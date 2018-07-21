2018-07-21 13:48:37 来源：Mtime时光网
编辑：ささ
主演：伊丽莎白·德比齐
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James Gunn
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Dave Bautista
David Dastmalchian
导演：詹姆斯·古恩
主演：克里斯·帕拉特
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TravisBickle
17分钟前
回溯历史，对比今朝。15岁的波姬·小丝不可能再在《青春珊瑚岛》里袒胸露乳；拍出《艳娃传》和《好奇心》的路易·马勒会被卫道士重点批判；詹妮弗·康纳利不会被允许拍摄《美国往事》中的裸戏（尽管导演最终也删除了）。朱迪·福斯特也不可能以实际年龄扮演《出租车司机》中的雏妓，导演可能得另找一个身形娇小的成年演员。
TravisBickle14分钟前
只能说，时代变了，风向也变了。从社会道德的角度讲，这是一种进步；但从艺术创作的角度讲，这究竟是进步还是退步呢？究竟该如何评判呢？
26分钟前
吕克·贝松若是在这个节骨眼上拍出了《杀手里昂》，肯定会被好事者挖出他与未成年少女恋爱生子的“丑闻”，并据此抵制这部根据个人经历改编拍摄的影片。届时，当年引发的热潮恐怕将不复存在。
笑着的伤疤
28分钟前
可见在好莱坞，一旦你一个艺术工作者和制片公司有了利益冲突，轻则开除走人重则利用媒体再一煽动楼下这帮吃瓜观众，愣是把几年前的乃至几十年前说过的话扯出来捕风捉影使劲描黑。这些新闻媒体自己从头到尾根本没用多大力，对方就彻底倒下了
kings814
31分钟前
这个基本凉凉了，国外对于儿童性骚扰言论很严格的，迪士尼又是儿童产业发夹的不可能不开除
我爱搜藏
33分钟前
古恩说那些话真的挺可怕的
34分钟前
道德洁癖好莱坞。斯坦利·库布里克如果活跃于这个时代，他无法拍出《洛丽塔》和《发条橙子》。也许再过几年，《绝命毒师》这样的涉毒反英雄题材也会沦为被批判的对象。
37分钟前
他拍摄的《撕裂人》和《超级英雄》都是重口味的R级片，从那些多体触角就可以推断出导演肯定涉猎过一些性暴力作品。
138****1507_17271498
49分钟前
不做评论，保留意见，不过滚导的言行确实过分，这没得洗
善良的佩拉图
58分钟前
天天听到谁是我见过最好的人，但实际上谁又能为谁做担保呢，如果这演员这么了解导演，是不是他早就知道那些言论呢，尽瞎扯
木之本樱
1小时前
要怪就怪他说话不经过大脑，他说的那些话，不可原谅！
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