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SDCC漫展《铁血战士》主创受访

“这一部会更搞笑，也会流更多的血”

2018-07-21 13:18:25 来源：Mtime时光网

《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克曾经在第一集《铁血战士》中饰演第一个被KO的角色。这次回归执导铁血战士系列的最新作品，替该系列加入不少新元素。

《铁血战士》SDCC版海报

　　时光网圣地亚哥讯 今年圣地亚哥国际漫展Ｈ厅由20世纪福斯最新的科幻片《铁血战士》热闹揭开序幕，导演沙恩·布莱克领着众主演，大方带来两段精彩电影片花，与前几部《铁血战士》电影风格非常不同，主角之间有更多搞笑的机智斗嘴，很有布莱克和编剧弗莱德·戴克尔的风格。

　　在发布会之后，《铁血战士》的主创们来到了时光网的专属采访厅，畅谈他们对新一版《铁血战士》的看法，以及在圣地亚哥漫展的感受。

　　《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克曾经在第一集《铁血战士》中饰演第一个被KO的角色。这次回归执导铁血战士系列的最新作品，替该系列加入不少新元素。第一个是他给铁血战士更多背景故事。布莱克解释，铁血战士的外星球家乡有一股浓厚的怒气，因为连续两个战士被人类打败，所以新一代更巨大、更凶狠的铁血战士朝地球前进准备复仇。

新一版《铁血战士》会有更多的流血镜头

　　不过从漫展上抢先播放的两段影片中，感觉得出来主人公们还不知道该怎么应付这个新的铁血战士，而它似乎也对前任铁血战士充满敌意。布莱克说：“这一集里面会有很多外星人流血，非常多。”

　　《铁血战士4》另一个新特色就是有更多喜剧搞笑元素。漫展上发布的第一个片段，一群对抗铁血战士的战士“The Loonies”，闯入奥立薇娅·玛恩饰演的女生物学家Casey的饭店房间。一群大男人围绕熟睡的Casey，因为不想让她醒来被吓到，放了一堆小东西围绕她身边，还用锡箔纸做了一只独角兽，过程中一群人不知所措的对话非常逗趣，而且节奏紧凑而且精准掌握笑点的时间点。

　　布莱克更骄傲地表示，这个场景是一镜到底而且拍一次就到位，更把归功于众主演的专业：“因为开拍前我们花很多时间预演这个桥段，这群演员非常认真参与预演过程，所以一镜到底而且一步到位。“

　　漫展上播放的第二个片花是一行人被铁血战士追捕，结果另一个更巨大、但没有穿高科技盔甲的超级铁血战士突然现身，痛打相形失色的“普通“铁血战士，往路边的车上一甩然后把头扯掉。同时间主人翁们借机赶紧逃入面包车逃亡，Casey从车里看到这个场景，一脸惊讶的说：“难道他们现在开始猎杀自己人吗？”

《铁血战士》剧照

　　比较过往铁血战士中对抗外星人的都是走肌肉猛男路线，新版《铁血战士》并不是这样，布莱克说：“我们决定从不同的角度出发，主人翁们是一群各有专长又互相截长补短的退役军人，因为不同但互补所以擦出火花。”

　　执得一提的是，有别于等待英雄救美的女性，奥立薇娅·玛恩饰演的女科学家Casey虽然不知道怎么操作枪枝但是拿起武器来架式、狠劲十足。玛恩说她和布莱克讨论，目的不是要追求社会政治正确，但单纯认为这才能真实反映出女性遇到危机的直觉反应，因为不管男女，不熟悉枪枝武器第一次拿到都会不知所措，不过危机当下一定还是会用来保命。

　　《铁血战士》将于9月14日在北美上映。时光网有机会在漫展上专访到主演特拉文特·罗兹、托马斯·简、吉甘-迈克尔·凯、Augusto Aguilera、以及杰克·布塞。锁定时光网的漫展特别节目，还有时光网带来在漫展上发布的图文影视新闻。

作者：Stephanie Wu   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 铁血战士 SDCC 2018圣地亚哥动漫展
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