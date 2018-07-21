网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

圣地亚哥动漫展Day2热点追踪

《玻璃先生》《行尸走肉》等连发预告

2018-07-21 09:08:00 来源：Mtime时光网

2018圣地亚哥动漫展在当地时间7月20日正式进入DAY2。
     时光网讯 2018圣地亚哥动漫展（SDCC）在当地时间7月20日正式进入DAY2。今天亮相的有环球出品、M·奈特·沙马兰导演的《玻璃先生》、CBS《星际迷航：发现号》第二季、AMC《行尸走肉》第九季、索尼《毒液》、派拉蒙《大黄蜂》等。
     派拉蒙《大黄蜂》剧组亮相 发布SDCC特别版海报

     《大黄蜂》剧组亮相，导演塔拉维斯·奈特、主演海莉·斯坦菲尔德、约翰·塞纳等一同亮相。在漫展现场片方播放了两支电影片段，展现了“闪电”和大黄蜂在山上的战斗、约翰·塞纳带领的第七区军队追捕大黄蜂、女孩查莉为大黄蜂取名等内容，导演还表示约翰·塞纳饰演的是片中的大反派。


海莉·斯坦菲尔德金色抢眼


WWE巨星约翰·塞纳笑容满面

　　《大黄蜂》还发布了SDCC特别版海报，竟然是一个喷墨版的大黄蜂形象，十分复古。



     《玻璃先生》曝预告一美、威利斯大打出手

《玻璃先生》SDCC预告片

　　由M·奈特·沙马兰执导的《分裂》续集《玻璃先生》在SDCC首曝预告。“一美”詹姆斯·麦卡沃伊扮演的野兽凯文与布鲁斯·威利斯扮演的大卫竟大打出手，而塞缪尔·杰克逊扮演的玻璃先生似乎在诱导野兽做出惊天动人的大事。

　　作为《不死劫》和《分裂》之后，沙马兰“惊悚宇宙”三部曲的收尾之作《玻璃先生》的故事将从《分裂》的结局讲起，玻璃先生发现大卫正在追查凯文具有强大超能力的“野兽”人格，随着事态的逐渐升级，玻璃先生的真面目也逐渐浮出水面，同时他手中还掌握有关于大卫和野兽凯文的秘密……
　　《神奇动物：格林德沃之罪》发布SDCC海报

《神奇动物：格林德沃之罪》SDCC海报

　　华纳的《神奇动物：格林德沃之罪》预计将于当地时间7月21日（北京时间明日即7月22日）发布新视频，今天片方率先发布了一款SDCC版海报。

      《神奇动物：格林德沃之罪》的剧情将续接前作结尾纽特一行抓住格林德沃，讲述发生在数月之后的故事：格林德沃越狱成功并逃往欧洲秘密发展势力，妄图实现由纯血统巫师控制世界的野心。为了阻止他的阴谋得逞，邓布利多向自己昔日的学生纽特·斯卡曼德寻求帮助；而纽特就此踏上一段充满艰险的征途。

　　影片依然由大卫·叶茨执导，J.K.罗琳编剧；埃迪·雷德梅恩、埃兹拉·米勒、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒等原班主演悉数回归。此外，饰演黑巫师盖勒特·格林德沃的约翰尼·德普与年轻版邓布利多裘德·洛将上演对手戏。
　　　《行尸走肉》第九季曝预告瑞克将谢幕

第九季SDCC预告

　　《行尸走肉》第九季在SDCC上首次曝光预告。此前已经证实，瑞克的扮演者安德鲁·林肯只会出演前6集，然后就将退出《行尸走肉》的舞台。这一季将聚焦瑞克的死亡，并为他死后的故事发展做铺垫。

　　在长达5分钟的预告中，主要冲突已经十分鲜明。瑞克是一个庞大的幸存者社区的领导人，这个社区通过贸易网络、在没有持续武装冲突的情况下蓬勃发展。然而，在救世主大战之后，缺乏系统化的法律和秩序，使得玛吉和达里尔不满......

　　AMC确认第九季将于2018年10月7日首播。


《行尸走肉》剧组在SDCC展会现场
　　朱莉娅罗伯茨主演惊悚剧《归途》发布预告

《归途》预告片

　　《归途》朱莉娅·罗伯茨首次主演的心理惊悚剧集，该剧由《黑客军团》导演山姆·艾斯梅尔执导，茜茜·斯派塞克鲍比·坎纳瓦尔、史蒂芬·詹姆士等主演。

　　朱莉娅·罗伯茨饰演的海蒂·伯格曼是一家帮助士兵恢复普通人生活机构的工作人员。四年后，海蒂开始了新的生活，和母亲（茜茜·斯派塞克饰）住在一起，在一个小镇上当服务员。直到一名国防部审计员向她询问她离开那家秘密机构的原因，海蒂才开始意识到，故事背后另有蹊跷。

　　《归途》第一季共10季，亚马逊已续订2季，11月2日亚马逊上线。


《归途》海报
　《星际迷航：发现号》第二季预告 

《星际迷航：发现号》第二季SDCC预告

　　本剧由索尼夸·马丁-格林、道格·琼斯、沙扎德·拉蒂夫、安东尼·拉普等主演，第二季共13集，将于2019年初登陆Netflix。该剧发生在柯克舰长与史波克大副故事的十年前，在“进取号”之前，还有一艘“发现号”飞船也值得我们注意。

《星际迷航：发现号》剧组在SDCC展会现场


《星际迷航：发现号》剧组在SDCC展会现场
　　《怪谈异录》第二季曝预告“真相比虚构更可怕”

《怪谈异录》第二季预告

　　亚马逊原创剧集《怪谈异录》（又译《传奇》）第二季发布预告，将于万圣节左右首播。

　　《怪谈异录》改编自2015年获奖同名热门Podcast节目，透过检视真实历史事件，探索人类的黑暗本质。打着“有时真相比虚构的故事更可怕”的口号，剧集中所有故事源于真实调查、目击者报告和历史档案。

　　每一集是单独题材，覆盖面甚广——从吸血鬼传说、活尸的起源、狼人，到美国史上第一个连环杀手H·H·福尔摩斯，皆为《怪谈异录》触及的题材。

   编辑：边界

关键词： 2018SDCC 圣地亚哥动漫展
关注时光网微信

相关电影/影人

2018圣地亚哥国际动漫展

2018圣地亚哥国际动漫展 (2018)

0.0

在线播放

玻璃先生

玻璃先生 (2019)

0.0

导演：M·奈特·沙马兰

主演：詹姆斯·麦卡沃伊

在线播放

星际迷航：发现号

星际迷航：发现号 (2017)

-1.0

导演：阿齐瓦·高斯曼

主演：索妮夸·马丁-..

在线播放

行尸走肉

行尸走肉 (2010)

8.4

导演：Ernest R. Dick..

主演：安德鲁·林肯

在线播放

毒液：致命守护者

毒液：致命守护者 (2018)

0.0

导演：鲁本·弗雷斯彻

主演：汤姆·哈迪

在线播放

大黄蜂

大黄蜂 (2018)

0.0

导演：塔拉维斯·奈特

主演：海莉·斯坦菲尔德

在线播放

归途

归途 (2018)

0.0

导演：Sam Esmail

主演：朱莉娅·罗伯茨

在线播放

怪谈异录

怪谈异录 (2017)

-1.0

主演：J.T. Corbitt

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

《阿修罗》今日紧急宣布撤档停映

未说明原因 疑似由于票房太低所致

至于《阿修罗》停映之后会不会重映？以及片方后续还有什..
4

世界杯落幕，谁是影帝？

跨界盛典！足球界的奥斯卡花落谁家

在莫斯科的雨夜，法国队队长洛里捧起了大力神杯。
5

电影版《古剑奇谭》发预告定档国庆

王力宏&宋茜主演 定档预告&海报曝光

游戏改编奇幻动作电影《古剑奇谭之流月昭明》正式定档10..

查看更多