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李健演唱《小偷家族》推广曲曝光

演绎人与人之间爱与牵绊 雷光夏作词

2018-07-20 21:22:18 来源：Mtime时光网

《小偷家族》曝光李健演唱推广曲。
　　时光网讯是枝裕和执导，Lily Franky安藤樱松冈茉优城桧吏、佐佐木美结、树木希林主演的电影《小偷家族》将于8月3日全国上映。

　　今日，该片发布推广曲《故乡》MV，音乐诗人李健用极富辨识度的嗓音轻吟浅唱，将歌曲中蕴含的丰富情感演绎得恰到好处。MV中，柴田一家六口日常生活的画面也随歌曲徐徐展开，简单琐碎却温暖的互动让人感动不已。



音乐诗人李健温柔献唱  “小偷家族”有爱日常触动人心

　　音乐诗人李健嗓音干净唱功不俗，对歌曲情感意境的把握十分到位，每每开口总能唱到人们的心里去。此次，他献声电影《小偷家族》推广曲《故乡》，用温柔声线将人与人之间的爱与牵绊诠释得淋漓尽致。



　　《故乡》的曲来自冈野贞一谱写的经典日本民谣，词则由台湾音乐人雷光夏创作。经典音乐加走心歌词，再配上李健的动情演绎，整首歌曲如同一缕夏日清风，拂动了无数听众的心弦。



　　本次曝光的MV中，展现出大量柴田一家相处的细节。“爸爸”柴田治和“儿子”祥太在海水中玩耍嬉闹，祥太和“妹妹”由里一起看知了爬树赏鱼儿游动，“妈妈”信代抱着由里在火堆旁聊天，信代的“妹妹”亚纪撒着娇依偎在“老奶奶”初枝的腿上，一幕幕画面从眼前一闪而过，但留下的感动却分外悠长。

　　正如这只MV的歌词所表达的，故乡是人一生都走不出的地方，家是人一辈子都挣不开的羁绊，无论你奔向多远的远方，心里最想念的，永远是那个“深爱的你”。

金棕榈影片魅力无限  爱的故事收获如潮好评 



　　电影《小偷家族》的故事围绕着一个拼凑的家庭展开，一群毫无血缘关系的社会边缘人，组成了一个家庭，他们靠偷窃维生，他们没有光鲜的工作、没有可口的食物、没有豪华的房子，他们什么都没有，却拥有彼此最珍贵的爱。这份爱，让本次推广曲的演唱者李健看后萦绕心头，念念不忘。

　　电影《小偷家族》由日本电影大师是枝裕和执导，Lily Franky 、安藤樱联袂主演。该片将于8月3日登陆全国影院。




   编辑：撒

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关键词： 小偷家族 推广曲 李健 是枝裕和 金棕榈
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