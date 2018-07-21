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姜文电影中的老北平是这样复活的

数字王国分享《邪不压正》特效幕后故事

2018-07-21 22:00:21 来源：Mtime时光网

来自好莱坞视效公司数字王国的大中华区团队为电影打造了476个镜头，包括复原真实的老北平风貌，替换及延伸城中各个四合院的屋顶，描绘李天然和师兄朱潜龙飞檐走壁的场景等。
      时光网讯 姜文最新作品《邪不压正》正在映中。日前，负责制作该片特效的数字王国特效公司举办分享会，分享他们如何让老北平在银幕上复活的故事。

      《邪不压正》根据张北海小说《侠隐》改编，原著中老北平的分量延续至电影。姜文曾在访谈中承诺，电影一定会把“梁思成哭着喊着”要保护的老北京风貌还原出来。来自好莱坞视效公司数字王国（Digital Domain）的大中华区团队为电影打造了476个镜头，包括复原真实的老北平风貌，替换及延伸城中各个四合院的屋顶，描绘李天然和师兄朱潜龙飞檐走壁的场景，以及“建造”那座上映前刷满存在感的金门大桥等。

      数字王国副总裁、大中华区影视剧视效业务负责人周逸夫透露，《邪不压正》剧组搭建的实景虽然满足了基本的拍摄需求，但导演对于画面的艺术追求和真实历史细节的精雕细琢，只能通过CG特效实现。“特效团队为重现北平城‘搭建’了6,000栋房屋，‘栽种’了超过12,000棵树木，搜集了20世纪30年代的北平城照片多达一万张”。

      《邪不压正》的一大看点是飞檐走壁的快意恩仇。但对于演员来说，在斜度如此之大的屋顶上骑着1937年款的自行车上演飞檐走壁危险系数过高，演员因此穿着运动鞋、骑着特技山地车完成了拍摄，再借由特效将其替换成符合故事背景的皮鞋、布鞋，以及老自行车。其中鞋的运动速度极快，视觉上几乎只留下残影，对跟踪技术的要求格外高。即便是在这样的运动速度下，如果你截取成片中的一张静帧仔细观察，仍能看到皮鞋上大量的尘土和划痕。

      电影中，彭于晏在北平屋顶“裸奔”的情节让许多观众印象深刻。周逸夫透露，由于演员在奔跑时身体的关键部位不好遮挡，他们曾尝试过制作一款全CG的彭于晏用于这场戏的拍摄，但最终没有被姜文采纳。片中裸奔的为彭于晏本人，拍摄时有穿肉色紧身衣，后期由特效团队擦掉。

      因剧情需求，《邪不压正》全片涉及大量雪景镜头。由于姜文导演深知雪景特效不易做出效果，一度删掉了大部分相关镜头，但在看过数字王国打造的逼真雪景后，导演大为赞赏，立即决定“召回”删除的镜头。关于数字王国制作的雪景——即使将积雪模型放大10倍仔细观察，雪体仍然保持表面颗粒分明。同时，数字王国的特效团队调研后发现，北平的雪下了两三天之后会氧化，有一些灰尘在上面。如果仔细看电影中的雪景的话，雪上还有一些氧化的小空洞，空洞的边缘有黑黑的脏。

      事实上，为一向严苛的姜文做电影特效，一切细节都别想放过。周逸夫透露，连屋顶上的草长在什么位置姜文都会注意到：一般来讲，北平屋顶的草都长在屋檐中间靠下的地方，这里相对容易积水。而且基本上都长在北坡。“刚开始导演说了我们也有一点半信半疑，后来找了照片，真的是这样。”

   编辑：羊羊

关键词： 邪不压正 姜文 数字王国 特效
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Wen Jiang

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