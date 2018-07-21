安松·蒙特饰演的派克舰长 时光网讯
CBS的《星际迷航：发现号》
当地时间7月20日出席了2018圣地亚哥动漫展，第一季的执行制片人、电影版《星舰迷航》
制片人艾里克斯·库兹曼
接手担任新的制作人。该剧在漫展曝光了新一季的预告片，道格·琼斯
（《水形物语》
）饰演的Saru打了个让人哭笑不得的喷嚏。
在新一季中，安松·蒙特
饰演的派克舰长将指挥发现号探索宇宙异常，而离舰的史波克与这个异常有着很大的关系。这意味着史波克即将出现。与此同时，L'Rell和泰勒的故事将和发现号的故事同步进行。
同时，老版X战警的“魔形女”演员、名模丽贝卡·罗梅恩
也加盟《星际迷航：发现号》第2季，她将饰演老版ST剧集中出现过的女性大副“Number One”，搭档的是企业号老船长克里斯托弗·派克。这个角色最早由《星际迷航》创作者吉因·罗登贝瑞的妻子、因此被称为“《星际迷航》第一夫人”的玛耶尔·巴莱特
演绎。她跟史波克有些相似，讲逻辑、冷静，与派克形成鲜明对比。
艾里克斯·库兹曼（左一）在发布会上
而艾里克斯·库兹曼也于漫展上宣布将拍摄4集短剧《Star Trek: Short Treks》，每集10-15分钟，各集为独立故事，将于今年秋季以每月放出一集的方式播出。
《星际迷航：发现号》由索尼夸·马丁-格林、道格·琼斯、沙扎德·拉蒂夫、安东尼·拉普等主演，第二季共13集，将于2019年初在CBS播出，而国际版则登陆Netflix。
《星际迷航：发现号》剧组在SDCC
《星际迷航：发现号》剧组在SDCC
道格·琼斯