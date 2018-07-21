派拉蒙《大黄蜂》剧组亮相 发布SDCC特别版海报





《大黄蜂》剧组亮相，导演塔拉维斯·奈特、主演海莉·斯坦菲尔德、约翰·塞纳等一同亮相。在漫展现场片方播放了两支电影片段，展现了“闪电”和大黄蜂在山上的战斗、约翰·塞纳带领的第七区军队追捕大黄蜂、女孩查莉为大黄蜂取名等内容，导演还表示约翰·塞纳饰演的是片中的大反派。







海莉·斯坦菲尔德金色抢眼



WWE巨星约翰·塞纳笑容满面 WWE巨星约翰·塞纳笑容满面



《大黄蜂》还发布了SDCC特别版海报，竟然是一个喷墨版的大黄蜂形象，十分复古。













《玻璃先生》曝预告一美、威利斯大打出手





《玻璃先生》SDCC预告片 由M·奈特·沙马兰执导的《分裂》续集《玻璃先生》在SDCC首曝预告。“一美”詹姆斯·麦卡沃伊扮演的野兽凯文与布鲁斯·威利斯扮演的大卫竟大打出手，而塞缪尔·杰克逊扮演的玻璃先生似乎在诱导野兽做出惊天动人的大事。

作为《不死劫》和《分裂》之后，沙马兰“惊悚宇宙”三部曲的收尾之作《玻璃先生》的故事将从《分裂》的结局讲起，玻璃先生发现大卫正在追查凯文具有强大超能力的“野兽”人格，随着事态的逐渐升级，玻璃先生的真面目也逐渐浮出水面，同时他手中还掌握有关于大卫和野兽凯文的秘密……

《神奇动物：格林德沃之罪》发布SDCC海报

《神奇动物：格林德沃之罪》SDCC海报 华纳的《神奇动物：格林德沃之罪》预计将于当地时间7月21日（北京时间明日即7月22日）发布新视频，今天片方率先发布了一款SDCC版海报。





《神奇动物：格林德沃之罪》的剧情将续接前作结尾纽特一行抓住格林德沃，讲述发生在数月之后的故事：格林德沃越狱成功并逃往欧洲秘密发展势力，妄图实现由纯血统巫师控制世界的野心。为了阻止他的阴谋得逞，邓布利多向自己昔日的学生纽特·斯卡曼德寻求帮助；而纽特就此踏上一段充满艰险的征途。





影片依然由大卫·叶茨执导，J.K.罗琳编剧；埃迪·雷德梅恩、埃兹拉·米勒、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒等原班主演悉数回归。此外，饰演黑巫师盖勒特·格林德沃的约翰尼·德普与年轻版邓布利多裘德·洛将上演对手戏。







《行尸走肉》剧组在 SDCC展会现场 SDCC展会现场





《星际迷航：发现号》第二季SDCC预告 本剧由索尼夸·马丁-格林、道格·琼斯、沙扎德·拉蒂夫、安东尼·拉普等主演，第二季共13集，将于2019年初登陆Netflix。该剧发生在柯克舰长与史波克大副故事的十年前，在“进取号”之前，还有一艘“发现号”飞船也值得我们注意。





《星际迷航：发现号》剧组在SDCC展会现场