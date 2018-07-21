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詹姆斯古恩被炒鱿鱼"银护"队员首发声

戴夫巴蒂斯塔不满迪士尼 "我们都会犯错"

2018-07-21 13:48:37 来源：Mtime时光网

“银护”小队成员德拉克斯饰演者戴夫·巴蒂斯塔发声，支持导演詹姆斯古恩，不认可迪士尼开除其《银护3》导演身份的决定。

《银河护卫队》首映礼，左二为詹姆斯·古恩

　　时光网讯 詹姆斯·古恩因多年前涉及恋童癖和性骚扰的不当言论，被迪士尼开除《银河护卫队3》导演身份，“断绝一切业务联系”后（详情），“银护”小分队成员德拉克斯的饰演者戴夫·巴蒂斯塔率先发声，对迪士尼的决定感到不满。






　　他发推称：“我还有很多话要讲，但我现在就讲这些……詹姆斯·古恩是我见过的最有爱、体贴、天性善良的人之一。他很温柔，善良，真心地关心每一个人和动物。他是做了错事。我们都会犯错。我并不能认同正发生在他身上的事情。”

　　此前，戴夫·巴蒂斯塔已经确认将回归《复联4》和《银护3》。



　　在漫威电影《蚁人》中饰演Kurt的大卫·达斯马齐连（今天恰好是他生日，过生日也不忘好友），也通过Ins声援古恩。他贴上一张与古恩的自拍，表示“古恩是我知道的最棒的人之一——不仅是专业方面，在私人层面也是。”

　　詹姆斯·古恩1970年8月5日出生于美国，早年作品多是R级片，后被漫威相中执导《银河护卫队》，口碑与票房双飘红，也让他一夜成名，获得广泛关注，并执导了《银河护卫队2》。他本是《银河护卫队3》的导演兼编剧，上月已经完成剧本。

   编辑：ささ

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 银河护卫队 詹姆斯古恩 漫威 迪士尼 丑闻
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