的歌词所表达的，故乡是人一生都走不出的地方，家是人一辈子都挣不开的羁绊，无论你奔向多远的远方，心里最想念的，永远是那个“深爱的你”。





金棕榈影片魅力无限 爱的故事收获如潮好评



























