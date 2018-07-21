熟悉史蒂芬金的影迷应该都知道，岩堡镇是他多部作品中出现过的小镇，来自《肖申克的救赎》《小丑回魂》、《闪灵》等著作中的元素可能都会出现，共同在这个小镇上演一场惊悚盛宴。

















《岩堡》中字预告 熟悉史蒂芬金的影迷应该都知道，岩堡镇是他多部作品中出现过的小镇，聚焦这个小镇，将多个不同的故事都交织在一起，来自《肖申克的救赎》《小丑回魂》、《闪灵》、《热泪伤痕》、《捕梦网》、《恶夜飞魔》等著作中的元素可能都会出现，共同在这个小镇上演一场惊悚盛宴。





《岩堡》制片人山姆·肖和达斯汀·汤姆森走上台和观众交流，山姆·肖表示：“把史蒂夫·金的大量经典名作编写到一个剧本里，难度非常大。在编写剧本的过程中，是一个不断推倒重来的过程，很艰难。幸好，金的小说里很多都是关于犯罪和监狱的故事，这样就容易找到共同点。”

















男主角比尔·斯卡斯加德说：“《岩堡》试图找出小丑行凶的动机，片中的警探也找寻了很多线索，这显然是本剧的一大看点。”《岩堡》在角色设置上真的是费尽心机，比尔·斯卡斯加德就是电影《小丑回魂》中的饰演小丑的演员。









制片人肖最后总结道：“斯蒂芬·金的小说和J·J·艾布拉姆斯的影视作品都有鲜明的风格，要把这两种风格融合在一起，是我们最初要解决的问题，当然，这个问题很快也就解决了，就是要在两种风格之间找到一种平衡。这部剧集展现的是一种超自然的神秘力量，这个故事最终走向何方，大家看过剧集就知道了。”