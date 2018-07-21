时光网讯
7月20日晚，第七届香港影展开幕式在北京百老汇电影中心拉开帷幕。本届香港影展客座策展人卢冠廷
和夫人唐书琛、香港摄影师兼导演鲍德熹
、香港影评人列孚、电影监制谭芷珊、电影制作人林明杰等作为嘉宾出席了活动。
第七届“岁月留声·港影港乐”香港影展，开创性地从音乐角度进行电影展映，并涵盖武侠、歌舞、戏曲等多类型影片。
具体来说，包括《大话西游之大圣娶亲》
、《最爱》
、《猫头鹰》、《香江花月夜》、《如果·爱》、《武侠》、《忘不了》、《南海十三郎》、《英伦琵琶》、《十二夜》、《黄飞鸿之男儿当自强》、《倩女幽魂》、《夜半歌声》、《虎度门》、《刀马旦》、《野玫瑰之恋》、《寒战》在内的17部影片都将在将在7月20日至7月29日北京站期间，在北京百老汇电影中心和百老汇影院（东方新天地店）进行展映。
北京站开幕后，第七届香港影展随后将在济南、沈阳、上海、大连、天津、昆明、成都、重庆、杭州、深圳、广州、武汉、长沙、宁波共15座城市进行巡展，巡展周期一直持续到12月底。
开幕式上，著作等身的香港音乐人卢冠廷作为本届香港影展的客座策展人，分享了他多年为香港电影助力创作的心得体会。他笑称，“电影配乐的工作很难，达不到导演的要求就混不下去，而且无论导演品味多差都要满足。”
本届香港影展的开幕片为由他操刀配乐的经典电影《大话西游之大圣娶亲》。现场，卢冠廷透露，当时刘镇伟和他沟通时对他说，电影讲得是一个五百年都没有结果的爱情故事，这句话让他灵感迸发，回家的飞机上就想出了旋律，两天后就写好了歌词。谈到与周星驰的合作，卢冠廷笑称，周星驰骂人是出名的，但在合作这部电影时，不知为何，没有骂他。多年后，周星驰筹拍《功夫》，曾邀请卢冠廷去配乐，可惜当时卢冠廷身体状况欠佳，未能参与。
除了《大话西游之大圣娶亲》，卢冠廷还推荐了将在影展展映的另一部电影《最爱》，卢冠廷为该片创作了主题曲。他透露，当年那支曲子本是写给还在做歌手的叶德娴的，叶德娴因为快歌太多，就没有选这首。后来这首歌被交给林子祥演唱，助他大红大紫。
编辑：羊羊