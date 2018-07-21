海莉·斯坦菲尔德《蜘蛛侠：新纪元》配音格温·斯黛西

《毒液》现场片段血腥暴力







《毒液》 主演 里兹·阿迈德、 汤姆·哈迪 里兹·阿迈德、





汤姆·哈迪表示，他是为他10岁的儿子拍这部电影，但自己也非常喜欢这个角色，尽管他不是一个铁杆漫画书的爱好者。 “他是所有漫威超级英雄中最酷的人，”哈迪说。 “他找到了他完美的对立面，并与这个巨大的外星野兽达成合作，没有人会相信它就在自己的身体里。”汤姆·哈迪还隔空回应“蜘蛛侠”荷兰弟，表示想跟蜘蛛侠干架！他说，“汤姆·霍兰德是一个很棒的演员，我也喜欢蜘蛛侠，我有一天会喜欢和他一起工作。”





染黄了头发的里兹·阿迈德显得邪气了不少。现场放映了一支影片片段，尽管导演表示特效没有完全做好，不过依然非常黑暗、暴力。毒液会将手变成成斧头并砸碎人，更可怕的是，他吃了一个人的头（虽然是在画面外）。毒液和暴乱在打斗时互相撕扯也露出了宿主的真面目——汤姆·哈迪扮演的的毒液宿主是埃迪·布洛克，而在暴乱背后的是里兹·阿迈德扮演的生命基金会创始人Carlton Drake。粉丝们对这个角色的真实面貌，他嘶哑的咆哮，以及电影的黑暗元素作出了热烈的回应。虽然也有人开玩笑说这好像又是汤姆·哈迪继《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》、《疯狂的麦克斯：狂暴之路》、《敦刻尔克》后另一个不能露全脸的角色。