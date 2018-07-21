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威尼斯开幕片《登月第一人》首支片段

展现瑞恩·高斯林即将登月那一刻的视角

2018-07-21 12:09:22 来源：Mtime时光网

片段展现了宇航员阿姆斯特朗打开飞船、准备登月那一刻的视角。

“阿波罗登月49周年”特别海报

　　时光网讯瑞恩·高斯林克莱尔·福伊主演，《爱乐之城》达米恩·查泽雷执导的传记片《登月第一人》曝光一支20秒片段，展现了宇航员阿姆斯特朗打开飞船、爬下舷梯、即将登月那一刻的视角，可以看到广阔的月球表面，以及听到宇航员沉重的呼吸声。同时，片方还曝光一款“阿波罗登月49周年”特别海报。该片被选为今年威尼斯电影节开幕影片，并入围主竞赛单元，将于8月29日举行全球首映。

　　《登月第一人》别出心裁的展现了人类在从1961年开始实施登月壮举后背后的艰难，影片将细致描绘宇航员阿姆斯特朗及其同事所面临的种种技术问题、资金问题，甚至政治困境，展示出了主角在个人选择、家庭生活等方面的个人深刻思考，将使得观众更好理解人类在探索伟大宇宙征途中的艰辛与外人难以想象的个体牺牲。

　　由于《登月第一人》将故事聚焦在美国阿波罗11号登月计划中，因此片中将真实再见不少火箭升空、太空之旅、首踏月球等震撼场面，为此，影片大量使用了70毫米的IMAX摄影机进行拍摄，部分重要场景的画幅还会进行长宽比的扩展。

　　《登月第一人》是导演达米恩·查泽雷在2017年奥斯卡获奖影片《爱乐之城》后首部新作，也是其在《爆裂鼓手》《爱乐之城》后备受期待的又一力作。《登月第一人》将于2018年10月12日北美上映。

   编辑：边界

关键词： 登月第一人
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登月第一人

登月第一人 (2018)

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导演：达米恩·查泽雷

主演：瑞恩·高斯林

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瑞恩·高斯林

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Ryan Gosling

职业：演员 | 制作人

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达米恩·查泽雷

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