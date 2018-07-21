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索尼《毒液》汤姆哈迪隔空喊话荷兰弟

动画《蜘蛛侠：新纪元》格温斯黛西正面亮相

2018-07-21 17:05:31 来源：Mtime时光网

蜘蛛侠、毒液这两个相关人物，就像同一枚硬币的两面，他们又再次同时出现在同一个发布会上。
　　时光网讯 当地时间7月20日，索尼电影公司在圣地亚哥动漫展召开了专场发布会，重点推介了《蜘蛛侠：新纪元》《毒液：致命保护者》两部影片。

　　蜘蛛侠是最知名、最受欢迎和影响力最持久的漫画超级英雄之一，仅在过去16年中，就有6部以他为主角的电影。与此同时，毒液，作为一个色彩缤纷的蜘蛛侠对手，他对大多数人来说都是反派，但对某些人来说是反英雄 。这两个角色曾在在2007年的《蜘蛛侠3》中有过巅峰对决。这两个相关人物，就像同一枚硬币的两面，他们又再次同时出现在同一个发布会上。

      海莉·斯坦菲尔德《蜘蛛侠：新纪元》配音格温·斯黛西


沙美克·摩尔、杰克·M·约翰森、海莉·斯坦菲尔德在SDCC

小黑蛛迈尔斯·莫拉莱斯、中年彼得·帕克、女蜘蛛侠格温·史黛西三位蜘蛛侠齐亮相

　　动画《蜘蛛侠：新纪元》的制片人菲尔·罗德克里斯托弗·米勒和主要配音演员沙美克·摩尔（小黑蜘蛛麦尔斯·莫拉雷斯）、海莉·斯坦菲尔德（女版蜘蛛侠格温·斯黛西）、杰克·M·约翰森（中年蜘蛛侠彼得·帕克）出席了发布会。克里斯托弗·米勒表示，“我们的目标是打造一部与众不同的蜘蛛侠电影，感觉就像你走进漫画书一样，以及会在大银幕欣赏到该有的内容。”菲尔·罗德补充：“电影中所有的角色都诞生于悲剧，现在他们这些人可以联系起来。”

      发布会上播放了电影的新片段，剪辑令人眼花缭乱，展示了电影的动作和幽默，以及将忧郁的蓝色和充满活力的红色互相结合的视觉效果。片段还首次展示了蜘蛛侠暗影Spiderman Noir（由尼古拉斯·凯奇配音），以及蜘猪侠Spider-Ham（由约翰·木兰尼配音），漫画系列的铁杆粉丝肯定会欣赏这些角色。

        《毒液》现场片段血腥暴力


《毒液》剧组：导演鲁本·弗雷斯彻，主演里兹·阿迈德、汤姆·哈迪

　　随后，电影《毒液》剧组登场，导演鲁本·弗雷斯彻，主演汤姆·哈迪里兹·阿迈德一同亮相。导演鲁本·弗雷斯彻表示这部电影是残酷无情的，他说，“这部电影中没有好人”。导演指出，影片的大部分工作和剧本都是从“致命保护者”这本漫画中汲取灵感。发布会现场向所有观众发送了毒液面具，每个人戴上口罩并高喊“我们是毒液！”


《毒液》主演里兹·阿迈德、汤姆·哈迪

　　汤姆·哈迪表示，他是为他10岁的儿子拍这部电影，但自己也非常喜欢这个角色，尽管他不是一个铁杆漫画书的爱好者。 “他是所有漫威超级英雄中最酷的人，”哈迪说。 “他找到了他完美的对立面，并与这个巨大的外星野兽达成合作，没有人会相信它就在自己的身体里。”汤姆·哈迪还隔空回应“蜘蛛侠”荷兰弟，表示想跟蜘蛛侠干架！他说，“汤姆·霍兰德是一个很棒的演员，我也喜欢蜘蛛侠，我有一天会喜欢和他一起工作。”

　　染黄了头发的里兹·阿迈德显得邪气了不少。现场放映了一支影片片段，尽管导演表示特效没有完全做好，不过依然非常黑暗、暴力。毒液会将手变成成斧头并砸碎人，更可怕的是，他吃了一个人的头（虽然是在画面外）。毒液和暴乱在打斗时互相撕扯也露出了宿主的真面目——汤姆·哈迪扮演的的毒液宿主是埃迪·布洛克，而在暴乱背后的是里兹·阿迈德扮演的生命基金会创始人Carlton Drake。粉丝们对这个角色的真实面貌，他嘶哑的咆哮，以及电影的黑暗元素作出了热烈的回应。虽然也有人开玩笑说这好像又是汤姆·哈迪继《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》、《疯狂的麦克斯：狂暴之路》、《敦刻尔克》后另一个不能露全脸的角色。

       另外，《毒液：致命守护者》还曝光了一款毒液超萌的动态头像，如下：



作者：Brent Simon   编辑：边界

关键词： 2018SDCC BrentSimon
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