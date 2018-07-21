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《星际迷航：发现号》SDCC新动向

派克舰长现身预告 老版“魔形女”加盟

2018-07-21 15:48:11 来源：Mtime时光网

电影版《星舰迷航》制片人艾里克斯·库兹曼接手担任新的制作人，史波克即将出现。

安松·蒙特饰演的派克舰长

《星际迷航：发现号》第二季SDCC预告

　　时光网讯 CBS的《星际迷航：发现号》当地时间7月20日出席了2018圣地亚哥动漫展，第一季的执行制片人、电影版《星舰迷航》制片人艾里克斯·库兹曼接手担任新的制作人。该剧在漫展曝光了新一季的预告片，道格·琼斯《水形物语》）饰演的Saru打了个让人哭笑不得的喷嚏。

      在新一季中，安松·蒙特饰演的派克舰长将指挥发现号探索宇宙异常，而离舰的史波克与这个异常有着很大的关系。这意味着史波克即将出现。与此同时，L'Rell和泰勒的故事将和发现号的故事同步进行。

老版“魔形女”丽贝卡·罗梅恩

　　同时，老版X战警的“魔形女”演员、名模丽贝卡·罗梅恩也加盟《星际迷航：发现号》第2季，她将饰演老版ST剧集中出现过的女性大副“Number One”，搭档的是企业号老船长克里斯托弗·派克。这个角色最早由《星际迷航》创作者吉因·罗登贝瑞的妻子、因此被称为“《星际迷航》第一夫人”的玛耶尔·巴莱特演绎。她跟史波克有些相似，讲逻辑、冷静，与派克形成鲜明对比。


艾里克斯·库兹曼（左一）在发布会上

　　而艾里克斯·库兹曼也于漫展上宣布将拍摄4集短剧《Star Trek: Short Treks》，每集10-15分钟，各集为独立故事，将于今年秋季以每月放出一集的方式播出。

　　《星际迷航：发现号》由索尼夸·马丁-格林、道格·琼斯、沙扎德·拉蒂夫、安东尼·拉普等主演，第二季共13集，将于2019年初在CBS播出，而国际版则登陆Netflix。

《星际迷航：发现号》剧组在SDCC

《星际迷航：发现号》剧组在SDCC


道格·琼斯

   编辑：边界

关键词： 2018SDCCC
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