“银护”小队成员德拉克斯饰演者戴夫·巴蒂斯塔发声，支持导演詹姆斯古恩，不认可迪士尼开除其《银护3》导演身份的决定。



《银河护卫队》首映礼，左二为詹姆斯·古恩

























他发推称：“我还有很多话要讲，但我现在就讲这些……詹姆斯·古恩是我见过的最有爱、体贴、天性善良的人之一。他很温柔，善良，真心地关心每一个人和动物。他是做了错事。我们都会犯错。我并不能认同正发生在他身上的事情。”





此前，戴夫·巴蒂斯塔已经确认将回归《复联4》和《银护3》。













