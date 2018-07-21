电影版《星舰迷航》制片人艾里克斯·库兹曼接手担任新的制作人，史波克即将出现。



安松·蒙特饰演的派克舰长

















艾里克斯·库兹曼（左一）在发布会上





而艾里克斯·库兹曼也于漫展上宣布将拍摄4集短剧《Star Trek: Short Treks》，每集10-15分钟，各集为独立故事，将于今年秋季以每月放出一集的方式播出。





《星际迷航：发现号》由索尼夸·马丁-格林、道格·琼斯、沙扎德·拉蒂夫、安东尼·拉普等主演，第二季共13集，将于2019年初在CBS播出，而国际版则登陆Netflix。





《星际迷航：发现号》剧组在SDCC





《星际迷航：发现号》剧组在SDCC