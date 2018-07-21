时光网圣地亚哥讯
时光动漫之"2018SDCC"特别节目第二期来了！这一期的节目更加重磅，时光网记者不仅要带大家领略圣地亚哥国际动漫展的风采，还采访到了《大黄蜂》《毒液》《星际迷航：发现号》
等热门影视剧的主创，听听他们的创作故事。此外，记者还来到维塔工作室的展台，在那里拍摄到了他们进行特效化妆的过程，非常复杂也非常有趣。
这还不算，时光网记者还在上周获得邀请去到DC漫画公司总部，进入存放漫画的稀有档案馆，在那里看到了许许多多精彩的漫画手稿和大师画作，零距离感受到了DC漫画的魅力。
采访《大黄蜂》主创的过程也是妙趣横生，主演之一的约翰·塞纳
正在和成龙拍摄电影《狂怒沙暴》
，看来最近的中文水平精进。在接受时光网采访的时候，约翰·塞纳也尽力用中文交流，虽然有些生硬，但是语言词意表达清晰，值得点赞。这也是好莱坞影星接受采访时少有的说中文的情况，约翰·塞纳接受完采访之后，在场的人都被他的中文给惊艳到了。
《大黄蜂》的导演塔拉维斯·奈特
对于这次创作，他表示：“我成长与1980年代，和《变形金刚》诞生的年代差不多。我初次见到《变形金刚》的玩具和漫画是感觉非常神奇的。所以，我希望在《大黄蜂》的这部电影中拍出这种感觉。”
《毒液》的导演鲁本·弗雷斯彻
稍后也接受了我们的采访，他说道：“虽然之前已经有很多《蜘蛛侠》电影了，但这部电影是单纯讲述毒液的故事。我深深地被这个人物的黑暗面所吸引了，我们这次在基调和画面上都进行新的尝试。”
本期视频节目非常有料，大家还等什么，赶紧点开视频吧，里面有很多你意想不到的精彩内容。