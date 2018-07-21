今年FIRST首次举行产业场·发行工坊，从网络版权市场、传统院线发行、海外版权及海外市场的内部核心话语系统出发，在青年电影作品和作者面对产业嘉宾之前，提供建设性经验和备忘。

时光网讯 作为第十二届FIRST产业场嘉宾观影的前哨，产业场·发行工坊于7月20日正式开堂。Global Road 国际业务部总监宋点、合瑞影业总经理田祺和爱奇艺电影版权合作中心总经理宋佳受邀来到工坊现场与产业场展映的导演们及制片人进行分享与交流。这种封闭式的工坊分享也是FIRST产业板块力图为青年电影交易发行找到有效方法论的首次尝试。





在青年电影人普遍不具备交易意识和市场认知的时候，在电影节首次亮相，突如其来的资源包围，一哄而上的谈判，往往不是电影节希望看到的产业交易环境。在现场，电影事务部总监段炼也提到了2016年《中邪》首映后的景象，产业嘉宾爆炸性地蜂拥而上，作者面对的是参差悬殊的交易条件。FIRST产业场希望给青年电影和产业搭建一个理性有效交易的平台和环境。“并不是说资本邪恶，而是要正确地选择。”





今年FIRST首次举行产业场·发行工坊，从网络版权市场、传统院线发行、海外版权及海外市场的内部核心话语系统出发，在青年电影作品和作者面对产业嘉宾之前，提供建设性经验和备忘。





Global Road国际业务部总监的导师宋点分享海外发行经验，首先讲到了世界各大重要电影节、电影市场的时间表，对于作者表达浓厚的青年电影人来说显得尤为重要，投片的契机、电影节的选择，不仅仅是为了海外发行，海外市场运作最重要的价值在于让新导演被国际市场和行业认知。





已经有大量青年电影宣发经验的合瑞影业总经理田祺，可以说在观众观影选择的取向上，有非常敏感的感知，历数了《心迷宫》《路边野餐》《暴裂无声》《老兽》及很多典型商业片的发行策略，然而不管怎么变化，归根结底，不变的是：“青年电影人将自己要表达的东西做到极致，市场就会给你空间，很多影片最终的市场表现跟发行都没有太大关系，是内容本身解决了问题。有些类型的影片是有固定受众群体的。”





作为FIRST产业场战略合作伙伴，爱奇艺电影版权合作中心总经理宋佳谈到电影网络版权市场，宋佳提醒青年电影人要具有版权意识，并理解何为版权。从之前《睡沙发的人》，还有《北方一片苍茫》的案例，宋佳也提出网络发行模式是中国电影市场的新增量，不仅仅是看收益，只要是真正具有创意的电影作品，爱奇艺都有合作可能，希望通过爱奇艺平台的影响力，让公众对于青年电影的认知增加。





同时，为了逐步嫁接青年电影从创作、文本、制作到市场投资、发行、交易的完整产业思维和概念。今年，FIRST首次提出了“产业板块”的概念，创投会和产业场两个单元并行其中。





如果说FIRST创投会立足于文本，为青年电影创作吸纳优质的投资、制作、发行等资源作为支撑。那么产业场则更看重发行方式和可能，试图为越来越多的青年电影与电影公司提供直接有效的对话机会。期望通过产业内部专业人士的经验分享与发行指导，为年轻作者建立市场选择和判断的正确意识。





继发行工坊之后，第12届FIRST产业场嘉宾观影将于7月21-26日全面开启。届时，18部产业场影片，近150家产业嘉宾将于观影后一对一洽谈。期待更多青年电影作品能与产业嘉宾们建立起良性沟通通道，共同探寻小成本电影的发行模式与观看可能。

编辑：HAHA