时光网讯
2018圣地亚哥动漫展（SDCC）在当地时间7月20日正式进入DAY2。今天亮相的有环球出品、M·奈特·沙马兰导演的《玻璃先生》
、CBS《星际迷航：发现号》
第二季、AMC《行尸走肉》
第九季、索尼《毒液》
、派拉蒙《大黄蜂》
等。
派拉蒙《大黄蜂》剧组亮相 发布SDCC特别版海报
《大黄蜂》剧组亮相，导演塔拉维斯·奈特、主演海莉·斯坦菲尔德、约翰·塞纳等一同亮相。在漫展现场片方播放了两支电影片段，展现了“闪电”和大黄蜂在山上的战斗、约翰·塞纳带领的第七区军队追捕大黄蜂、女孩查莉为大黄蜂取名等内容，导演还表示约翰·塞纳饰演的是片中的大反派。
海莉·斯坦菲尔德金色抢眼
WWE巨星约翰·塞纳笑容满面
《大黄蜂》还发布了SDCC特别版海报，竟然是一个喷墨版的大黄蜂形象，十分复古。
《玻璃先生》曝预告一美、威利斯大打出手
由M·奈特·沙马兰执导的《分裂》续集《玻璃先生》在SDCC首曝预告。“一美”詹姆斯·麦卡沃伊扮演的野兽凯文与布鲁斯·威利斯扮演的大卫竟大打出手，而塞缪尔·杰克逊扮演的玻璃先生似乎在诱导野兽做出惊天动人的大事。
作为《不死劫》和《分裂》之后，沙马兰“惊悚宇宙”三部曲的收尾之作《玻璃先生》的故事将从《分裂》的结局讲起，玻璃先生发现大卫正在追查凯文具有强大超能力的“野兽”人格，随着事态的逐渐升级，玻璃先生的真面目也逐渐浮出水面，同时他手中还掌握有关于大卫和野兽凯文的秘密……
《神奇动物：格林德沃之罪》发布SDCC海报
华纳的《神奇动物：格林德沃之罪》预计将于当地时间7月21日（北京时间明日即7月22日）发布新视频，今天片方率先发布了一款SDCC版海报。
《神奇动物：格林德沃之罪》的剧情将续接前作结尾纽特一行抓住格林德沃，讲述发生在数月之后的故事：格林德沃越狱成功并逃往欧洲秘密发展势力，妄图实现由纯血统巫师控制世界的野心。为了阻止他的阴谋得逞，邓布利多向自己昔日的学生纽特·斯卡曼德寻求帮助；而纽特就此踏上一段充满艰险的征途。
影片依然由大卫·叶茨执导，J.K.罗琳编剧；埃迪·雷德梅恩、埃兹拉·米勒、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒等原班主演悉数回归。此外，饰演黑巫师盖勒特·格林德沃的约翰尼·德普与年轻版邓布利多裘德·洛将上演对手戏。
《行尸走肉》第九季曝预告瑞克将谢幕
《行尸走肉》
第九季在SDCC上首次曝光预告。此前已经证实，瑞克的扮演者安德鲁·林肯只会出演前6集，然后就将退出《行尸走肉》
的舞台。这一季将聚焦瑞克的死亡，并为他死后的故事发展做铺垫。
在长达5分钟的预告中，主要冲突已经十分鲜明。瑞克是一个庞大的幸存者社区的领导人，这个社区通过贸易网络、在没有持续武装冲突的情况下蓬勃发展。然而，在救世主大战之后，缺乏系统化的法律和秩序，使得玛吉和达里尔不满......
AMC确认第九季将于2018年10月7日首播。
《行尸走肉》剧组在
SDCC展会现场
朱莉娅罗伯茨主演惊悚剧《归途》发布预告
朱莉娅·罗伯茨饰演的海蒂·伯格曼是一家帮助士兵恢复普通人生活机构的工作人员。四年后，海蒂开始了新的生活，和母亲（茜茜·斯派塞克饰）住在一起，在一个小镇上当服务员。直到一名国防部审计员向她询问她离开那家秘密机构的原因，海蒂才开始意识到，故事背后另有蹊跷。
《归途》第一季共10季，亚马逊已续订2季，11月2日亚马逊上线。
《归途》海报
《星际迷航：发现号》第二季预告
本剧由索尼夸·马丁-格林、道格·琼斯、沙扎德·拉蒂夫、安东尼·拉普等主演，第二季共13集，将于2019年初登陆Netflix。该剧发生在柯克舰长与史波克大副故事的十年前，在“进取号”之前，还有一艘“发现号”飞船也值得我们注意。
《星际迷航：发现号》剧组在SDCC展会现场
《星际迷航：发现号》剧组在SDCC展会现场
亚马逊原创剧集《怪谈异录》
（又译《传奇》）第二季发布预告，将于万圣节左右首播。
《怪谈异录》
改编自2015年获奖同名热门Podcast节目，透过检视真实历史事件，探索人类的黑暗本质。打着“有时真相比虚构的故事更可怕”的口号，剧集中所有故事源于真实调查、目击者报告和历史档案。
每一集是单独题材，覆盖面甚广——从吸血鬼传说、活尸的起源、狼人，到美国史上第一个连环杀手H·H·福尔摩斯，皆为《怪谈异录》
触及的题材。