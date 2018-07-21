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斯蒂芬金原著《岩堡》剧集SDCC放片段

《肖申克的救赎》《小丑回魂》打通成宇宙

2018-07-21 18:16:09 来源：Mtime时光网

熟悉史蒂芬金的影迷应该都知道，岩堡镇是他多部作品中出现过的小镇，来自《肖申克的救赎》《小丑回魂》、《闪灵》等著作中的元素可能都会出现，共同在这个小镇上演一场惊悚盛宴。

　　时光网圣地亚哥讯 斯蒂芬·金原著小说改编的美剧《岩堡》定于7月25日在Hulu独家上线，在本届圣地亚哥Comic-Con动漫展上，制片人J·J·艾布拉姆斯在大屏幕上和观众问好，并介绍《岩堡》的第一集。之后，大屏幕上播出《岩堡》片段。

　　剧集一开始就是一段跳跃性剪辑，每个镜头都包含了大量的信息。《岩堡》的故事主线就是《小丑回魂》中的“小丑”比尔·斯卡斯加德莫名其妙出现在监狱中，没人知道他是怎么进来的，《月光男孩》男星安德烈·霍兰德开始着手调查。

　　是的，你没有看过，《肖申克的救赎》和《小丑回魂》竟然打通了。因为都是斯蒂芬·金的小说，所以《岩堡》把两个本不相关的故事连成了一个宇宙。

《岩堡》中字预告

　　熟悉史蒂芬金的影迷应该都知道，岩堡镇是他多部作品中出现过的小镇，聚焦这个小镇，将多个不同的故事都交织在一起，来自《肖申克的救赎》《小丑回魂》、《闪灵》、《热泪伤痕》、《捕梦网》、《恶夜飞魔》等著作中的元素可能都会出现，共同在这个小镇上演一场惊悚盛宴。

　　《岩堡》制片人山姆·肖和达斯汀·汤姆森走上台和观众交流，山姆·肖表示：“把史蒂夫·金的大量经典名作编写到一个剧本里，难度非常大。在编写剧本的过程中，是一个不断推倒重来的过程，很艰难。幸好，金的小说里很多都是关于犯罪和监狱的故事，这样就容易找到共同点。”


　　之后，演员们陆续上台，女演员茜茜·斯派塞克曾经出演过1976版的《魔女嘉莉》，她这次也出演了《岩堡》，看来制片方在选角上也下了工夫。茜茜说：“斯蒂芬·金是一个天才，他能够把恐怖和幽默结合在一起，他的作品有一种魔力。”


　　男主角比尔·斯卡斯加德说：“《岩堡》试图找出小丑行凶的动机，片中的警探也找寻了很多线索，这显然是本剧的一大看点。”《岩堡》在角色设置上真的是费尽心机，比尔·斯卡斯加德就是电影《小丑回魂》中的饰演小丑的演员。


　　制片人肖最后总结道：“斯蒂芬·金的小说和J·J·艾布拉姆斯的影视作品都有鲜明的风格，要把这两种风格融合在一起，是我们最初要解决的问题，当然，这个问题很快也就解决了，就是要在两种风格之间找到一种平衡。这部剧集展现的是一种超自然的神秘力量，这个故事最终走向何方，大家看过剧集就知道了。”

   编辑：汀

关键词： Comic-Con动漫展 SDCC 岩堡 斯蒂芬·金
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